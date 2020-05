Roberto nos narra su lucha contra el Covid-19

“Realmente existe el Covid? Estamos actualmente viviendo una pandemia mediática, muchas personas haciendo home office, otras cerrando su negocios, solo sabemos los que dicen los medios y preguntamos si realmente es cierto, a cuántos de nosotros no nos han hecho la pregunta “Conoces a alguien realmente cercano que se haya enfermado?” Como si una respuesta positiva fuera a cambiar todo el panorama.

“Pues déjenme comentarles, en mi caso guardé la cuarentena, salía sólo de ser necesario, comida, súper, sacar al perro al baño, siempre con cubrebocas y guardando mi distancia mínima de 1.5 mts., y aun así saque la rifa del tigre, me contagie de Covid, dónde fue, cómo fue no lo sé, quiero seguir pensando en eso, no lo creo. Solo sé que ahora estoy hospitalizado, aislado de todas las personas que amo, y en una lucha encarnizada contra un virus que si existe, es real, vive en mi cuerpo y tengo que eliminar.

“Una batalla que vivo día a día y que aún no tiene fecha de caducidad, pero gracias a esta primera línea de doctores, enfermeros, personal de limpieza, cocineros, personas que se parten el alma y están al pendiente de uno en este cuarto de hospital, el panorama es demasiado prometedor, espero pronto volver a salía a la calle, abrazar a mi esposa e hija, charlar con mis hermanos como se debe, caminar por las calles de esta ciudad, disfrutar el aire sobre mi cara, todos esos pequeños detalles que a veces olvidamos y que nos recuerdan la dicha de estar vivo un día más.

“Agradezco a ustedes hermanos, que ustedes saben quiénes son, a mi esposa, hija y familia que han estado al pendiente y aguantando este duro golpe a mi lado, a los doctores, grupo médico que han estado a mí lado, al Hospital Mocel y a tí que me lees, por dejarme desahogarme un poco.

Saludos y espero vernos pronto”.

(Roberto Saynes Matus)