Creatividad ante la pandemia

Desde el portal

Ángel Soriano

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, zar anticovid del Gobierno Federal, dijo que propuso al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ampliar espacios o abrir nuevas plazas a los tianguis en la entidad para evitar contagios por concentración de personas, una medida ya puesta en marcha en la Central de Abasto de la CDMX que pedirá se replique en otras ciudades.

López-Gatell lo expuso en la conferencia nocturna del viernes 19 en Palacio Nacional, coincide con la de la Fundación Cultural para el Rescate del Centro Histórico de Oaxaca, luego del incendio del pasado 27 de mayo en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña, a efecto de terminar con el hacinamiento que se traduce en focos de infección.

Dijo que puede establecerse un mercado escalonado de productos, por ejemplo, un lunes venta de verduras, martes de ropa, miércoles de quesos, en fin, ampliar o reducir horarios para la venta de mercancías en otros espacios públicos y evitar la concentración de personas. Con medidas creativas se puede reactivar la economía y no caer en la dicotomía de economía o salud, indicó.

La Fundación Cultural para el Rescate del Centro Histórico propone crear centros de abasto de productos regionales a las entradas a la ciudad, aprovechando la producción de cada comunidad, por ejemplo a la salida a México, en Etla, un mercado de queso y quesillo; a la salida al istmo, por Tlacolula, de mole y mezcal; de artesanías en San Bartolo Coyotepec o San Martín Tilcajete hacia la costa, y en el centro en Zaachila de cecina y tasajo. Son tiempos de enfrentar la pandemia con creatividad y la colaboración de todos, es tiempo que las autoridades escuchen a la sociedad civil.

TURBULENCIAS

Desvían recursos públicos: Jara

El vicepresidente del Senado, Salomón Jara, acusó a la administración del gobernador priista Alejandro Murat de desviar recursos públicos para instrumentar una campaña de desprestigio contra alcaldes de Morena como parte de una campaña preelectoral ante lo que se avecina. Dijo que se debe investigar el origen de esa campaña que viene de Comunicación Social del gobierno estatal…El Delegado en Tláhuac, profesor Raymundo Martínez Vite, anunció que a fines de este mes y durante el mes de julio entregará apoyos a colectivos culturales y otras organizaciones que promueven la identidad cultural de la demarcación y que han sido afectadas por la pandemia, como una forma de estimular su actividad en beneficio de los habitantes de la delegación…Un sisma provocó la renuncia de Mónica Maccise, ex titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Asa Cristina Laurell, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, y Mara Gómez Pérez, ya extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), acusadas de tener diferencias con la IV Transformación, y se envió un mensaje de que habrá más ajustes tanto a más de 100 organismos autónomos a independientes –con una burocracia que percibe entre 600 y 700 mil pesos mensuales- por donde se desvían recursos públicos para favorecer a amigos y parientes. Lo más cuestionado es lo de Conapred, que al parecer no desaparecerá pero se instalará a una mujer indígena, no a partidarias de la discriminación ni clasistas. Esto, aunado al simulacro de atención víctimas en el recién inaugurado hospital “Carlos Calero Elorduy” en Cuernavaca, son los nuevos escándalos en la administración morenista; “Estoy en mi mero molo” ha dicho el presidente López Obrador en relación a las protestas en las ciudades por donde ha pasado…

