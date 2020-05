Pierde el gobierno de Q. Roo 7 mil mdp de su presupuesto 2020 por pandemia Covid-19

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Sólo en salud, hay un extra de 1,100 mdp

El gobernador Carlos Joaquín González prepara plan de austeridad y reasignación de recursos para enviarlo al Congreso local

La pandemia de Covid-19 en Quintana Roo no sólo ha cobrado la vida de 260 personas, hasta ayer, sino que ya se “comió” la quinta parte del presupuesto 2020 del gobierno del estado, algo así como unos siete mil millones de pesos. Tan sólo en el rubro de salud y demás relacionados con el coronavirus ha provocado en tres meses gastos por unos mil cien millones de pesos en compra de equipo, adaptación de hospitales, medicamentos, agua potable, alimentos para gente de bajos recursos, etc, etc.

Por ello, el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, trabaja junto con su equipo en el rediseño de un presupuesto para el resto del año, que será sometido a la consideración y aprobación del Congreso local y que en síntesis habla de reprogramar obras, proyectos y asignaciones a las dependencias, tomando en cuenta que en números redondos el Covid-19 ya se devoró el 20 por ciento de los 35 mil millones de pesos que habían sido programados para ejercer este año.

Por cierto, que de la Federación, el gobierno del estado no ha recibido un solo peso en participaciones adelantadas o bien, como apoyo a la emergencia sanitaria. Acá se está haciendo lo que se puede y lo que más preocupa a la gente es el desempleo que se ha generado -ya se han perdido más de cien mil plazas de trabajo del sector turismo- y que seguramente multiplicará la inseguridad en este bello destino turístico.

Coronavirus cobra otra víctima entre trabajadores de la salud; van nueve

El Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) confirmó ayer martes, el fallecimiento de Martha Isela Nava Álvarez, jefa de enfermeras en el Hospital Regional de Zona número 17, ubicado en la Región 510 de Cancún, víctima de Covid-19.

El fallecimiento ocurrió la tarde del lunes y de acuerdo con información proporcionada por sus compañeros, ella se había contagiado de coronavirus en el mismo hospital donde trabajaba y donde había sido asignada al pabellón Covid-19.

Se sabe, que la enfermera prestó sus servicios a los pacientes graves que sufren de esta enfermedad y aunque tomó las medidas preventivas necesarias, al estar tan expuesta, finalmente se contagió y murió.

En este mismo hospital se registró la primera muerte de un trabajador médico en Quintana Roo, cuando el 22 de abril falleció Lorna Gabriela Graniel Cervantes, enfermera de origen yucateco.

El conteo hasta ayer es de nueve muertos, entre enfermeras y médicos del sector salud en Quintana Roo a causa del Covid-19 y se ha informado que serían más de 280 contagios entre el personal médico del estado.

Aún en varios nosocomios se denuncia la falta de insumos de protección que les garanticen la seguridad sanitaria necesaria para enfrentar esta pandemia y aunque autoridades de salud se han comprometido a entregar lo que haga falta, este tipo de desenlaces mortales, son prueba de que aún las acciones tomadas para enfrentar a la enfermedad se están quedando cortas, tan es así que el índice de mortalidad a nivel general en el estado ha incrementado.

En Q. Roo aumenta mortalidad un 500%, en Fase 3

Durante la Fase 3 de la contingencia sanitaria en Quintana Roo ha aumentado 259% el número de casos positivos de la enfermedad, mientras que la cifra de defunciones subió hasta un 565%.

Al inicio de la contingencia se reportaron 374 casos positivos pro Covid-19, pero para el lunes 18 de mayo, la cifra aumentó a 1,345; es decir, que aunque las autoridades han determinado que en cualquier momento los números comenzarán a descender, no se ve para cuando, sumado a que mucha gente continua sin atender las medidas de prevención.

Sobre los decesos, en ese mismo periodo de tiempo, estaban contabilizadas 38 defunciones, las cuales escalaron hasta 253.

Desde que se declaró la Fase 3, considerada la de más alto contagio, han transcurrido 28 días, en los que 215 personas, de acuerdo con el reporte oficial, perdieron la vida a causa del virus; además de que 971 personas resultaron positivas.

En Benito Juárez, fue el 5 de mayo cuando 22 personas perdieron la vida, uno de los días negros para el municipio, en cuanto a casos positivos fue el 30 de abril, cuando 66 personas resultaron positivas.

Otro hotel cerrado y 46 mil habitaciones en pausa

El sector hotelero de la zona norte de Quintana Roo informó que esta semana otro centro de hospedaje tuvo que cerrar de manera temporal, mientras que más de 46 mil habitaciones se encuentran en pausa por la crisis mundial por el Covid-19, no obstante, comienzan a mostrarse optimistas, ya que tentativamente en junio se comenzará el plan para retomar las actividades turísticas de manera gradual.

En su actualización más reciente, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, informó el cierre temporal de 172 centros de hospedaje y un total de 46 mil 083 habitaciones sin ocupar, lo cual representa pérdidas millonarias para el sector, pérdidas que lamentablemente no podrán recuperarse, ni aunque se retomen las actividades al ciento por ciento.

La asociación refirió que en Cancún la ocupación acumulada del 1 al 17 de mayo es del 9.0% y en este momento es del 9.3%, mientras que en Puerto Morelos, en el mismo período de tiempo, el promedio fue de 6.2% y el día de hoy es del 9.1%, mientras que en la zona continental de Isla Mujeres la oferta es completamente nula.

Asimismo, afirmaron que los hoteles que se mantienen en operación están llevando a cabo todas las medidas de prevención e higiene de manera sistemática y estricta, aplicando los protocolos correspondientes para la protección de visitantes y colaboradores, a la par que se encuentran atentos a la información oficial de las respectivas dependencias, esto a fin de evitar un rebrote de la enfermedad o que el número de contagios siga en aumento.

Por otra parte, Aeropuertos del Sureste (ASUR), informó que este lunes 18 de mayo se programaron 31 operaciones, 15 llegadas, 10 nacionales y 5 internacionales, así como 16 salidas, 11 nacionales y 5 internacionales, es decir, que la reprogramación de vuelos ha comenzado de manera paulatina, pues nunca en su historia, en el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, se había visto obligado a cerrar tres de sus cuatro terminales por falta de vuelos.

De acuerdo con el reporte, los vuelos internacionales programados para el 18 de mayo son desde y hacia Buenos Aires, Filadelfia, Miami y dos a Dallas, sin que se tenga garantía de que se lleve a cabo la operación. De igual manera están cumpliendo al pie de la letra todos los protocolos de sanidad necesarios para evitar más contagios.

montanezaguilar@gmail.com