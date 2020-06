Monreal a opositores: “¿están muy inconformes?, adelantemos referéndum de revocación de mandato”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Durante el pasado fin de semana y a través de caravanas de quizá cientos de miles autos en al menos unas 40 ciudades de 25 estados, y en la capital del país, donde llegaron al Zócalo para manifestar su enojo frente a Palacio Nacional y exigir a gritos y mediante cartulinas y mantas la inmediata renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al parejo, vía redes sociales y a través de zoom, se dieron encuentros de diferentes grupos entre los que resaltó el del Grupo Generativo Patria 62 bajo los temas Pandemia y Zozobra Política, coloquio entre ex alumnos, y en el que el historiador y periodista, cabeza del Grupo Nexos, Héctor Aguilar Camín hizo un puntual y severo análisis y prospectiva del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La conclusión de Aguilar Camín se resume en que el gobierno de AMLO simplemente no tiene un futuro de éxito y sí apunta hacia el mayor desastre sufrido por los mexicanos en toda su historia.

El resto de los participantes simplemente coincidieron y lo aceptaron y acordaron realizar encuentros periódicos a fin de buscar influir entre los ciudadanos para intentar arrebatarle la mayoría de la Cámara de Diputados en la elección de 2021 y echarlo del poder en el referéndum de 2022.

En un video subido a redes sociales el domingo desde su finca “La Chingada” en Palenque, Chiapas, y grabado bajo una ceiba milenaria, AMLO acusó recibo tanto de la inconformidad expresada en las ruidosas y multitudinarias caravanas del sábado en la mayoría del país, y de lo dicho entre los grupos de inconformes vía zoom.

A ellos les pidió no quemar ansias y esperar a los comicios de 2021 para decidir por qué diputados votan, y al referéndum previsto para el 2021 a fin de decidir si él sigue o no en la Presidencia.

Les garantizó que si deciden echarlo llorará y aceptará esa decisión. Pero si se decide que él continúe en la Presidencia, él llega al fin de su mandato en 2024, y se va. “No quiero la reelección”, les dijo.

Monreal revive lo del referéndum al 2021

El encargado de darle formalidad a esa decisión de AMLO y de intentar canalizar por la vía institucional la inconformidad y reclamos ciudadanos al parecer en crecimiento como fue en su momento en diciembre de 2010 la llamada “primavera árabe”, fue Ricardo Monreal quien como líder del Senado y en sí del Congreso, sugirió a la oposición ir a una reforma constitucional para que el referéndum de revocación de mandato se realice en junio de 2021 y no en 2022 como está previsto.

La oposición fue la que decidió realizar el referéndum de revocación de mandato de AMLO a 2022 y no al parejo de las elecciones federales de 2021 como pedía el propio tabasqueño por considerar que eso contaminaría los comicios del 2021.

Al hacer su propuesta, Monreal revive el tema ya debatido ampliamente el año pasado.

Ayer, durante una conferencia de prensa vía redes sociales, el zacatecano dijo:

“Si ahora creen (los opositores e inconformes) que ya no existe ese respaldo (de los 30 millones de mexicanos que votaron a favor de AMLO en 2018), pues se refrendará o se revocará en las urnas, en el 2021, un año exactamente, o en el 2022 la revocación de mandato, que incluso pudiéramos, yo como legislador, si hubiese acuerdo con los grupos parlamentarios, podríamos adelantar la revocación.

“Porque vi un programa digital de varios personajes de la vida académica y pública informantes o periodistas (en el que participó Héctor Aguilar Camín) sobre este tema. Yo, incluso les garantizaría que la mayoría de los legisladores respaldaría el que la revocación de mandato no se fuera al 2022, que se aprovecharan las urnas del 2021 y ahí mismo vámonos todo, la revocación de mandato y la renovación de Cámara de Diputados con 15 gobernadores y casi 4 mil puestos de elección popular.

“Pero eso depende de que logremos el consenso. Nosotros (la mayoría de Morena, PES, Verde y PT) estaríamos dispuestos, de buena fe, de modificar ese transitorio de la Constitución y poderlo establecer para el mismo día de la elección.

“Si hay seguridad de que van a ganar la Cámara de Diputados, mucho mejor ganarían la revocación para que concluyera ya el Presidente de la República su encargo.

“Lo que sí les aseguro, es que (el posible resultado en contra) lo va a respetar. Si él no tiene la mayoría, de acuerdo con las reglas de la revocación de mandato, se los aseguro, se va a ir, con el dolor de su corazón, pero se va a ir.

“Entonces, tenemos la gran oportunidad de que no esperemos, bueno, no sé si estemos en tiempo todavía jurídico, porque un año antes ya no se pueden hacer modificaciones ni constitucionales ni legales en materia electoral. Pero bueno, se hace el esfuerzo. Vamos a ver”, indicó Monreal y dejó clavado el puñal de la tentación de echar fuera de la Presidencia a AMLO por la vía institucional.

Los de las caravanas no quieren referéndum, sino renuncia

Uno de los primeros problemas es que los ciudadanos que acudieron a las multitudinarias y muy sonoras caravanas del sábado al llamado de FRENA, o Frente Nacional AntiAMLO, que es encabezado por Gilberto Lozano, presidente del Congreso Nacional Ciudadano y ex alto ejecutivo de Grupo Alfa, Femsa y ex presidente del Club de futbol Monterrey, no quieren la injerencia de partido alguno en su movimiento y no exigen referéndum, sino renuncia inmediata de AMLO.

Lozano, quien se ufana de no tener credencial de elector porque así no vota por nadie, ni está afiliado tampoco a partido alguno, ya lanzó su llamado para que el domingo 14 de este junio, los afiliados a FRENA vuelvan a salir en otras caravanas, pero ahora para apoderarse de las plazas de sus ciudades donde pretenden quedarse hasta lograr la renuncia de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta hoy este movimiento, según lo veo yo, tiene mucho de la llamada primavera árabe que estalló el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid, cuando el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi fue despojado de sus mercancías y cuentas de ahorros por la policía, y en respuesta, se inmoló.

A partir de ahí, y con el uso predominante de las redes sociales, estalla una rebelión que no sólo produce cambios de gobernantes en Tunez, sino en Argelia, Mauritania, Sáhara Occidental, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Libia, Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria, Egipto, Irak, Marruecos y Palestina.

Fue un efecto dominó a raíz de un estallido social operado desde las redes sociales.

Las multitudinarias caravanas del sábado pasado en al menos 25 estados -Lozano afirma que fueron en 72 ciudades de 30 estados; sólo no hubo en Tabasco y en Baja California sur, asegura-, fueron convocadas vía redes sociales apenas el miércoles anterior. Tres días antes. No hubo organización ni cabezas. Fue un movimiento ciudadano espontáneo.

Ya veremos cómo funciona la siguiente convocatoria para el domingo 14 de este junio.

Otro llamado

En este contexto, Organizaciones de la Sociedad Civil hicieron un llamado a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados para la restitución en el proyecto de Presupuesto de Egresos, de 2021, el Anexo “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos”.

Este anexo desapareció del Presupuesto de Egresos de 2020 y entonces no hay forma de saber cuánto se gasta en el combate contra la corrupción ni en qué y con qué efectividad se ejercen dichos recursos.

Esta restitución es impulsada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y en 2018 por eso se pudo saber que ese año se destinaron 10 mil 400 millones de pesos al combate a la corrupción.

