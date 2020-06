Se equivoca Kuri con Lilly Téllez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La senadora ex morenista busca candidatura a Sonora, se topa con Zepeda

Como un error fue visto que el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Mauricio Kuri, al recibir a Lilly Téllez como nueva integrante de esa fracción parlamentaria, hubiera dicho que con su incorporación, “se consolida al grupo de Acción Nacional como la oposición más fuerte del Senado”. Eso se llama echar sobradamente “las campanas al vuelo, porque no es posible que con la incorporación de dicha legisladora que renunció a Morena en abril pasado por “diferencias de criterio”, solita, vaya a fortalecer a la bancada albiazul que, por cierto, no ha podido ejercer con toda contundencia su papel de oposición.

Probablemente la emoción del senador Kuri se debió a que lo entendió como un primer paso para que otros legisladores de Morena, o algún otro partido como por ejemplo, los apéndices de la bancada mayoritaria, como el PES o el PT, pudieran en un futuro no muy lejano, sumarse al grupo de Acción Nacional en la Cámara Alta, dadas las evidentes diferencias que existen y persisten, por ejemplo, en Morena, sin embargo, la ahora flamante panista no parece ser ese líder de opinión que jale a otros legisladores, no le da para tanto.

En enero de 2018, cuando bajo la presidencia de Yeidckol Polevnsky en Morena, Téllez fue nombrada Coodinadora Territorial de dicho instituto político en Sonora y llegó de la mano del entonces líder de Morena en dicho estado, Alfonso Durazo.

Dos datos no dejan de llamar poderosamente la atención. El primero, que la senadora ahora panista, anunció que no se afiliaría a Morena, aunque agradecía que ese partido le hubiera abierto las puertas. Curiosamente, durante su presentación como compañera de fórmula de Durazo Montaño, Lilly Téllez señaló que el PAN en su estado era un desastre y ¡quién lo diría!, dos años después, tuvo que callarse la boca.

En segundo lugar, en dicho evento estuvo presente Célida López Cárdenas, hoy presidenta municipal de Hermosillo, que hace dos años, había renunciado al PAN, acusando tanto al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, como al dirigente albiceleste estatal en aquellos tiempos, el ahora senador Damián Zepeda, de tener conductas misóginas.

Lo que no podría negar la senadora Téllez, es que aún antes de llegar a la Cámara Alta, su tirada era obtener la candidatura de Morena al gobierno de Sonora pero para su sorpresa, en ese partido, desde hace rato, ya no tiene posibilidad alguna, pues está más que “cantado” que hacia otro lado se inclina la balanza, léase, a favor del Secretario de Seguridad Pública a nivel federal.

Las diferencias no tardaron en surgir con sus compañeras de escaño, y por manifestarse en contra del aborto, -una posición más inclinada hacia el PAN-, la brecha se volvió abismal entre Téllez y las de Morena. La salida del partido que le había dado el escaño en el Senado, era evidente y mucho se comenta no solo en los corrillos parlamentarios que el objetivo de Téllez, es tratar de obtener la candidatura albiceleste al gobierno de Sonora, pero, acaso no ha reparado en el gran obstáculo que se le coloca en el camino, con nombre y apellido: Damián Zepeda.

Municiones

*** Al iniciar la gira de inauguración de los trabajos del Tren Maya por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no reparó en elogios hacia el gobernador Carlos Joaquín González; esto, por los acuerdos logrados entre la Federación y el estado en materia de desarrollo social, urbanidad, turismo y más recientemente salud. El titular del Ejecutivo nacional aseguró que Joaquín González ha demostrado su apoyo a los programas prioritarios de la 4T, “es un gobernador responsable, progresista y honesto; eso es una cosa muy favorable para Quintana Roo, es una gente con dimensión social y nos ha ayudado mucho. Estamos trabajando juntos por México”, dijo.

*** El presidente López Obrador continuó con su gira y desde Campeche, manifestó su preocupación porque el Covid-19, no cede en Tabasco ni en el Valle de México. Entre evidentes contradicciones con su flamante subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el tabasqueño, -que definitivamente no predica con el ejemplo-, pidió no relajar la disciplina y mantenerse en casa, si no se logra una disminución de los contagios. ¿Quién le entiende al Ejecutivo, no que ya se había aplanado la curva y se controló la pandemia?, porque López Gatell, con la voz quebrada, ha debido de aceptar que en México, nos encontramos en la etapa más difícil de la pandemia, que se supone pasaría desde el pasado 10 de mayo.En fin, el caso es que el presidente dijo en su gustadísima conferencia de prensa mañanera que no se arriesgarán vidas y si es necesario, se rectificará, “no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible, si se necesita, rectificamos en alguna región. Yo creo que es natural el cansancio, tenemos que cuidarnos, es una pandemia muy dañina”. Más que el cansancio, (debido al encierro) habría que recordarle a López Obrador los 12 millones de desempleados que ha originado esta pandemia, cifra que por cierto, al Ejecutivo le será imposible controlar, pues no sale de su lugar común de que creará 2 millones de empleos. No, pues sí.

*** Es más, todavía se dio el lujo el presidente de decir: “no se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras, no, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional: el arroz, frijol, maíz”, o sea, ¿comer como se supone que lo hace su tan amado “pueblo bueno y sabio”?, y, ¿el tabasqueño qué come?

*** El Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Ziburán”; el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; la Cruz Roja Mexicana; la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, y la asociación Direct Relief, recibieron por parte de Bayer México, donativos en efectivo por 12 millones 800 mil pesos, recursos que serán destinados a la compra de equipo e insumos de protección para quienes en estos momentos se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid-19: los médicos y demás trabajadores de la salud.

Laura Tamayo Laris, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la compañía, informó que esta nueva acción se enmarca en la estrategia “Si estamos juntos, es bueno”, implementado por esta empresa.

