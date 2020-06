La UIF pone los ojos en Accendo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Redes y Operaciones outshore

Cosío armó entramado fiscal

Arte, bancos, estafas y filantropía

La duda es uno de los nombres de la inteligencia

Jorge Luis Borges, escritor argentino

En el escritorio de Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia de la SHCP, se analiza la compra, hace unos meses, de una participación importante de Investa Bank a través de Accendo Holdings. Esta abierto un canal de información entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Juan Pablo Graf, y el SAT, de Raquel Buenrostro. Se evadieron varios millones de dólares

Al Banco de México, se reportó un patrimonio muy inferior a su valor real. Hay evidencia contundente de que su aportación a Accendo fue muy por encima de lo que declaró en su relación patrimonial el beneficiario de esa operación, Moisés Cosío Espinosa, heredero de la fortuna estimada en unos 700 millones de dólares de su padre Moisés Cosío Ariño, quien falleció en 1997.

Desde que heredó una fortuna de su padre ha ido tropezando entre uno y otro negocio, pasando por banquero y llegando a considerarse coleccionista de arte y filántropo.

Cosío Espinosa se encontró de pronto con una fortuna de cientos de millones de dólares, los cuales ocultó con operaciones ilícitas para eludir a las autoridades mexicanas y de esta manera no pagar los impuestos correspondientes.

La pista del dinero pretendía perderse en operaciones de innumerables cuentas bancarias, la mayoría de ellas en Estados Unidos y Europa. Invirtió más de 700 millones de dólares en propiedades, pero utiliza testaferros y sociedades outshore para no parecer como dueño de los activos, aparentando un orden fiscal ficticio, aunque él es quien maneja por completo los hilos de los recursos, lo es evidenciado mediante requerimientos a las autoridades estadounidenses y el cotejo de la información pública del vecino de Norte.

A través de su fundación Alumnos 47, es la fachada para adquirir millonarias obras de arte contemporáneo. Con ella fondeó la adquisición de dichas obras, que ha introducido a México de manera ilícita. Así subsana sus gastos personales e inversiones privadas con la intención de esconder el origen de los recursos.

Los créditos que obtuvo para fondear Accendo y Alumnos 47 son respaldados por activos que tiene a título personal o en otras estructuras donde es el único dueño beneficiario. Estas estructuras se encuentran en jurisdicciones de baja imposición fiscal y que están sujetas a declaración en México.

Cosío Espinosa es también accionista mayoritario de la tienda en línea Kichink, que ha incumplido con pagos a quienes venden sus productos en la plataforma. Fondeó la compra de esa empresa desde el extranjero sin declarar el origen de los recursos y con el objetivo de más adelante recuperarlos a través de una fuente mexicana y así tener ingresos sin necesidad de reportarlos a las autoridades.

Por si fuera poco, compró el equipo de básquetbol Capitanes de la Ciudad de México, mediante el fondeo de una de sus múltiples compañías en el extranjero para el lavado de dinero en forma desapercibida.

Otra más. El negocio de taxímetros digitales y tabletas en la capital del país cuya concesión estuvo plagada de irregularidades, también es de Cosío de la mano de Iñaki Negrete González, identificado como socio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y Santiago León Aveleyra. La concesión finalmente fue anulada por el gobierno capitalino.

En Nueva York es dueño de un inmueble valuado en más de 600 millones de dólares e innumerables propiedades en Chicago y California.

El 27 de febrero Cosío Espinosa interpuso una demanda en contra de Credit Suisse y un bróker por estafa, ambos acusados de negociar excesivamente en su nombre para incrementar sus comisiones y emplear el dinero en la compra de participaciones de compañías en su propio interés. En esta demanda pública registrada en Miami, Cosío confirmó ser dueño de varias entidades con capital de cientos de millones de dólares. En esa demanda, él mismo se inculpa.

Muchas interrogantes surgen en este juicio: ¿Por qué Cosío otorgó un poder ilimitado a un bróker para mover sus activos? Proviniendo de una familia de banqueros, ¿cómo es posible que entregara “inocentemente” el manejo de sus inversiones sin precauciones? Obviamente, Credit Suisse niega cualquier irregularidad y señala que las inversiones fueron consistentes con la tolerancia de riesgo y los objetivos de inversión acorde a los esquemas regulatorios. Todo apunta a que la intención original de Cosío era utilizar al bróker para dispersar recursos en una mecánica que hasta el momento le había resultado funcional.

Estafas, mentiras y evasiones, investiga la Secretaría de Hacienda, alrededor del heredero de la fortuna de su padre, quien también fue ave de tempestades; amigo de toreros y pelotaris. Vaya escándalo se soltará.

PODEROSOS CABALLEROS: El vocero de la pandemia no puede responder a las interrogantes sobre la imprecisión de las cifras del COVID-19. El subsecretario de salud, Hugo López Gatell, reconoció que en la toma de decisiones epidemiológicas por COVID-19 no se contemplan los datos de contagios y muertes de los últimos siete días “por no ser lo suficientemente informativos”. Para determinar el color del semáforo para cada una de las 32 entidades se privilegia “el momento epidémico más intenso” para retrasar los resultados de pasar de color rojo a naranja. Además, señaló que no debe existir confusión en las entidades sobre qué negocios pueden retomar actividades, pero se debe privilegiar a aquellas “que tengan mayor valor social”. O sea, que no importa la cantidad de infectados. Sólo importa “el valor social”. ¿Qué parámetros se usan en esta percepción política señor López?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Varias empresas de Ulilever, que preside a nivel mundial Alan Jope, presentaron compromisos y medidas para mejorar el planeta en momentos que afecta el COVID-19. Por ejemplo, Knorr que ayuda a los agricultores a que trabajen de manera más sustentable; Ben & Jerry’s está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en las granjas productoras de leche y Helados Holanda, en México, utilizando frutas de fuentes sustentables para la elaboración de sus helados y paletas. En todas sus empresas buscan ser una compañía cero emisiones de carbono en el 2030 y eliminar en ese año, la huella de gases de efecto invernadero en sus productos.

