BOA, error involucrar al Presidente

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

IP no quiere pelearse con la 4T

No es ilegal un Frente Opositor

Al final fue un documento “fake”

Todos los conspiradores se ríen

Seguir un solo camino es retroceder

Igor Stravinski, compositor ruso

En los momentos que los mexicanos empezamos a unirnos con un solo objetivo: el luchar contra la pandemia de COVID-19, de inmediato los creativos y asesores de la Cuarta Transformación sacan de la chistera un Bloque Opositor Amplio, en el que están gobernadores, partidos políticos y organizaciones de todo tipo.

Aunque realmente se aprecia que es una auténtica vacilada, implica varias aristas y actores políticos y sociales, en un documento llamado “Rescatemos a México. Proyecto BOA”.

1.- Los servicios de “inteligencia” de la Cuarta Transformación, en caso de ser cierta la creación de este grupo, quedaría claro que esos “servicios de inteligencia”, tuvieron que violar la ley, para obtener dichos “documentos”, que mostró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de Prensa mañanera de ayer. Se llama espionaje.

2.- Dijo el Presidente que es una estrategia para debilitar a Morena y a AMLO, con vista a las elecciones del año próximo en donde se disputan la Cámara de Diputados Federal y la mitad de las gubernaturas del país. Obviamente, como cualquier partido, quiere el carro completo, pero sabe que los prospectos locales son cada día menospreciados por sus altos niveles de corrupción e incompetencia.

3.- No es delito el crear un frente opositor. Incluso el mismo AMLO hizo varios para enfrentar la aplanadora, en esos momentos, priísta. Esos bloques son legales e impulsados por las leyes mexicanas. Es obvio que, en caso de lograr limar diferencias irreparables, los partidos políticos opositores podrían unirse para evitar que Morena gane las elecciones. Esto significa, que en el marco de la ley, pueden unirse y enfrentarse a los morenistas que, en estos momentos, tienen mucha, pero mucha aceptación electoral. Es más, sería hasta saludable un bloque para equilibrar las fuerzas políticas en el país. Pero, el partido que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, debe estar tranquilo ya que es poco menos que imposible que esas diferencias se limen entre los partidos políticos. Es mayor el ego de sus dirigentes y sus ansias de mantener, lo poco que queda de sus partidos, a unirse en contra de un contrincante poderoso. Tranquilos morenistas, es casi imposible que se unan los opositores.

4.- Por lo que toca al sector empresarial, sería una estupidez el abrir las cartas políticas a estas alturas del sexenio de López Obrador. Un enfrentamiento de esa magnitud, dejaría las puertas abiertas a una revancha como la que hicieron, con rumores de este tipo, en Venezuela los políticos que se enquistaron en el poder al lado de Hugo Chávez. Hoy tienen destrozado al país y aniquilado al sector privado. Como diría Juan Gabriel, “pero qué necesidad”. Incluso vemos que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, reaccionó en respuesta a este “rumor presidencial”, que el objetivo más importante en estos momentos es el buscar el bienestar del país y mantener un puente de diálogo abierto con el Gobierno Federal. La Coparmex, que preside un tradicional opositor al régimen morenista, Gustavo de Hoyos, de plano dijo que no respaldará ningún bloque contra AMLO. Así, o más claro.

5.- Incluso en ese documento que dio base al escándalo del día, que sirvió de distractor en los momentos más graves de la pandemia del COVID-19, menciona que “cabildean” en Estados Unidos, para demostrar que el gobierno de López Obrador aniquila las empresas extranjeras en México. Aquí hay dos cosas que deben quedar claras: la primera es que para cabildear en el territorio del vecino del Norte, es necesario estar registrado. Nadie puede llegar a platicar como Juan por su casa con legisladores o el mismo Donald Trump. Quien elaboró ese documento, es un completo pelmazo que desconoce las leyes estadounidenses. Además, como si fueran idiotas los analistas de mercados y empresas en Estados Unidos, necesitan que les vayan a decir lo que aquí pasa con sus intereses. ¡Por favor!, ellos conocen perfectamente lo que aquí ocurre y manejan sus límites de riesgo y utilidad. Curiosamente, es pensar como en el siglo XIX que los “conservadores” van a ir a Estados Unidos a contratar un emperador como Maximiliano, para gobernarnos. A que “desneuronalizado” (carente de neuronas) se le ocurrió tal barbaridad.

6.- Puede haber diferencias políticas y electorales. Se valen. Lo que no se vale es crear otra vez divisionismos. “Estás conmigo o estas en mi contra”, fue el discurso que a lo largo de la historia provocó muertes a diestra y siniestra. Hoy, en estos momentos de crisis de salud, economía y sociedad, simplemente es una locura enfrentar al Pueblo para mantener cotos electorales.

Lo peor de todo esto… es que el documento es falso. Por eso los que mencionan en esas hojas, simplemente se burlan, ya que ni enterados estaban del BOA. Saben que no quisieron ponerle “Frente Opositor Amplio”, por que suena como “FOA”, que fue el grito interno de un teporocho que se hizo famoso en redes sociales hace varios años. De carcajada si no hubiera sido “denunciado” por el mismo Presidente. Una “fake news”. No cuidan a AMLO. No cuidan la figura Presidencial.

PODEROSOS CABALLEROS: El senador Ricardo Monreal lidera la construcción de consensos en el Senado con las diversas fuerzas políticas y sectores de la sociedad para armonizar los instrumentos legales necesarios con el TMEC que entrará en vigor el 1 de julio próximo, y de esa manera reactivar y robustecer la plataforma comercial y productiva del país. En ese marco, encabezó ayer como líder de la Jucopo, una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar y los presidentes de las 12 cámaras que lo conforman, además de las comisiones de Hacienda, Economía, Salud, Estudios Legislativos Segunda y la Especial de Seguimiento a la Implementación del tratado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: GINgroup, al mando de Raúl Beiruty, arrancó el programa Efecto Emprendedor, que consiste en apoyar a emprendedores, a través de FundaciónGIN, que preside Gabriela Alatriste, para constituir sus empresas con los costos que conllevan los trámites contables y legales, altas en SHCP y apertura de cuentas bancarias. El programa destinado a afrontar la crisis económica con propuestas que incentiven el trabajo formal. GIN no ha detenido su actividad en el apoyo a la sociedad mexicana tanto en temas de salud, laborales y capacitación laboral.

