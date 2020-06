Pondrán “bajo lupa” secretarías y órganos autónomos

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Luego de que se aprobó la llamada “Ley Sheinbaum”, legisladores de oposición en el Congreso local no se quedaron cruzados de brazos y plantean la creación de una Comisión Especial que sirva de contrapeso al Gobierno de la Ciudad y dar seguimiento a la acción gubernamental.

Fueron los coordinadores del PAN, Mauricio Tabe, y del PRI, Tonatiuh González Case, así como la diputada Gabriela Salido Magos y el diputado Jorge Triana quienes exhortaron a la Comisión Permanente a realizar un segundo periodo extraordinario para crear la mencionada Comisión que se encargue de dar puntual seguimiento a los procesos de adquisiciones emprendidas por el Gobierno local y que transparente los recursos aplicados al combate de la pandemia.

La Comisión se encargaría de la supervisión de las secretarías de Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Salud; Trabajo y Fomento al Empleo y Turismo, así como de órganos autónomos y de Gobierno como la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, además de el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, los cuales incluyen a la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura.

Los legisladores de oposición no quitan el dedo del renglón y reiteran que con la aprobación de la Ley Sheinbaum, “es momento de que el Congreso no renuncie a su facultad de vigilar y controlar la acción gubernamental”. “Con mayor razón, ahora que no participaremos de las modificaciones del Presupuesto, el Congreso tiene que estar poniendo el ‘ojo’ y la ‘lupa’ en las decisiones del Gobierno, no para estorbar, sino cuidar que éstas sean correctos y que el manejo de los recursos sea el adecuado”, apuntó Tabe. Para el panista, buscan que la emergencia sanitaria no sea el pretexto para abrir un ‘boquete de dinero’, crear un espacio para la opacidad o el manejo discrecional de los recursos.

A su vez, el coordinador del PRI, Tonatiuh González, dijo: “Queremos ser muy claros y muy congruentes. Esta Comisión sería los ‘ojos’ de los ciudadanos a través de sus legisladores; estaríamos pendientes de cómo se están aplicando los recursos”.

El diputado local Jorge Triana precisó que esta Comisión tendrá el derecho a revisar y tomar decisiones a la par del Gobierno en relación a la emergencia sanitaria. “Y al ejercicio de gasto, por supuesto; a las políticas públicas emergentes que se implementan como paliativos a la crisis y el seguimiento día a día de lo que sucede en el marco de la pandemia”.

Insistió en que se buscan revertir las condiciones de exclusión legislativa que Morena incitó y que, el Poder Legislativo no debe olvidar, siendo su facultad constitucional la de fiscalizar y pedirle cuentas a la Administración Pública. Gabriela Salido señaló que desde el inició de este Gobierno se ha dicho que la transparencia es su bandera y toda la información está a disposición de la ciudadanía, entonces, cerrarle la puerta a una Comisión Especial “sería una total incongruencia”.

Los legisladores de oposición destacaron que la conformación de dicha Comisión será plural y deberá encabezarla un partido distinto al de la coalición de Gobierno. Estará integrada por 12 legisladoras y legisladores distribuidos de acuerdo con su representación: 6 diputado(a)s de Morena; 2 diputado(a)s del PAN; 1 diputado(a) del PRD; 1 diputado(a) del PRI; 1 diputado(a) del Partido Verde y AES y 1 diputado(a) del PT. REUNION EN VEREMOS Este lunes debió definirse la invitación que hizo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a los comuneros de San Miguel Xaltocan que invadieron las obras del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles, en reclamo del pago de sus tierras, a una negociación en la Ciudad de México, pero la población había planteado que el encuentro se realice en sus tierras. Veremos en que termina.

BAJA RECAUDACIÓN El alcalde de Ecatepec de Morelos, Fernando Vílchis Contreras, dio a conocer que a consecuencia de la baja recaudación de abril a la fecha, se buscará la contratación de deuda por 300 millones de pesos para la atención del Covid-19, con créditos y apoyos para la población, la perforación de pozos de agua y seguridad, entre otros. Por cierto, la Ecatepec es una de las entidades del Estado de México con un alto número de contagios de coronavirus por una razón: no han respetado las recomendaciones de las autoridades sanitarias que recomiendan no salir de casa si no es estrictamente necesario; guardar la debida distancia y usar tapabocas. En municipios como Tultitlán, la actividad casi se normalizó con la apertura de comercios y los tianguis operando sin ningún tipo de restricción y carentes de medidas que eviten los contagios.

lm0007tri@yahoo.com.mx