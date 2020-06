Por si las moscas, surge el BOA morenista

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Por si se ofrece, “por si las moscas”, o “por si las nubes”, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer el famosísimo Bloque Amplio Opositor, -“es la Boa…-, que se supone que tendría como objetivo impedir el triunfo de Morena en las elecciones de 2021 y más allá, que el tabasqueño deje la Presidencia de la República, tanto el partido en el poder, que por cierto vive pleitos intestinos muy rudos y si no, que le pregunten a Yeidckol Polevnsky, como sus rémoras como es el PT, conformaron ya su propia BOA morenista que, obviamente, se conforma para respaldar al Presidente.

Con “bombo y platillo” los dirigentes de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y Alberto Anaya, informaron que el ya próximo 4 de julio, se realizará un gran diálogo nacional virtual con el objetivo de cerrar filas con el jefe del Ejecutivo.

Y vaya que le hace falta a López Obrador recibir el apoyo de sus incondicionales, sobre todo en esta época, en la que ha quedado evidenciado su nula capacidad para manejar la pandemia de Covid-19 en el país y por sus constantes faltas a la verdad, su popularidad va en picada además de que de nada le ha servido reanudar sus giras en la nueva normalidad porque su labor como eterno candidato le está fallando. Baste con percatarse de las protestas que se dan de forma cada vez más reiterativa, así como las caravanas de automóviles en su contra, mientras que el Ejecutivo sólo busca pretexto para no dar la cara.

Como ya se había consignado en este espacio en anterior entrega, para el tabasqueño, “el miedo no anda en burro” ya que en los comicios del año entrante, estarán en juego: 15 gubernaturas, 500 diputados federales, miles de diputados locales así como presidencias municipales y con tantas divisiones como vive Morena, todo puede ocurrir.

Municiones

*** Roku, la compañía pionera de reproducción por streaming para televisión amplía su oferta con la señal de adn40. Y adn40 llega a Roku con todas las noticias nacionales e internacionales en vivo, finanzas, salud, ciudad, deportes, seguridad y todo lo que se requiere para estar bien informado. Comprometidos con su audiencia, TV Azteca busca y lo consigue, nuevas formas de distribución para poner al alcance de millones de mexicanos los mejores programas informativos y de opinión. Los noticieros Así Amanece, Es de mañana, Es Noticia, Es Tendencia, así como su barra de opinión, que convoca a profesionales del periodismo y analistas más prestigiados de México, para hablar de política, economía, cultura, entre otros temas, con una perspectiva siempre crítica y enfoque periodístico único en absoluta libertad, se pueden sintonizar desde ahora desde los dispositivos Roku. Con innovación y la mejor propuesta informativa adn40 acorta distancias para llegar a más y más mexicanos todos los días. Enhorabuena.

*** El diputado federal Ricardo Gallardo celebró que finalmente se haya podido definir un periodo extraordinario de sesiones, ya que eso hará posible la reasignación de 600 mil millones de pesos del presupuesto federal para que las 32 entidades federativas y los municipios, puedan reactivarse en el retorno a esta nueva normalidad y así, apoyar a pequeñas y medianas y comerciantes para poder, incluso, generar empleos. “Siempre lo dijimos, que era muy necesaria una reasignación de presupuesto para tratar de ayudar a la población, a la reactivación del país; 10 por ciento no es nada para lo que en verdad se va a apoyar a las familias de las y los mexicanos”, señaló en un mensaje en redes sociales el también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Agregó que, “es Importantísimo apoyar a los pequeños y medianos empresarios, a los pequeños y medianos comerciantes, que sin lugar a dudas son el pilar de este país y son las personas que van a ayudar a activar la economía”.

*** Al notificar al Senado de la República que por quinta vez, México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador mexicano en el organismo internacional, Juan Ramón de la fuente opinó sobre la pandemia de Covid-19 y estimó que la Organización Mundial de la Salud, tardó en reaccionar ante ésta, lo que tuvo consecuencias para el mundo. “La respuesta se tardó un poco y ese retraso sí tuvo consecuencias pero la OMS reacciona a la información que le envían los países… Lo que le conviene al mundo es fortalecer a la Organización Mundial de la Salud”.

*** Si bien, la pandemia ha dejado tras de sí escenarios casi desesperanzadores en algunos sectores, parece que también dejará uno con grandes expectativas en materia educativa; esto, porque los sistemas de educación en línea se han fortalecido y muchos prevalecerán para brindar más oportunidades a los jóvenes que quieran acceder a la educación superior. De ahí que universidades como la Autónoma del estado de Puebla, de Alfonso Esparza, iniciará esta semana un plan para que los aspirantes con baja puntuación en los exámenes de admisión puedan tener cursos de regularización y cursar una carrera a distancia a través de plataformas digitales.

*** Los senadores panistas Damián Zepeda y Kenia López Rabadán ofrecieron una videoconferencia de prensa para dar a conocer la postura de la bancada del PAN respecto a la realización de período extraordinario e informaron que la condición que pusieron, es que se incluya la aprobación de apoyos económicos y en salud a ciudadanos para paliar la crisis por el Covid-19, al tiempo que lamentaron que Morena pretenda solo preparar la foto de López Obrador con Donald Trump, pero a lo mejor el tabasqueño no se anima a viajar a Estados Unidos, ¿no?, menos ahora, que el inquilino de la Casa Blanca impuso sanciones a firmas mexicanas como Libre Abordo y Schlager Business Group por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Total, que Zepeda y López Rabadán hicieron hincapié en algo que es seguramente el sentir de buena parte de la población: “es una mentada de madre para los mexicanos que el Congreso vaya a sesionar y no se quieran abordar y aprobar apoyos económicos en la crisis; gente está muriendo, millones no tienen empleo y Morena diciendo no a los apoyos. No es correcto, no estamos de acuerdo”.

*** Muchos senadores, inclusive de Morena, se llevaron una sorpresa cuando su compañero Armando Guadiana, salió a la defensa, ni más ni menos que de la secretaria general de ese instituto político, Yeidckol Polevnsky. El también presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, se deshizo en halagos para la empresaria, al calificarla de “una mujer íntegra y honrada a carta cabal”. ¿No se habrá mordido la lengua el legislador morenista? o acaso no mide la dimensión del brete en el que está metida Polevnsky, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional morenista denunció a la ex dirigente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por provocar un presunto daño patrimonial a Morena y la cantidad no es nada despreciable.

