Académicos de UAEM ganaron premio a la mejor investigación internacional en gobierno digital

David Valle Cruz, Vanessa Fernández Cortez y Ramón Gil García obtuvieron este galardón con la investigación “Towards Smarter Public Budgeting? Understanding the Potential of Artificial Intelligence Techniques to Support Decision Making in Government”.

Toluca, Méx. – Dos académicos y un egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvieron el premio a la mejor investigación de la 21st Annual International Conference on Digital Government Research de la Digital Government Society (DGS).

El académico de la Facultad de Ingeniería, David Valle Cruz; la investigadora de la Facultad de Economía, Vanessa Fernández Cortez, y el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor titular en la Universidad Estatal de Nueva York, Ramón Gil García, obtuvieron este galardón con la investigación “Towards Smarter Public Budgeting? Understanding the Potential of Artificial Intelligence Techniques to Support Decision Making in Government”.

Los universitarios destacaron que las técnicas de inteligencia artificial tienen el potencial de ser herramientas para apoyar la toma de decisiones del gobierno.

Refirieron que en dicho certamen participaron, con 68 trabajos de investigación, bajo la línea “Gobierno inteligente en la sociedad de la información”, académicos de 29 países, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil y China.

Precisaron que este evento, organizado en coordinación con la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur, se llevó a cabo de manera virtual del 17 al 19 de junio y el premio fue patrocinado por la IOS Press, editorial establecida en Ámsterdam y especializada en artículos científicos.

El artículo de investigación de los universitarios está disponible en el sitio dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3396956.3396995. Para más información acerca de la 21st Annual International Conference on Digital Government Research puede consultarse dgsociety.org/dgo-2020/.