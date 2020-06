Iberdrola, la fragilidad del dinero

Las inversiones extranjeras en México, son muy frágiles. Nuestro país es un excelente negocio, pero para ello se necesitan seguridad jurídica en las inversiones, en el día a día con el transporte de mercancías. La seguridad no es sólo un concepto hueco, sino las manos limpias de las empresas y el gobierno.

La cancelación de un proyecto no es un asunto superficial. Es muy importante. Hablamos del interés de inversionistas por un país que puede dejar utilidades para ellos, así como beneficios fiscales y de empleo para el país.

Si cae un proyecto, podríamos ver que otros pondrían sus barbas a remojar y ese es el riesgo. Debe haber seguridad en lo que se compromete el gobierno para con ellos. Aunado a ello, los inversionistas temen que puedan ser expropiados por gobiernos socialistas sus inversiones. Así ocurrió con el Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, donde se dijo que había corrupción y a un año y medio de que se canceló, no han encontrado absolutamente nada ilegal o ilícito.

Hace una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el tamaño de la compañía eléctrica española Iberdrola en el mercado de energía en México. Incluso, la acusó de impulsar una campaña en su contra.

Como reportero busqué a funcionarios de esa empresa para un comentario al respecto y dijeron que no habría ninguno. Pero a penas ayer se conoció la noticia que suspendía nuevas inversiones y cancelaba el proyecto de construcción de una central de ciclo combinado de gas y vapor en Tuxpan, Veracruz, que no se construirá, según dijeron, porque no se aseguró el suministro de gas natural. Esto no lo dijo la compañía española que preside José Ignacio Sánchez Galán, sino el alcalde panista de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar.

De inmediato, salió el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nalhe, a decir que no había problema, ya que se pondrá a licitación de nuevo.

¿No hay problema? Primero, si AMLO tiene pruebas de que Iberdrola realiza una campaña en su contra, pues que las denuncie. Si fueran ilícitas, entonces que presente una denuncia ante el Ministerio Público. Pero usar las inversiones como instrumento político-electoral, no es bueno. En el mundo, todos los países se pelean la inversión extranjera, excepto aquellos que creen que el gobierno puede hacer de todo.

No se trata de ser serviles con los extranjeros y darles todo. Sin embargo, se buscan tratos justos en los que ellos tengan una utilidad razonable y el Estado mexicano beneficios en empleo, primero, y fiscalmente después. Aunque la Cuarta Transformación busca acuerdos con Iberdrola, este sainete deja secuelas.

No queremos un gobierno rastrero. Queremos hacer negocios y que el dinero permee a toda la sociedad. Tanto los pobres como a los ricos.

México debe ser un país en donde se reparta la riqueza, no la miseria.

PODEROSOS CABALLEROS: Santiago Nieto, rápidamente se convirtió en el hombre de toda la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, para la lucha contra la corrupción financiera en el país. Al inicio de sexenio lo envió a la Unidad de Inteligencia Financiera, que era un organismo de membrete que pretendía luchar contra el lavado de dinero. Un organismo que servía para quedar bien con Estados Unidos y su lucha contra el blanqueo de recursos del narcotráfico en las venas del sistema financiero nacional e internacional. Con la llegada de Santiago a ese organismo, le dio un vuelco de 180 grados. De un organismo apagado a un auténtico instrumento para combatir la evasión fiscal y otras operaciones ilícitas. Al frente de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, reporta directamente con el Presidente. Los temas son muy delicados, ya que atentar contra los intereses económicos de los delincuentes, es muy arriesgado y una filtración de información, podría ser desastrosa. Cercó a huchicoleros, narcotraficantes, evasores al fisco, lavadores de dinero. A todos los niveles y en personajes que eran considerados “intocables” en otros sexenios. Cumple un doble objetivo: combate del lavado de dinero y a incrementar la recaudación tributaria nacional. La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de operaciones simuladas de 43 empresas factureras en las que participaron 8,212 empresas y personas ligadas a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Se sabe que hasta diciembre de 2019 se tienen bloqueados más de 5 mil millones de pesos y 52 millones de dólares que eran usados por grupos delincuenciales. Información de la UIF precisa que el robo de combustible en el país pasó de 80,000 barriles diarios, con un monto de 66 mil millones de pesos, a 4,000 diarios en diciembre del año pasado. Además, aumentó el número de reportes de actividades bancarias inusuales de 223,226 mil en 2018 a más de 590 mil en 2020. Atrapó operaciones de personajes como Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps y Genaro García Luna, Juan Collado, entre otros. A pesar que el presupuesto de la UIF se redujo 27%, presentó 20 denuncias en lo que va el año; aseguró 321 mil millones de pesos en depósitos e inició 977 investigaciones a empresas relacionadas con defraudación fiscal. El Senado los reconoció por el bloqueo de casi 2 mil cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al CJNG, así como 150 millones de dólares de la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuyos “patriarcas” encabezados por Gerardo Sosa, miembros de Morena. Esto, le ganó el reconocimiento de López Obrador, quien lo considera honesto, profesional y a la vanguardia en esa intensa lucha por atrapar a los malos en donde más les duele: sus finanzas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Banco Santander, a través de Santander Universidades, lanzó el programa “Becas Santander-ANUT”, que beneficiará a 100,000 estudiantes, profesores y administrativos de 120 Universidades Tecnológicas del país, que integran la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT), para contribuir al desarrollo de habilidades interpersonales y emprendedoras en los estudiantes, profesores y administrativos de las Universidades Tecnológicas, por medio del acceso a cursos en línea creados en conjunto con la UNAM, la ANUIES, la FESE y TrepCamp.

