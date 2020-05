Solidaridad global

Ángel Soriano

Al agradecer la invitación para incorporarse al Grupo de Expertos del Grupo del Reglamento Sanitario Internacional –luego de cumplir los protocolos correspondientes-, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell manifestó que no considera adecuado el aislamiento de los países –cierre de fronteras, aduanas, carreteras, aeropuertos y puertos- pues la historia de las pandemias demuestra que no es efectivo,y se manifestó en favor de la solidaridad global y de la ayuda mutua.

En plena contingencia en México y a unas horas de abandonar la Sana Distancia para reiniciar la reapertura escalonada de actividades, y del mensaje corriente del empresario Ricardo Salinas Pliego en contra del encierro, cobra importancia la postura de López-Gatell sobre quien el Gobierno Federal depositó la confianza en la conducción de la crisis sanitaria y que si bien algunas de sus medidas y sugerencias han sido cuestionadas, lo cierto es que la población, gobiernos estatales, municipales y rancherías, han actuado de acuerdo a su sentido común, responsabilidad e irresponsabilidad.

Pero habría que saber hasta dónde es prudente mantener el confinamiento y la suspensión de actividades, del uso de cubrebocas y la sana distancia, para el combate de la pandemia. López-Gatell ha considerado el cubrebocas como auxiliar pero no indispensable. Cuando menos Trump y AMLO no lo usan.

Como un virus emergente, Covid-19 dejará muchas lecciones y luego de las históricas epidemias que han arrasado en diversas regiones del mundo, desde la OMS López-Gatell tendría que convocar a foros y discusiones sobre éstos fenómenos naturales o provocados que han confinado al mundo y cuya devastación urge frenar con medidas acertadas, no experimentos…

TURBULENCIAS

Ley de Educación en Puebla

A pesar de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirma que la Ley de Educación del estado no busca apropiarse de los bienes inmuebles de las instituciones privadas, el presidente de la JUCOPO del Senado Ricardo Monreal dice estar en contra de esa disposición aprobada por el Congreso Local de Puebla y que puede ser impugnado ante la SCJN; rectores de universidades privadas de Puebla han mostrado también su inconformidad al respecto, por lo que es preciso aclarar al respecto… La secretaría de Bienestar alertó nuevamente a la población para que no se deje engañar por anuncios que circulan en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, donde personas ajenas a la Administración Pública Federal ofrecen apoyos económicos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias como parte de un supuesto programa emergente ante la pandemia por COVID-19, indicó que gracias a la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Bienestar y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se han logrado congelar cuentas de personas ligadas a un presunto fraude que consistía en la entrega de falsas tarjetas a cambio de depósitos en efectivo; sin embargo, los grupos que intentan engañar a la población continúan operando en distintos estados de la República cambiando sus estrategias…El rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez afirmó que ha mostrado buena voluntad y compromiso institucional, ajeno a intereses personales o de grupo ya que la meta es crear las condiciones para continuar con el desarrollo de la institución al rechazar la versión del sindicato que encabeza José Feliciano Gómez Flores, en el sentido de que la Universidad presentó una propuesta improvisada para terminar con la y huelga y que actúa con desinterés y negligencia al dejar a los trabajadores en medio de la pandemia del Covid-19. La UACH ratificó que su mayor interés es dar respuesta a las demandas de los trabajadores pero sin comprometer un presupuesto no autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como sucede con la solicitud de otorgar un apoyo denominado “medida de fin de año” por 12,500 pesos…

