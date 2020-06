López Gatell, mal y de malas con sus cifras

Olga Sánchez Cordero y sus “gotas mágicas”

Mal y de malas anduvo el subsecretario “estrella” de la llamada Cuarta Transformación, Hugo López.Gatell, a quien no le fue muy bien al comparecer vía virtual ante la Comisión Permanente y ayer, hiciera lo propio con coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados; la presidenta de la Mesa Directiva de esa instancia Legislativa, Laura Rojas y el panista Jaime Ramírez Barba, médico de profesión y presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Baja.

La actitud de los morenistas y sus incondicionales, como el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, fue defender “contra viento y marea” al “brillante” subsecretario que una y otra vez insistió en que los números difundidos sobre las muertes por Covid-19, no son los reales y acto seguido, entrar en una serie de contradicciones y maromas propias de la llamada cuarta transformación para tratar de justificar que con respecto a ese tema, el destacado funcionario está más hecho bolas que nada.

Es más, a distancia y prácticamente debajo de una pertinaz lluvia, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo defendió al decir que en México, “seguimos domando la pandemia”, lo cual es absolutamente falso y recomendar “no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, aparte de no comer productos chatarra. ¡Vaya ignorancia! Nada más le faltó al tabasqueño el plato de mole guajolotero que sugirió el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa o los tecitos de canela que recomendó el diputado del PES, Carlos Navarrete Aguirre, o bien, las “gotitas mágicas” que utiliza la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, en la bancada de Morena, no todo es unidad y acuerdo. Ahí está como prueba que el senador Germán Martínez Cázares, se lanzó durísimo a la yugular de López-Gatell al señalar que este subsecretario de Prevención de la Salud, “está sentado sobre los muertos (por Covid-19) y ha fallado”.

Recordó el expanista cuando López-Gatell leyó un poema de Miguel Hernández, invitado por el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo y le recomendó que mejor leyera otro que se llama “Sentado Sobre los Muertos”, que en una de sus partes dice: “Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros, hizo hincapié de que en México, “estamos en un estado de duelo hasta dónde no tener cifras contundentes”

Agregó el ex gobernador de Guerrero que, “no es tiempo de expresiones graciosas, ni dogmas ni poemas, el gobierno solo no puede con la pandemia,… es tiempo de dejar a un lado la descalificación y la confrontación entre mexicanos, lo peor de la pandemia no ha pasado. Hoy tenemos una pandemia de salud pero ya asoma la económica con un terrible desempleo”

*** Para que el presidente López Obrador ya no ande diciendo que el 90% de las llamadas de auxilio al 911 son falsas, que le dé una revisadita a la declaración de la Agenda 20-30 de la propia Presidencia de la República, que coordina Gema Santana, quien reconoció que se incrementó sustancialmente la violencia contra las mujeres, además, el tabasqueño debería dar una revisadita a las cifras presentadas por Leonel Cota Montaño, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, quien sobre las llamadas al 911, de enero a abril se recibieron, 22 millones 805 mil 882 llamadas de emergencia, de las cuales, alrededor de un 23%, poco más de 5 millones, son de mujeres en situación de violencia que con esta pandemia, viven con el enemigo.

*** Quién sabe que mosco le habrá picado ni más ni menos que a la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero en una entrevista radiofónica hizo un papelazo, que parecía un scketch, pero no, era real. La responsable de la política interna del país por tres veces, -como el apóstol Pedro-, negó usar cubrebocas, que por cierto, en opinión de diversos especialistas, desde luego que ayuda para evitar el contagio de Covid-19. En una declaración que dejó a muchos boquiabiertos, la ministra en retiro, aseguró, (¡sí, aseguró!) que está blindada, “con mis gotas de partículas de nanocítricos”. Asombrado, el entrevistador preguntó si las vendían en la farmacia, “¿o cómos e consiguen?”, a lo que la titular de la Segob explicó sino que vio el promocional en el que quien las elaboró, “una mujer muy brillante e inteligente”, explicó sobre sus beneficios. Tan convencida quedó la señora Sánchez Cordero que hasta les regaló esas “gotas mágicas” a sus colaboradores e incluso, a los gobernadores que fueron víctimas del Covid-19, como el de Hidalgo, Omar Fayad Meneses y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que gustosos, ¿se las habrán tomado?

*** Casi en bloque, los gobernadores de los principales estados mineros del país vigilan que la reactivación de la minería se realice sin posibilidades de contagio de coronavirus y que este sector represente un gran apoyo para que se recupere la maltrecha economía de sus entidades. Los mandatarios estatales de Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Zacatecas, Alejandro Tello; Durango, José Rosas Aispuro, y de Nuevo León, Jaime Calderón, dejaron atrás sus colores partidistas para hacer un frente común con el Gobierno Federal, en específico con el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, para que la reactivación de esa industria, que se efectúa a partir del 1 de junio, sea controlada y sin problemas sanitarios. Entre los gobernadores mineros, hay panistas, como Rosas Aispuro y Javier Corral, priistas, como Miguel Riquelme y Alejandro Tello, y un independiente, como Jaime Calderón, lo cual no es problema para que apoyen a reactivación minera. En los últimos días, Quiroga ha realizado reuniones con todos ellos y con las empresas, que se comprometieron a preservar la salud de sus trabajadores. A nivel nacional, la minería fue reconocida por el gobierno de la llamada cuarta transformación, como un sector esencial, por lo cual, puede operar incluso con semáforo rojo, dentro de la actual pandemia de Coronavirus, lo que motivó a los gobernadores de dichas entidades a establecer un estricto control con las empresas que empezaron a reactivarse y cumplir protocolos sanitarios fijados por la Secretaría de Salud federal. Los controles sanitarios controlan desde que los mineros salen de sus casas, hasta que regresan a ellas para superar cualquier riesgo de contagio. La actual administración señala que la minería es más una solución que un problema a la pandemia de coronavirus, porque genera beneficios económicos, sin problemas sanitarios.

