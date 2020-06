Naucalpan y Canirac perfilan plan para reapertura para restaurantes

Para cuando cambie color del semáforo

NAUCALPAN, MEX.- El Secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Vinalay Mora, se reunió con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Valle de México para perfilar un plan de reapertura del sector una vez que el Semáforo Epidemiológico cambie del color rojo en que se encuentra actualmente.

“Aunque todavía no hay una fecha exacta para la reapertura, todos tenemos que estar listos para que, en el momento en que se anuncie, tengamos las condiciones adecuadas y asegurar un buen desempeño, cuidar la salud de los naucalpenses teniendo las condiciones adecuadas en todos los establecimientos”, destacó Vinalay Mora.

El sector restaurantero del Valle de México adoptará el protocolo de la CANIRAC nacional, denominado “Mesa Segura”, que marca lineamientos de sanitización e higiene constante de las unidades económicas y del personal, así como el acatamiento de las medidas de sana distancia y restricciones de cupo, entre otras acciones que se contemplan en la reactivación del sector.

“La Presidenta Municipal, Patricia Durán, me ha instruido para que seamos no solo colaboradores con la industria restaurantera, sino que pospongamos todo tipo de revisiones, que ampliemos los plazos en cuanto al cumplimiento de trámites, que seamos un factor de unión, de fomento y no un estorbo”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico.

Marco Lambarri, presidente de la delegación Valle de México de la CANIRAC, destacó que la zona metropolitana es muy importante en la industria restaurantera a nivel nacional y que precisa de acciones coordinadas para la reactivación.

“Como Cámara, se ha estado trabajando de manera coordinada tanto a nivel federal, como estatal y municipal, por ello, debemos tener una línea de servicio unificado. La CANIRAC ha sido partícipe de las nuevas normatividades con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud, para tener una misma línea de acción en los servicios que ofrecemos”, destacó Lambarri.

Por su parte, Hilario Márquez Rocha, vicepresidente nacional de Delegaciones de la CANIRAC, destacó que la reapertura urge porque la gran mayoría de los empresarios no tienen recursos para poder seguir adelante.

“Somos de las industrias que hemos sostenido a nuestros trabajadores con el salario mínimo o con arreglos a los que hayamos llegado. Vemos con optimismo la sensibilidad del Gobierno de Naucalpan en invitarnos a participar en la reactivación, que abramos con las condiciones de salud que debemos tener”, expresó.

Márquez Rocha indicó que a nivel nacional existen 670 mil unidades de servicio, el 94 por ciento son microempresas que tienen alrededor de 5 trabajadores; un 3 por ciento lo conforman restaurantes con mayor capacidad, tanto en el servicio que brindan como de trabajadores; y el otro 3 por ciento lo conforman cadenas de restaurantes conocidas.

“Los más vulnerables son los microempresarios que, según sabemos, van a cerrar del 10 al 15 por ciento a nivel nacional, no van a volver a abrir. Si es el 15 por ciento, estamos hablando de 90 mil restaurantes que no van a volver a dar servicio”, comentó.