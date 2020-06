Inspeccionando el bunker

Desde el portal

Ángel Soriano

Para lo que se ofrezca, el presidente Donald Trump inspeccionó el bunker en la Casa Blanca luego de las manifestaciones de protesta en contra del asesinato del afroestadunidnese George Floyd que llegaron a activar el código rojo en la residencia presidencial la noche del pasado viernes.

Trump, además de sus desencuentros con Melania y con el mundo, atiza el fuego en su propio país. Un país que dejará de ser de los estadunidenses para convertirse en una Nación receptora de los ciudadanos de todas las nacionalidades y que harán cambiar la faz de la tierra.

Porque ese es el origen y el destino de las incendiarias manifestaciones y de las riñas callejeras que, pronto, se convertirán en una auténtica guerra civil si es que antes no se activan otros protocolos de seguridad para detener la carnicería. De este conflicto Trump sólo puede salir por la única puerta honorable: las urnas en donde los ciudadanos le expresarán su rechazo.

No es ésta, además del coronavirus, la única batalla perdida de Trump. Su racismo lo llevará a la tumba política y de la historia. O quizá pasará como el impulsor de la creación de un nuevo destino para la migración universal: Estados Unidos como sede de las diversas razas del mundo.

TURBULENCIAS

No cede la pandemia, reconoce AMLO

Desde su recorrido por cinco países del sureste, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que la pandemia no se ha domado y que no cese y, por lo tanto, si hay que retroceder se vuelve al confinamiento y sólo habrán de realizarse actividades esenciales. Sin embargo, éstas son también un riesgo. Y no es un problema de nuestro país, es un problema de sanidad mundial. Ni las naciones más poderosas ni los jefes de Estado más influyentes pueden dominar al pequeño virus “que nos ha humillado” a decir del Director de la OMS, Thedros Adhanom Ghebreyesus, y de acuerdo al subsecretario Hugo López-Gatell la cifra de muertos llegará a 30 mil…Y es tal la amenaza que el gobernador Alejandro Murat emitió ayer otro mensaje de alerta a la población al decir que Oaxaca atraviesa por lo más alto de la pandemia y pidió a los habitantes a reforzar las medidas de seguridad, de aislamiento y de higiene. Hay ya en la entidad cerca de 200 integrantes del personal médico que ha dado positivo a covid-19…En tanto en la CDMX la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sigue en la puja por el número real de contagios y de muertes con el Gobierno Federal, cuando lo importante ahora es atender la crisis sanitaria… Colima, donde fue ejecutada la diputada de Morena, Francis Anel Bueno Sánchez, renunció el secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto San Miguel luego de otro hecho de violencia que implicó a 12 policías que custodiaban a empresarios de Manzanillo a Guadalajara, y cuyos hechos no están del todo claros. La violencia en la entidad que todavía gobierna José Ignacio Peralta sube la curva de hechos delictuosos de manera acelerada…La senadora sonorense Lilly Téllez, luego de llegar al Senado por Morena, abandonó este partido y se refugió en el PAN donde el líder Marko Cortés le dio la bienvenida. De un extremo a otro en ideología, la legisladora confirma la falta de convicciones por intereses personales, pero ese es el estilo de la nueva modernidad política…Este jueves se reúne la CONAGO con el Consejo de Salubridad General para afinar el semáforo epidemiológico que regirá en el país…

