López Obrador se dice víctima de una conspiración internacional

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A pesar de las reiteradas críticas que ha recibido por la actitud de su gobierno frente a la pandemia del Covid-19 y sobre todo, por su negativa a rescatar a las empresas en riesgo de quiebra y el despido de miles o tal vez millones de trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en presentarse con un líder de dimensión mundial.

Esa intención de presentarse como ejemplo para el resto del mundo, va desde los aspectos positivos como el destacar –obviamente, con “otros datos”– el supuesto éxito de la política del gobierno de México para contener la pandemia, por supuesto, con el respaldo del pueblo sabio y amoroso. Pero también en lo negativo, el mandatario mexicano se ostenta como víctima de una conspiración que rebasa los límites nacionales para tratar de contener su lucha contra la corrupción de la que se han beneficiado consorcios multinacionales.

Ya no se trata sólo del “BOA”, el Bloque Opositor Amplio, que denunció hace unos días con base en un documento a todas luces apócrifo y en el cual presuntamente participan partidos políticos contrarios a Morena, organizaciones patronales, intelectuales, periodistas y otros actores de la vida nacional.

Ahora, según la denuncia presidencial, la conjura abarca a consorcios trasnacionales que se beneficiaban de contratos leoninos tolerados por funcionarios corruptos de anteriores gobiernos nacionales y, en concreto, mencionó a Iberdrola, empresa con sede en España que se presenta como líder mundial en el aprovechamiento de energías “limpias”.

López Obrador acusó al consorcio español de estar detrás de una campaña mediática en su contra, debido a que se están revisando normas y contratos para dejar de permitir “el robo y el saqueo” en la industria eléctrica del país, algo que los molesta porque, dijo, antes “hacían lo que querían”.

“Hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros. Yo lamento que esto pase, pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. (..)

En su tradicional conferencia mañanera, el primer mandatario explicó que la trasnacional actúa encubierta, “porque el conservadurismo tiene esas dos características: son muy corruptos y son muy hipócritas”.

Recordó en particular que Iberdrola se llevó a trabajar a la ex secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón, lo que calificó como “una vergüenza”. Pero en este caso, López Obrador olvidó a uno de sus rivales favoritos, el mencionado ex presidente Calderón, quien según informe de julio de 2016 se contrató con la empresa Avangrid, ligada precisamente a Iberdrola.

Lo que sí recordó el primer mandatario fue una de sus promesas de campaña, el no aumentar las tarifas de consumo de electricidad.

“Yo no voy a incumplir mi compromiso de que se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio, incluso ahora con la pandemia se redujo, porque ya no había límites en el consumo”, manifestó.

La que nuevamente le faltó al presidente López Obrador es informar si, al descubrirse irregularidades en los contratos con la CFE, se inició ya alguna acción penal contra los presuntos responsables. La impunidad, dicen lo expertos, propicia la delincuencia.

El lamentable asesinato el juez federal Villegas Ortiz

En su conferencia matutina el primer mandatario también incluyó un apartado para expresar sus condolencias por el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, atentado que calificó como un “crimen abominable”.

“Quiero expresar mi más profundo pésame por el asesinato del asesinato Uriel Villegas Ortiz, juez del poder judicial federal y el asesinato de su esposa. Desde luego que es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta el poder Judicial, la FGR y el poder Ejecutivo para castigar a los responsables. Ya se está actuando y nuestro más sentido pésame por este abominable crimen”, expresó.

“Vamos a seguir enfrentando a la delincuencia y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta apoyándonos mutuamente la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ejecutivo, son buenas las relaciones entre los poderes y cerramos filas para que estos crímenes no se repitan, que nunca más se den estos hechos violentos, vamos a estar informándoles”, dijo.

“No hay impunidad y que quienes cometen estos delitos son castigados, van a ser castigados”, aseguró López Obrador, aunque hasta ahora no hay constancia de acciones para combatir a la delincuencia, lo que ha imperado es la recomendación: “abrazos y no balazos”.

A los maestros no los detiene ni el coronavirus

Los que no deponen el espíritu beligerante ni por la pandemia del Covid-19 ni porque las clases presenciales están suspendidas son los maestros, que nuevamente salieron a las calles de la Ciudad de México, ahora para exigir que se les entreguen mil nuevas plazas.

Un contingente de quienes se identificaron como profesores de Morelos y del Estado de México marcharon desde el Palacio de Bellas Artes al Zócalo de la Ciudad de México con la demanda inicial de ser recibidos por funcionarios con capacidad para atender sus demandas.

Al no obtener respuesta por parte de autoridades de la Secretaria de Educación Pública, caminaron en marcha desde el Zócalo hacia el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo. Los inconformes, que en pleno semáforo en rojo provocaron congestionamientos en la parte céntrica de la capital del país, aseguraron haber cumplido con los exámenes para obtener su plaza, pero ahora no les quieren asignar su lugar en diferentes niveles de educación básica.

Movimiento Ciudadano dijo no a la alianza con el PAN

El partido Movimiento Ciudadano (MC) decidió rechazar la propuesta del PAN para conformar un frente rumbo a las elecciones de 2021 y pidió al resto de los partidos de oposición no caer en la trampa del presidente López Obrador de llevar al país a un escenario de polarización.

“Hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas, en particular a las de oposición, a no caer en la trampa del Presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica, se ha dedicado a crear distractores y a polarizar al país”, manifestó el dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda.

Al agradecer la invitación del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, el dirigente de MC aclaró que su negativa no es definitiva, pues su organización está consciente que el proceso electoral del próximo año obligará a una serie de definiciones y construcción de acuerdos regionales entre las distintas fuerzas políticas.

Sin embargo, por el momento, la prioridad para el partido naranja es enfrentar la crisis que vive el país con unidad, inteligencia y responsabilidad.

“Sobre la invitación que nos hacen otras expresiones políticas para hacer alianzas electorales en 2021, en Movimiento Ciudadano creemos que aún no es tiempo para hablar de eso, por ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos para salir delante de la crisis económica y sanitaria”, dijo Castañeda al insistir en que López Obrador quiere llevar al país a un escenario de polarización como una estrategia que, ante la caída de su partido, Morena, en las preferencias de los ciudadanos, permita ser protagonista del proceso electoral y, al miso tiempo, hacer que se olvide la grave situación sanitaria y económica que aqueja al país.

“Sabemos que el Presidente sigue con mayor atención las encuestas electorales que los indicadores de contagio y letalidad del Covid-19; y que sigue con mayor detenimiento y preocupación los escenarios electorales desfavorables para su partido, en lugar de las proyecciones económicas negativas para el país.

“Como lo hemos dicho en otra ocasiones, lo de él es la campaña, no el gobierno”, remachó Castañeda.

La mala opinión respecto al gobierno federal fue compartida por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien sostuvo que “los gobiernos de Morena no sirven; son un fracaso”.

El dirigente del tricolor también se manifestó en contra la polarización, pues la gente quiere certeza.

Moreno aseguró que su partido triunfará en las elecciones de este año en Hidalgo y Coahuila, por lo cual pidió a sus militantes y simpatizantes destacar los logros del PRI, que siempre está con la gente. “Cuando somos gobierno, atendemos. Cuando somos oposición, señalamos y gestionamos”, aseguró.

