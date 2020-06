Q. Roo, entre los estados con más embarazadas enfermas de Covid-19

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La entidad reporta 36 casos de mujeres con diagnóstico positivo

Quintana Roo encabeza la lista con más casos positivos de Covid-19 entre mujeres embarazadas, junto con Baja California, Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México, ésta ultima con el índice más alto de todas, mientras que Quintana Roo ocupa la quinta posición.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal (SSA), durante esta contingencia sanitaria se han diagnosticado en la entidad entre 33 a 73 casos sospechosos a Covid-19 entre la población de mujeres embarazadas, de las cuales 36 resultaron positivas y una lamentablemente murió.

El 60% (21) de las mujeres contagiadas tuvieron que ser hospitalizadas para su monitoreo, mientras que el 40% restante pudo convalecer en su domicilio y no presentó mayores complicaciones, no obstante, que tienen que guardar cuidados especiales y diferentes a los demás contagiados.

La estadística revela que en su mayoría las futuras madres tenían obesidad, diabetes o hipertensión y adquirieron el virus del SARS-CoV2 durante la última etapa del embarazo, es decir, entre el sexto y noveno mes de gestación, por lo que la enfermedad representaba un riesgo importante para sus bebés.

No se han contagiado los bebés

El especialista en ginecología, José Antonio Danel Beltrán, explicó que no existe aún evidencia científica sobre el efecto que pueda tener en el bebé, el hecho de que la madre esté contagiada, pues hasta el momento no se han dado casos de infección a través de esta vía, no obstante, si se deben prestar especiales cuidados al momento de dar a luz, si es que la madre sigue enferma.

“Se han estado haciendo estudios con las pacientes que se tienen a nivel mundial, pero hasta el momento no hay un indicio sobre qué efectos está teniendo sobre el bebé y a aparentemente tampoco hay transmisión directa de madre a hijo a través de la placenta”, detalló, pero una vez que nació el niño los riesgos son los mismos que para cualquier otra persona.

Dado lo anterior, las mujeres que se encuentran en este proceso deben tener mayores cuidados y evitar salir si no es necesario, ya que el embarazo baja las defensas de la futura madre, haciéndola más vulnerable. “Es importante que continúe con su control prenatal, que no lo suspenda (…) al momento de acudir a una consulta médica, ir con cubrebocas, careta, lentes y aplicar el lavado de manos y uso de alcohol en gel constante”, dijo Danel Beltrán, quien agregó que de lo contrario, el personal médico no podría verificar que el embarazo se desarrolle adecuadamente.

Concluyó, que a nivel internacional se ha recomendado que toda persona que vaya a ingresar al quirófano o a dar a luz, se realice antes la prueba de Covid-19, pero es una norma que en México no se ha aplicado, de modo que el Colegio de Médicos de Quintana Roo trabaja con la Secretaría de Salud de Quintana Roo para la elaboración de una guía de atención a la mujer embarazada y al recién nacido, a fin de que corran el menor de los riesgos posible.

Gimnasios clausurados en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal

Al no respetar las determinaciones de las autoridades de salud, siguiendo el plan “Reactivemos Quintana Roo” que se basa en el semáforo epidemiológico estatal, son ya ocho los gimnasios que han sido clausurados en todo el estado, pues contra los protocolos abrieron sus puertas, haciéndose acreedores a una multa federal ya que ponen en riesgo a su personal y a los clientes que también de manera inconsciente acuden a ejercitarse, lo cual cae en una contradicción absoluta, pues determinan cuidar sus salud haciendo deporte, pero poniéndola en riesgo ante el inminente contagio de Covid-19.

El director contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Miguel Pino Murillo, informó que tan solo en Chetumal han sido tres los establecimientos clausurados por omitir las recomendaciones sanitarias, pues abrieron sus puertas sin que el semáforo lo permita.

Fueron las denuncias de los vecinos y recorridos de las propias autoridades estatales y municipales, las que permitieron detectar a los gimnasios que han abierto sus puertas para recibir a sus clientes y darles servicio de manera “clandestina”, pues por la delicadeza de la situación, no se pueden pasar por alto este tipo de irregularidades.

Pino Murillo acotó que otros cinco gimnasios fueron clausurados en Cancún y Playa del Carmen, sin especificar cuantos en cada región, pero lo que si puntualizó, fue que no se tendrán concesiones con los negocios que no respeten las indicaciones de Salud, pues la pandemia no ha sido erradicada en la entidad y no se debe poner en riesgo a su población.

Negocios acreedores a multas severas

Sobre las multas o sanciones administrativas, aclaró que se aplicarán conforme a la NOM-256 válida en caso de incumplimiento en los lineamientos y poner en riesgo a la salud pública. De modo que los negocios pueden hacerse acreedores a multas que van desde las 200 y hasta las dos mil UMAS, equivalentes a los 17 mil 376 pesos y 173 mil 760 pesos respectivamente.

Pino Murillo destacó que de acuerdo con lo establecido por las autoridades federales y estatales de salud, los gimnasios no están contemplados entre las actividades primordiales, por lo tanto no obtendrán el permiso para reabrir sus puertas en próximas fechas, apenas el semáforo epidemiológico lo permita.

“Conforme a las recomendaciones emitidas por el gobernador del estado a lo largo de la semana pasada todo el estado se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico; sin embargo, este color todavía no permite el regreso de los gimnasios a la actividad laboral, por lo cual estos centroa todavía no pueden reabrir sus puertas y en caso de omitir las recomendaciones se hacen acreedores a una suspensión y a una multa administrativa”, concluyó.

Apertura de 1,800 habitaciones de tiempo compartido, en pausa

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) informó que la apertura de al menos 1,800 habitaciones del segmento de tiempos compartidos se encuentra en pausa, asimismo, recortaron a la mitad sus expectativas de venta para este año, todo derivado de la afectación económica que vino con la pandemia de Covid-19.

Alberto Solís Martínez, presidente de la agrupación, explicó que a principios de año y antes del inicio de la pandemia, Acotur tenía previstas ventas por más de 862 millones de dólares, un 11% más a los 771 millones alcanzados el año pasado, no obstante, este pronóstico se modificó y actualmente esperan poder concluir 2020 con al menos 50% de las metas fijadas para este año.

Aunado a ello, en febrero pasado, Acotur anunció la construcción y apertura de siete nuevos desarrollos en Quintana Roo con más de 1,800 cuartos por parte de sus afiliados, los cuales tendrán que suspenderse temporalmente, dado que las cadenas hoteleras darán prioridad a la reactivación de operaciones de sus resorts y la aplicación de los protocolos de higiene y seguridad establecidos por los gobiernos federal y estatal a fin de evitar la propagación del virus, antes de pensar en crear nuevos inmuebles.

Ocupación de 50% hasta fin de año

Con el reinicio de la actividad turística en el Caribe mexicano y después de más de dos meses de cierre por la contingencia sanitaria, Acotur estima que si el semáforo epidemiológico lo permite, durante el segundo semestre del año se podría alcanzar alrededor de 50% de ocupación, pues con la reapertura a partir de julio de la mayoría de los clubes vacacionales y la reconfirmación de viajes de una gran cantidad de familias, especialmente de Estados Unidos y México, se espera que a finales de año esta ocupación sea alcanzada y con suerte superada, si las condiciones lo permiten.

“Esperamos que en este mes de junio, aun cuando todavía no están operando todas las actividades recreativas, empiece a darse la llegada de los primeros visitantes de la industria vacacional y conforme haya más conexiones aéreas esperamos que aumente la ocupación paulatinamente en lo que resta del año”, comentó el dirigente turístico.

Añadió que para lograr un exitoso relanzamiento turístico en Quintana Roo, será necesario trabajar de forma coordinada entre los empresarios, gobierno y sociedad y así mostrar una actitud corresponsable para reducir los contagios entre la población, cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad. “Hay optimismo en que mientras cada quien cumpla con la parte que le corresponde en esta nueva normalidad podremos recuperar en los próximos meses el liderazgo turístico del Caribe mexicano”, comentó.

Además mostró su confianza en que tendrá buena respuesta la campaña Lo Mejor De Dos Mundos, impulsada por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. “Todo esfuerzo de promoción y publicidad que venga del gobierno y del sector turístico es bienvenido para reposicionar la marca Caribe mexicano”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el turismo que viene a través de la propiedad vacacional, tiempo compartido o cualquier otra modalidad de club vacacional, será uno de los primeros en regresar al destino, ya que han confirmado sus viajes hacia Cancún y Riviera Maya más del 60% de estos visitantes entre los meses de junio y diciembre.

Acotur es considerada una de las más grandes asociaciones a nivel nacional al afiliar a 101 hoteles y alrededor de 40,000 habitaciones en el Caribe mexicano y la región sureste del país, cuenta con cerca de 800,000 membresías vendidas principalmente a familias de Estados Unidos, México y Canadá, las cuales generan cada año más de 3 millones de visitantes y 12 millones de cuartos noche.

montanezaguilar@gmail.com