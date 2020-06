OMS aclara diferencias entre los portadores del Covid-19; pre-sintomáticos serían el riesgo de mayor contagio del virus

Asintomáticos no son principal forma de transmisión

Gloria Carpio

Ciudad de México. – La propagación de Covid-19 por un asintomático parecía ser el principal riesgo de transmisión del Covid-19, por ello la decisión de aplicar el sano distanciamiento para combatir la pandemia, y en teoría así es, no obstante se está entendiendo mal el concepto, pues, la OMS ha aclarado que realmente son los pre-sintomáticos, quienes representan un riesgo de mayor propagación del virus.

Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la respuesta al coronavirus y jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis, durante una conferencia de prensa en Ginebra declaró “De los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie a un individuo secundario.

Tenemos varios informes de países que están haciendo un seguimiento de contactos muy detallado. Siguen casos asintomáticos, siguen contactos y no encuentran transmisión secundaria en adelante. Es muy raro, y gran parte de eso no se publica en la bibliografía”, dijo.

Añadió que “Constantemente estamos mirando estos datos y estamos tratando de obtener más información de los países para responder realmente a esta pregunta. Todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie”.

Covid-19 se propaga a través de secreción

Y aquí aclaró que “El nuevo coronavirus, es un patógeno respiratorio, se propaga a través de gotitas, que pueden liberarse cuando alguien tose o estornuda. Pasa de un individuo a través de gotitas infecciosas. Si realmente siguiéramos todos los casos sintomáticos, aisláramos esos casos, siguiéramos los contactos y pusiéramos en cuarentena esos casos, lo reduciríamos drásticamente. Me encantaría poder dar una proporción de cuánta transmisión detendríamos realmente, pero sería una reducción drástica en la transmisión”.

Van Kerkhove comentó que los que parecen ser casos asintomáticos de covid-19 a menudo resultan ser casos de enfermedad leve, “Cuando en realidad volvemos y decimos cuántos de ellos eran realmente asintomáticos, descubrimos que muchos tenían una enfermedad realmente leve. No son síntomas de covid ‘entre comillas’, lo que significa que es posible que aún no hayan desarrollado fiebre, que no hayan tenido una tos significativa o que no tengan dificultad para respirar, pero algunos pueden tener una enfermedad leve”.

Dicho lo anterior, sabemos que puede haber personas verdaderamente asintomáticas, pero difícilmente van a contagia a alguien mas, a menos que se conviertan en pre-sintomáticos, es decir, que son portadores y van a presentar síntomas en algún momento, “Pre-sintomático se refiere a las primeras etapas de una enfermedad, antes de que los síntomas se hayan desarrollado, mientras que asintomático puede referirse a no tener síntomas durante el curso de una infección, una distinción que debe aprenderse. Estos hallazgos no son necesariamente inconsistentes con otras estimaciones sobre cómo puede ocurrir la propagación pre-sintomática del coronavirus.

Pre-sintomáticos pueden contagiar desde dos días antes de presentar síntomas

Un estudio realizado en abril descubrió que pre-sintomáticos pueden infectar a otris, dos o tres días antes de que presenten sus primeros síntomas. Los CDC estiman en escenarios de planificación que el 40% de la transmisión del coronavirus se produce antes de que las personas se sientan enfermas.

“Estos pacientes no eran asintomáticos, más bien, estaban propagando la enfermedad antes de volverse sintomáticos. Estos hallazgos sugieren que si ponemos en cuarentena y contactamos a personas sintomáticas, podemos hacer una abolladura significativa en la pandemia”, detallan.

Hacer esta distinción entre infecciones asintomáticas y pre-sintomáticas es muy importante, pero también entre “infecciones paucisintomáticas”, que se refiere a tener síntomas atípicos o muy leves, dijeron en una declaración escrita distribuida por el Science Media Center con sede en el Reino Unido Babak Javid, investigador principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tsinghua en Beijing y consultor en enfermedad infecciosa en los hospitales de la Universidad de Cambridge.

“El rastreo detallado de contactos desde Taiwán, así como la primera cadena de transmisión europea en Alemania, sugirió que los verdaderos asintomáticos rara vez transmiten. Sin embargo, esos (y muchos otros) estudios han encontrado que puede ocurrir una transmisión paucisintomática, y en particular, en el estudio alemán, descubrieron que la transmisión a menudo parecía ocurrir antes o el día en que aparecieron los primeros síntomas”, dijo Javid en el comunicado.

“Otros datos disponibles, de estudios en varios continentes que confirman que ocurre la transmisión presintomática, sugerirían que estar bien no necesariamente significa que uno no puede transmitir SARS-CoV-2”, dijo Javid en parte. “Esto tiene implicaciones importantes para las medidas de seguimiento / rastreo / aislamiento que se están implementando en muchos países”.

México es el decimocuarto país con más casos confirmados de Covid-19

México sigue en el punto más alto de casos por coronavirus, esta semana el país ha superado los 120 mil casos positivos y las 14 mil defunciones por Covid-19, siendo la CDMX la entidad con más muertes.

A pesar de la entrada a la ‘Nueva Normalidad’ el pasado 1 de junio, el número de contagios por Covid-19 sigue en aumento. México aparece como el decimocuarto país con más casos confirmados en el mundo y en Latinoamérica solo es superado por, Brasil, Chile y Perú.

Si bien es cierto que China, epicentro de la pandemia del coronavirus, comienza a recuperar la normalidad, mientras que en Europa ya empiezan a frenar la curva de contagios, el Covid-19 es aún el enemigo del planeta tierra, pues ha cobrado la vida de más de 409 mil personas y ya se superó la barrera de los 7 millones 231 mil contagios, aunque también más de 3 millones 562 mil se han recuperado.

En el Continente Americano la crisis ha llegado a su punto crítico, con Estados Unidos como el país más afectado de esta región y también de todo el mundo, pues tan solo en este país ya rebasaron los 2 millones de contagios y los 113 mil fallecidos.

No existe un antídoto para esta enfermedad mortal que ha infectado a más de 7 millones de en el planeta, pero un estudio reveló que el cloro y la luz solar son una combinación letal para exterminar al coronavirus, además de que laboratorios en el mundo trabajan a marchas forzadas para descubrir una vacuna. Estados Unidos anunció que tentativamente la tendrían lista para usar en humanos para finales de este año.