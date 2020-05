Hoy son tiempos de solidaridad, no de grillas baratas: Ulises Murguía Soto

Descarta caer en la “guerra sucia”

Tlalnepantla, Estado de México.- No voy a responder a críticas sin sustento. No voy a caer en la “guerra sucia” de nadie. Son tiempos de solidaridad con aquellos que nos dieron su confianza y pésele a quien le pese, seguiré trabajando por los tlalnepatlenses, los mexiquenses y el pueblo de México en general.

Hoy es cuando la gente más necesita apoyo, bien sea de recursos propios o con recursos del erario público, pero siempre aclarado, cuál de estas dos formas es. Apoyaré con recursos propios a las familias más vulnerables que se han visto afectadas ante la pandemia derivada del Covid-19.

Señaló en entrevista el legislador federal, Ulises Murguía Soto, quien reiteró que no son tiempos electorales ni el de estar promoviéndose con la necesidad de los que menos tienen.

“En Tlalnepantla no han sido capaces de controlar la inseguridad, la corrupción ni el apoyar a la población en esta pandemia, además de todo lo anterior, existen infinidad de demandas penales. Voy a seguir de cerca todas y cada una de éstas, ya sean pasadas y actuales. Yo sí amo a Tlalnepantla y como diputado, no permitiré abusos, pues nadie está por encima de la Ley. Los legisladores tenemos que hacer lo propio con la voluntad de seguir la línea de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, destacó.

Por otra parte, líderes sociales, amas de casa, delegados y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) coincidieron por separado que “la labor y acciones del legislador Ulises Murguía son dignas de reconocer y aplaudir. En lugar de estar criticando a quien sí no apoya, deberían de seguir su ejemplo, pues él (Murguía Soto) sí ha volteado a ver las necesidades de aquellos que le brindamos y refrendamos nuestro voto de confianza y no otros que sólo aprovechan la emergencia nacional, en busca de reflectores. ¡Malditos protagonistas!”, dijo Miriam Guzmán.

El presidente Bicamaral de Seguridad Nacional fue claro al puntualizar que “de ninguna manera y bajo ningún concepto, he señalado de que no reciban los apoyos sociales de bienestar que proporcionan el gobierno Federal, Estados ó de algunos municipios que han actuado de buena fé. He insistido y no quitaré el dedo del renglón, de que estos apoyos deben de ser debidamente transparentes e informar de manera puntual a través de los medios masivos de comunicación, que éstos (los apoyos) son del erario público, dinero y recursos de la propia gente”.

Y remata: “Con esto quiero decir, que no se abanderen en campañas de ellos, ese es el objetivo principal. No es el ataque a ningún político ni servidor público y al que le quede el saco que ladre todo lo que quiera”, dijo.

Finalmente, el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó que “en reiteradas ocasiones y por diversos medios, he invitado a empresarios, alcaldes y servidores públicos federales, estatales y municipales, a apoyar, repito, con recursos propios y no del erario público a todos aquellos que se han visto afectados por la pandemia. Ello tal vez incomodó a muchos, sin embargo, seguiré insistiendo en que pongamos nuestro granito de arena para quienes nos brindaron la confianza de servir, no servirnos de ello”, dijo.