Aguakan dejó sin agua a 80 supermanzanas de Cancún

Derecho de réplica

José Luis Montañez

En plena pandemia se vio afectada la Zona Hotelera

El miércoles por la mañana se registró una larga lista de quejas de parte de habitantes de Cancún, quienes desde muy temprana hora y sin menor aviso, se quedaron sin agua en sus hogares, más tarde Aguakan, empresa concesionaria del agua potable en este municipio informó que se encontraban reparando una fuga, pero no se restableció el servicio en su totalidad, hasta más de 24 horas después.

Se trataba de una fuga en una tubería de 32 pulgadas, lo cual provocó la suspensión en el servicio de suministro de agua potable en más de 80 supermanzanas de Cancún, incluida la zona hotelera, Punta Sam, Isla Mujeres y la zona del hotel Moon Palace, sitios donde ya se comenzó a recibir turistas y donde el agua es indispensable para poder llevar a cabo las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

A través de una grabación, que fue posible escuchar al marcar el 073 para reportar la falta de servicio, Aguakan informó:

“Hoy miércoles 10 de junio se presentó una afectación de servicio por reparación de una fuga de 32 pulgadas por lo cual que el servicio de agua potable se puede ver afectado en las siguientes zonas:”

De la supermanzana

1 a la 32

35 a la 37

39 a la 52

56, 57, 63, 95, 97, 104, 105, 107

200 a la 203

207 a la 218

225 y 226

234 a la 239

246 a la 250

305, 310, 312 y 313

329 a la 331

336, 500 y 512

Además de los Condominios Punta Sam, Isla Mujeres, Moon Palace, Zona turística y Puerto Cancún. Hasta el cierre de esta edición, no se restableció el servicio en ninguna de las supermanzanas.

Después de la reparación de la fuga, algunas zonas presentan baja presión del suministro, por lo cual Aguakan pide que se haga un uso responsable del agua, ya que breve se normalizara el servicio.

Aguakan indicó a las 8:30 am del miércoles que las labores se prolongaron más de lo esperado, por lo que el suministro de agua potable se restableció hasta ayer para algunas zonas de la ciudad, debido a que el “bombeo” del vital líquido ocurre durante la madrugada.

Nueva normalidad viene acompañada de desempleo

Al menos durante los primeros tres meses de la nueva normalidad, existirá una gran cantidad de desempleados no solo en Quintana Roo, sino en todo el país, porque a pesar de la reactivación económica dio inicio el lunes pasado, la mayoría de la empresas en diferentes puntos del país no contemplan hacer nuevas contrataciones, incluso, algunas se verán obligadas a realizar más recortes.

Según datos arrojados por la encuesta “Perspectivas Laborales”, realizada por la consultora ManPower, empleadores de Cancún tienen un panorama desolador de cara al retorno gradual ala normalidad, por lo que el 75% de ellos no incrementará su planta laboral en el período que comprende de julio a septiembre, mientras que el 9% comentó que incluso tendría despidos de trabajadores para prolongar la vida de sus negocios y evitar la quiebra definitiva.

De acuerdo a las estimaciones, los recortes alcanzarán a todo tipo de empresas y organizaciones económicas, durante el tercer trimestre del año, luego de que la crisis del Covid-19 golpeó parejo, afectando a pequeñas, medianas y grandes empresas algunas incluso que ya no sobrevivieron a la pandemia por Covid-19, ya que sus números no les permitieron retornar a la nueva normalidad.

Panorama desalentador para desempleados

Vanessa Meleyes Peraza, Senior Business Development Manger, de la bolsa de empleo, aseveró que el panorama a corto plazo, no es nada alentador para quien busca un trabajo, ya que son pocas las oportunidades y por el contrario se están perdiendo más puestos. El pronóstico para ella, sobre la recuperación no sería de tres meses, sino de hasta seis meses.

“Los empleadores reportaron que tuvieron que detener actividades durante la crisis económica, siendo los más afectados los del sector servicios, construcción y comercio, al menos siete de cada 10 cerraron por un tiempo”, comentó.

A nivel nacional 16% de las empresas prevén disminuir sus plantillas laborales, que es incluso mayor a lo que sucede en Cancún, de acuerdo con los datos de Manpower. Los más afectados son Nayarit, Puebla, Durango y Morelos.

Los encuestados prevén que la recuperación económica, que representa alcanzar los ingresos que tenían hasta antes de marzo, será en un periodo de hasta nueve meses, de manera que antes de eso no hay manera de recuperar gran cantidad de empleos, ya que también se han perdido los empleadores.

Reactivación a 30 y 50 % de capacidad

En Quintana Roo fueron 93 mil bajas las que se reportaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante marzo y abril. La entidad encabezó la lista nacional con más despidos a causa del Covid-19, esto es consecuencia de que el pulmón económico principal de la entidad es el turismo, mismo que estuvo parado durante mas de dos meses.

Ahora que ha comenzado la reactivación económica, debe llevarse a cabo de manera gradual, en la zona norte se arrancó con el semáforo en naranja, mientras que la zona sur se mantiene en rojo, de manera que en el primer caso se pueden tener actividades de servicio de hospedaje, transportadoras, parques acuáticos, actividades náuticas públicas y privadas, golf, buceo, restaurantes y cocinas económicas, museos, cines y teatros, transporte, servicios de vídeos, prensa escrita para distribución, bisutería, artesanía, tiendas departamentales, peluquerías, zapaterías, corporativos, parques acuáticos, venta de vehículos, café internet y actividades de comercio en vía pública todas con 30 por ciento de su capacidad.

El semáforo engloba toda la actividad económica en 57 sectores y aunque prácticamente todas podrán reactivarse al 30 por ciento, solo los negocios de servicios de limpieza, cobranza, empacado, servicios administrativos, técnicos y asesores podrán operar con el 50 por ciento de su personal.

Recortes golpean reactivación económica

Al menos 20 organizaciones de la sociedad civil en complicidad con académicos de Quintana Roo exigen al gobierno federal, la reversión del recorte al gasto corriente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ya que este significaría su parálisis operativa, sin que pueda evitarse el deterioro de la biodiversidad y de los ecosistemas que son motor del turismo y base de la recuperación económica del Caribe Mexicano.

Activistas de “Arrecifes saludables para gente Saludable” y Amigos de Sian Ka’an (ASK), asi como investigadoras del Grupo Tortuguero del Caribe y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidieron en que el recorte del 75% es “brutal” y “drástico”, además de vulnerar el derecho constitucional de toda persona en México a gozar de un medio ambiente en optimas condiciones.

Explicaron que la Conanp está dedicada a la conservación de ecosistemas de gran valor, además de hacer sinergia con las comunidades que habitan dentro de las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) decretadas en el país, por lo cual debilitar al órgano rector de, traerá consecuencias graves para las poblaciones más vulnerables y pobres de este territorio.

El recorte incluye a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Comienza desalojo de oficinas de Conanp

Las oficinas regionales de la Conanp en Cancún, comenzaron a ser desalojadas ayer por el personal, a falta de recursos para pagar la renta y los servicios, esto es derivado del recorte del 75% al gasto corriente, decretado por el gobierno federal.

En el inmueble de la calle de Venado, en la Supermanzana 20, operaban la oficina de la Coordinación Regional de la Conanp, que atiende a 25 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en la Península de Yucatán, además de las Direcciones de las áreas de la Mega Reserva del Caribe Mexicano, Bala’an K’aax y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, cuya oficina principal se encuentra en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Los recortes han debilitado fuertemente la operación de Conanp, que aloja otras oficinas en edificios de otras instituciones, como el caso del Parque Nacional Isla Contoy, que se encuentra en la Capitanía de Puerto o el Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres Punta Cancún Punta Nizuc, que está en el edificio de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la zona hotelera.

Uno de los directores desalojados de las oficinas regionales, fue Omar Ortiz Moreno, quien explicó que el arrendador les dio hasta el 15 de junio para abandonar el inmueble, “Lo que ocurre es que con el recorte del 75% ya no hay para pagar la renta; tampoco el internet, la luz, el agua, el teléfono, ni la gasolina. No hemos recibido ninguna instrucción, no sabemos a dónde vamos a ir. En nuestro caso, sí, porque tenemos oficinas en Sian Ka’an, pero el resto no sabe. Se están llevando sus cosas a sus casas, pero no saben si estarán juntos, dónde se va a despachar o qué es lo que va a pasar”, manifestó.

