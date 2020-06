El Mencho, ni muerto ni detenido, señala el presidente López Obrador

Presuntamente habría sido abatido el viernes pasado en Jalisco

El gobierno mexicano sigue trabajando para la captura de éste y otros personajes que han infringido la ley y tienen cuentas pendientes con la justicia tanto en México como en Estados Unidos

José Luis Montañez

El viernes pasado por la tarde comenzaron a circular rumores en redes sociales, donde se afirmaba que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había perdido la vida en un conflicto armado con autoridades que iban por su captura; no obstante, ayer en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desvaneció todos los rumores sobre la muerte y presunta aprehensión del narcotraficante michoacano.

Unos decían que había muerto en manos de autoridades policiacas y otros apuntaban a que había sido victima de una enfermedad renal, no obstante, el fin de semana estas versiones fueron perdiendo fuerza, hasta que López Obrador termino por desechar ambas el día de ayer, diciendo que “Se comprobó que fue un rumor que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido, mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o noticias falsas”.

El titular del Ejecutivo federal agregó que a diferencia de administraciones pasadas, en su gobierno ningún grupo delictivo goza de protección “Lo principal es el bienestar, la paz es fruto de la justicia y al mismo tiempo no hay impunidad, eso es también muy importante. Antes, para que no se nos olvide, había contubernio de delincuentes con autoridades se vendían las plazas, se llegaba al extremo que los delincuentes imponían a autoridades municipales, ya no”, aseguró.

Añadió que “Ya también no nos ocupamos de lo espectacular, antes había mucho teatro deteniendo delincuentes famosos, nosotros lo que queremos es que haya paz y tranquilidad, poco a poco, para que haya paz y tranquilidad no es suficiente, no basta solo con estar deteniendo a estos personajes, desde luego si se logra detenerlos se avanza”, no obstante, afirmó que si están detrás de este y todos los delincuentes “Se va a detener a todos los que están fuera de la ley, no hay impunidad, no hay complicidad. Es parejo, para todos, el que comete un ilícito, tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero se van a detener” concluyó.

Nunca hubo versión oficial de ninguna dependencia

Al margen de lo anterior, surgió la teoría de que el fallecido en realidad fue el jefe de sicarios de la organización, apodado “El Sapo”. Algunas versiones aseguraron que éste último había muerto, pero nunca hubo un comunicado oficial.

Alrededor de las 17:00 horas del viernes, personal federal indicó de forma extraoficial la inexistencia de cualquier enfrentamiento en territorio jalisciense por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, no obstante las autoridades federales alertaron a sus homólogos de Jalisco sobre una posible reacción ante el deceso de “El Mencho”.

Pero tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y las Fuerzas Armadas negaron que se haya realizado algún operativo especial en Jalisco.

Sobre la versión que aseguraba la muerte de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, trascendió que perdió la vida en un enfrentamiento a balazos y según información de autoridades federales, el criminal es el segundo al mando del CJNG y mano derecha de “El Mencho”, mismo que sostenía una guerra con “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Hasta ayer, no se habían dado detalles del supuesto tiroteo en el que fue abatido, ni tampoco el lugar, de modo que sigue siento también un rumor sin confirmar.

Cuando Calderón desmintió captura de “El Mencho”

El 27 de agosto de 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, trascendió la versión de que “El Mencho” había sido detenido en Zapopan, luego de que huyera de un operativo militar en el municipio de Tonaya. La noticia desató una violenta reacción de las bases del Cártel Jalisco Nueva Generación que en unas horas incendiaron la Zona Metropolitana de Guadalajara con narcobloqueos en vialidades y avenidas, causando pánico entre la población.

Sin embargo, la detención fue desmentida en aquel momento por el gobierno de Felipe Calderón, cuando su secretario de Seguridad era Genaro García Luna.

Tres años después, la periodista Silvia Otero publicó una investigación en la que, con base en un documento de inteligencia federal, afirmaba que aquel 27 de agosto sí había sido detenido “El Mencho” por elementos de la Marina.

Las fuentes citadas en el documento aseguraban que Oseguera estuvo detenido unas horas pero que, ante la reacción virulenta de los sicarios del CJNG, el entonces gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que lo liberaran, a petición de su entonces secretario de Seguridad estatal, Luis Carlos Nájera, quien después sería Fiscal General del estado en el gobierno priista de Aristóteles Sandoval.

Según esa versión periodística, -que en su momento llevó a la Secretaría de Marina a publicar un comunicado donde negaban “categóricamente” la información-, al “Mencho” lo liberaron tras su detención, mientras que a Luis Carlos Nájera intentaron asesinarlo presuntos sicarios del CJNG el 21 de mayo de 2018, cuando ya se desempeñaba como fiscal estatal.

10 millones de dólares por su cabeza

“El Mencho” es originario de Michoacán, creó su propio cártel en 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón y logró un crecimiento exponencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando escaló en el mundo del narcotráfico, pues tras haber trabajado para el Cártel de Sinaloa, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización del narcotráfico con más presencia a nivel nacional y con una capacidad de armamento al nivel de un ejército, por su gran capacidad de fuego, por su nivel de disciplina.

Cabe mencionar que hoy en día, el gobierno de Estados Unidos pide una recompensa de 10 millones de dólares por la cabeza de Nemesio Oseguera, y lo consideran, según un informe de 2019 del Departamento de Justicia como el líder “de una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más sanguinarias y peligrosas del mundo”, a la par la Fiscalía General de la República ofrece 30 millones de pesos por información que lleve a su captura.

Durante la pandemia por el Covid-19, el criminal se volvió también un “benefactor social” pues, dispuso de su gente para repartir despensas en zonas marginadas de Jalisco e incluso en colonias de Zapopan, en plena Zona Metropolitana de Guadalajara, hasta donde sus sicarios llevaban cajas con víveres que entregaban “a nombre del señor Don Mencho”, sin que ninguna autoridad estatal o federal hiciera nada al respecto, mientras que la gente alegre aceptaba el regalo, a conciencia de que cada kilo de arroz o frijol, venían manchados de sangre, no obstante, el hambre lleva a los beneficiados a hacerse de “la vista gorda”.

Sus dos hijos detenidos por autoridades estadunidenses

A principios de mes, el gobierno mexicano golpeó seriamente las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando el 2 de junio, la Secretaría de Hacienda informó sobre el bloqueo de 1,939 cuentas bancarias vinculadas al grupo delictivo, resultado de una investigación.

La Unidad de Inteligencia Financiera, que ha liderado las pesquisas, detectó movimientos en las cuentas por valor de más de 20,000 millones de pesos.

Ese fue el segundo golpe que recibió el CJNG en pocos meses. El primero ocurrió en febrero, cuando Rubén Oseguera, alias “El Menchito” fue extraditado a Estados Unidos por su supuesta implicación en el tráfico de drogas a ese país, más tarde, mientras respondía ante un juez federal y se declaraba no culpable de los delitos, su hermana también cayó esposada. Jessica Johanna Oseguera González, conocida como La Negra, fue capturada por supuesto lavado de dinero del cártel que dirige su padre.

La detención de “La Negra” obedeció a una orden emitida el 13 de febrero por su participación en cinco entidades empresariales señaladas en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, DE apoyar y permanecer bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hoy los dos hijos de “El Mencho” se encuentran bajo la custodia de las autoridades estadounidenses.