Mauricio Conde Olivares

De cara a la reactivación económica del caribe mexicano, en el Estado de Quintana Roo han ocurrido 500 defunciones a consecuencia del COVID-19, mientras otras 510 personas infectadas permanecen en asilamiento social y 153 fueron hospitalizados. A la fecha suman 2 mil 735 los casos positivos.

De esta forma, los prestadores de servicios náuticos en la zona norte de Quintana Roo han reanudado sus actividades al 30%. Se aprecia que turistas, en su mayoría nacionales, acuden al muelle de Puerto Juárez desde temprano para salir de las diferentes embarcaciones. La mecánica del servicio es distinta, ya que para ingresar al muelle los turistas deben pasar por un túnel sanitizante, el uso de cubrebocas gel antibacterial es obligatorio y los botes deberían zarpar con un mínimo de pasajeros.

El semáforo epidemiológico en Quintana Roo se encuentra naranja en la zona norte del estado y en rojo en la zona sur, y muchos ciudadanos han relajado sus medidas de seguridad sanitaria ante el COVID-19, lo que podría ocasionar un incremento en el número de contagios.

Carlos Orvañanos, vocero del plan “Reactivemos Quintana Roo”, llevó a cabo una reunión virtual con concesionarias de transporte público en el estado para explicar cómo será la nueva normalidad para las unidades de este sector.

Precisó que, en el caso de las urban, autobuses y camiones, deberá ser utilizado únicamente el 50% de la capacidad total; para los taxis sólo tres personas pueden ir a bordo, incluyendo el operador, y para la movilidad de las motocicletas, sólo debería ir el conductor sin acompañante; sin dejar de mencionar que el uso de cubrebocas es obligatorio para todos.

Las condiciones actuales en las que aún operan diversos concesionarios de transporte público en Cancún han obligado al Instituto de Movilidad a sancionar operadores. Es importante recordar que la responsabilidad social es parte fundamental para revertir el coronavirus, por ello, los representantes del transporte invitan a las personas a no abordar unidades que no cumplen con las medidas y denunciar, asimismo, a que de manera responsable cada ciudadano porte siempre su cubrebocas y use gel antibacterial cuando viaje en el transporte público.

El Ayuntamiento de Benito Juárez pidió a los empresarios de cines y teatros de la ciudad reforzar las medidas sanitarias, en la operación de la nueva normalidad, como parte de las actividades en la reactivación de la economía del municipio.

Es de reconocer el esfuerzo de los empresarios del gremio de espectáculos, que actualmente mantiene abierto su negocio al 30% de su capacidad durante el semáforo epidemiológico en color naranja, tal cual lo estableció el gobierno del estado.

Por su parte, el director de fiscalización municipal, Alberto Covarrubias Cortés, precisó que los acuerdos alcanzados para la protección de los clientes y colaboradores en cines de Cancún son la sanitización de las instalaciones y áreas comunes, el cuidado en la higiene durante el proceso de recepción de proveedores de alimentos y despacho de los consumidores, así como aplicar unifilas y señalización en las áreas de dulcería, taquillas, entre otros.

Por otra parte, déjeme comentarle que en medio de esta pandemia se incrementa la percepción ciudadana de inseguridad, por casos como el de grupos de encapuchados causando destrozos por las agresiones a la joven Melanie, saqueos en la colonia Juárez, diversos incendios provocados en el ayuntamiento de Guadalajara y alrededores, así como centenares de viviendas y comercios dañados en la zona de Polanco y Reforma por el asesinato de Giovanni López, son actos vandálicos derivados de protestas recientes que se han salido de control; sin embargo es importante entender el origen de la problemática que deriva en hartazgo y descontento social, a raíz de las enormes deficiencias, poco profesionalismo y capacitación y, sobre todo, falta de reacción de las corporaciones policiacas del país, aseguró Alejandro Desfassiaux, Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

El caos a nivel nacional con disturbios y destrozos que no cesan y que además no pueden ser contenidos, continuó Desfassiaux, se debe principalmente a la falta de reacción de los cuerpos policiales con instrucciones poco claras de sus mandos y protocolos ambiguos, imprecisos e inoperantes para responder en tiempo y forma.

“La policía no ha hecho nada, especialmente en la CDMX, con una pésima gestión tanto de la Jefa de Gobierno como del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana local, ya que tampoco se le puede exigir a la policía que imponga el orden sin que establezca límites, sin que ponga un alto. De este modo la seguridad privada también está maniatada ante la falta de acción de las autoridades correspondientes”, dijo.

“En México los policías – y también los delincuentes – hacen lo que quieren sin mayores consecuencias, pareciera que vivimos en un país sin ley”. Los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que al menos 26 mil 700 policías en México no aprobaron los exámenes de control y confianza, de los cuales sólo fueron dados de baja alrededor del 1.4%, “datos que nos llevan a preguntarnos en manos de quién está nuestra seguridad”, subrayó el experto en seguridad”.

México requiere un plan y una institución de seguridad pública transexenal, pues cada administración reformula la estrategia y deja truncos los avances que se podrían haber consolidado de existir continuidad y voluntad política para hacer bien las cosas. En estos momentos que la bancada de MORENA cuenta con mayoría en el Congreso se puede facultar a la Guardia Nacional para absorber a todas las policías estatales, municipales y auxiliares, incluso a corporaciones tan irregulares como el CUSAEM, lo cual daría como resultado la desaparición de todas las policías corruptas e ineficientes. Con esto la Guardia Nacional impondría el orden para hacerle frente al millón de delincuentes que operan en el país, aseguró el también Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y autor del libro “Cómo poner un alto a la inseguridad en México”, indicó.

Como un argumento constructivo y desde su ámbito de experiencia, Desfassiaux opinó que ante protestas violentas que se salen de control, la seguridad privada, como coadyuvante de la seguridad pública, debe videograbar a todos los manifestantes utilizando un software de reconocimiento facial para apoyar posteriormente en el levantamiento de las actas correspondientes contra daños patrimoniales.

La seguridad privada no puede contener a los protestantes violentos, pero puede implementar protocolos de cierre para proteger aparadores, bajar cortinas oportunamente y presentar la evidencia en video de quienes generaron los daños a través de mecanismos jurídicos establecidos acorde a cada situación, finalizó; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

