El presidente López Obrador precisa: la cifra de mil muertos por Covid-19 en “24 horas”, no corresponde en su totalidad al miércoles pasado

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Durante su conferencia de prensa mañanera de ayer en Chiapas, el primer mandatario arremetió fuerte contra el periódico Reforma diciendo que el cotidiano es amarillista y sirve a los intereses de los conservadores

Sobre los más de mil fallecidos por Covid-19 en un día, reportados por la Secretaría de Salud (Ssa) el pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que lo que se hizo fue un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían dictaminado, por lo que negó rotundamente que signifique que hayan muerto más de mil personas en sólo 24 horas.

El miércoles pasado, durante la conferencia de la Ssa para dar los avances en el tema de contagios y defunciones por Covid-19, se informó que los muertos por coronavirus pasaron de ser de10 mil 637, el martes, a 11 mil 729, el miércoles, un alza alarmante en el tenor de que no se había registrado ese número de fallecimientos en tan corto periodo de tiempo, lo cual preocupó a los mexicanos.

No obstante, ayer el Presidente salió a decir que se había interpretado mal el informe, pues se trataba de un ajuste. “Esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos. El pasado miércoles, de acuerdo con esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día. Eso lo quiero dejar muy claro. Ayer mismo hubo menos fallecidos en el país que los mil registrados eso lo podemos observar bien en Ciudad de México en el Valle de México”, declaró en su conferencia matutina.

Pidió además, no relajar la disciplina y no salir de casa, a menos que sea fundamental, pero insistió en que no debe de haber temor. “Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad para aclarar las cosas. Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguir manteniendo la sana distancia pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor”, dijo.

Además, presentó el reporte que le envió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde se indica que el pasado martes se registraron 271 muertes en el Valle de México y el miércoles 157. “Y este día de 157 en la zona metropolitana es el día que se registran los más de mil fallecidos porque se hace una actualización”, abundó.

En contagios estamos en el lugar 18 de 30 países

Asimismo, señaló que de 30 naciones, México está en el lugar 18 de países con más casos por Covid-19 y no el tercer lugar, como se había mencionado. “Los primeros desgraciadamente es Bélgica, tiene 9 veces más fallecidos con relación a México; Reunió Unido, seis veces más fallecidos que nosotros; España, seis veces más y lamentamos mucho esto, ofrecemos disculpas; Italia seis veces más; Suecia y Francia, cinco veces más; Irlanda, cuatro veces más; Estados Unidos tres veces más fallecidos de acuerdo a su población”, declaró.

Añadió en el mismo tenor, que “sólo se focaliza lo nuestro, no se habla de que es una pandemia que afecta a todo el mundo y hacer creer que solo es en México que sucede esta desgracia. Si tenemos estos resultados es fruto del buen comportamiento de la gente que se ha quedado en casa, se cuida”.

Citó que en Estados Unidos hay “5 mil 599 casos por cada millón de habitantes. Defunciones, 106 mil; y nosotros 11 mil. Como tienen casi tres veces más población por eso son tres veces más fallecidos que nosotros”.

Y sostuvo que ante la crisis sanitaria “no podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir. No quiere decir que ya no tengamos la pandemia. Sí, es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia”.

Arremete contra Reforma

Por lo anterior, invitó a la población a informarse a través de los medios oficiales, pues acusó de amarillistas a medios de comunicación como el Reforma. “No hagamos caso al amarillismo, hoy el periódico Reforma, dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es rotundamente falso están actuando por la animadversión que tienen al movimiento a mi persona al movimiento de transformación están actuando en forma alarmista e irresponsable están actuando de acuerdo a la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna”.

No se opone a aplicación de pruebas rápidas

López Obrador dijo que quien quiera hacer pruebas rápidas las haga, pero “nosotros estamos de acuerdo con los especialistas en la forma en cómo se hacen las pruebas en México” y es que ante este regreso acelerado a la nueva normalidad, la OMS le ha advertido a los países latinos que tengan mucho cuidado y que no se expongan a un rebrote que es casi inminente.

“El que quiera hacer las pruebas rápidas, puede hacerlo, nosotros de acuerdo a los especialistas pensamos que la manera en cómo se hacen las pruebas en México, es lo más adecuado y lo más correcto, pero no nos oponemos a que haya otro tipo de pruebas”.

Citó: “Ahora que se está iniciando la actividad económica poco a poco, con protocolos, en las empresas automotrices, donde se llevan a cabo estas pruebas, sus oficinas matrices, sus países, les están pidiendo que actúen igual, incluso en las plantas establecidas en México, lo están haciendo”.

Pero advirtió que “También está demostrado que hay un porcentaje de falta de eficacia en la aplicación de las pruebas, es decir , que no siempre resultan ciertas, pero no está de más, muchos se hacen esta prueba, salen positivos, luego van a hacerse la prueba con las características más seguras y se ratifica, esto ayuda por el tiempo. Pero en otros casos no es así, salen positivos y en la prueba más minuciosa salen negativos, en fin, no nos oponemos a eso. El gobierno ya tiene una definición de acuerdo a lo que nos recomiendan los expertos”.

Según, se han perdido sólo 900 mil empleos

Por otra parte, López Obrador informó que se han perdido 900 mil empleos durante la pandemia de coronavirus en México y que no se prevé un comienzo en la recuperación, sino hasta el mes de julio.

Las cifras mencionadas, son de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y aunque son cifras desalentadoras, el Ejecutivo afirmó que a partir de julio se recuperará la crisis laboral y que este año su gobierno creará 2 millones de nuevas plazas.

“El Seguro Social informa que por la pandemia hasta ahora se han perdido alrededor de 900 mil empleos. ¿Por qué tengo confianza? Porque los datos de abril significaron 555 mil empleos perdidos”, dijo.

En la mañanera en Chiapas, el Presidente recordó que se tiene una estimación de menos de 350 mil empleos perdidos en mayo, por lo que en junio habrá un millón menos de trabajos, pero desde julio y “hasta finales de año vamos a recuperar” con lo que calificó como un efecto ‘V’, “nos caímos y vamos de nuevo”.

Anteriormente, López Obrador había indicado que no se va a superar el millón en la pérdida de empleos por la pandemia de covid-19 en el país, por lo que recalcó que se entregan créditos a pequeñas empresas para enfrentar la crisis y que mantengan su plantilla laborar, además de que se generarán dos millones de nuevos trabajos apenas comience la reactivación de labores.

