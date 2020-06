El repunte de contagios de Covid-19 es alarmante en Cancún, Playa y Chetumal

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La gente no se cuida, se podría volver al confinamiento y semáforo rojo

¿Qué tiene que pasar para que la población de un país entienda la gravedad de una contingencia sanitaria como la del Covid-19?, donde los estragos no son sólo en materia de salud, sino económicos, pues con más de 216 mil casos positivos de la enfermedad a nivel nacional, más de 26 mil muertos y más de un millón de empleos perdidos, se avecina una de las crisis más severas de la historia, sino es, que la más grave que los mexicanos hayamos visto.

En el caso de Quintana Roo, la situación es igual o mayormente compleja, pues siendo uno de los pulmones de la economía del país y el principal destino turístico, enfrenta los estragos más agudos derivados de la pandemia, con una cifra de casi 3,538 casos positivos y 564 defunciones, sumado a que en esta entidad, los empleos perdidos ascendieron a más de 100 mil entre formales e informales, pero, ni así es posible que la gente respete las medidas de seguridad sanitaria.

Lo anterior, ya ha provocado un repunte en el numero de contagios, tanto en Benito Juárez, como en Solidaridad y en Othón P. Blanco, municipios donde apenas entró en vigor la nueva normalidad y la gente dejó de respetar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus, atiborrando parques, calles y centros comerciales sin protección alguna, gastando lo que no se tiene, pues no es necesario recordar que los ingresos para la mayoría han sido casi nulos, no obstante, la venta de alcohol se disparó y qué decir de las fechas especiales, no desaprovecharon la oportunidad de celebrar, Día del Niño, Día de las Madres y Día del Padre, aun a costa de su salud.

Eso si mencionamos las fechas de celebración masiva, porque también se han reportado fiestas clandestinas para celebrar cumpleaños o simplemente por el gusto de ser parte de alguna de las nefastas “fiestas Covid”, donde se aglomeran decenas de jóvenes para burlar, supuestamente al virus, y decimos supuestamente porque tan sólo estas tres demarcaciones, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, concentran más del 80% de los casos totales en la entidad.

Chetumal casi iguala a Cancún en casos

Las consecuencias de esta irresponsabilidad han sido alarmantes y serán peores, pues si bien en mayo se notó una ligera disminución en la cantidad de contagios, a partir de junio el repunte de casos ha sido evidente, pues cuando entre marzo y mayo se reportaban hasta 20 o 30 casos por día, ahora, durante las últimas dos semanas, se alcanzaron hasta más de 100 contagios por día, de los cuales la mayoría se sitúan en Cancún y Chetumal, con los que ambas demarcaciones están en riesgo de volver al semáforo rojo.

Desde el principio de la pandemia, Cancún tomó la cabeza como epicentro de la enfermedad en toda la península yucateca, no obstante, ya le sigue muy de cerca Chetumal, que como si se tratara de una carrera, superó en apenas las últimas dos semanas la incidencia en el número de contagios que venía secundando Solidaridad. Hasta ayer Benito Juárez, tenía 2,135 casos positivos, 1,327 personas recuperadas y 428 defunciones, así como un 30% de su ocupación hospitalaria; mientras que Othón P. Blanco contaba con 571 casos, 31 decesos y 168 recuperados, con ocupación hospitalaria del 40%; a la par que Solidaridad tenía 526 casos, 65 defunciones y 265 recuperados, con un promedio de ocupación hospitalaria es del 26%.

Es menester recalcar con mayúsculas que EN OTHÓN P. BLANCO LOS CASOS ACTIVOS AUMENTARON 50% EN APENAS UNA SEMANA Y ESTÁN A PUNTO DE IGUALARSE CON LOS DE BENITO JUÁREZ.

Víctimas mortales ¿del Covid-19 o de la indiferencia?

Científicos dejaron claro desde el inicio de la pandemia que la tasa de letalidad del Covid-19 era realmente baja en comparación con la de otras enfermedades como el ébola, no obstante, ¿qué es lo que hace realmente peligroso a este nuevo coronavirus?, la respuesta son diferentes factores, de entrada su alto nivel de contagio, es decir, que es muy fácil adquirir la enfermedad si se está en contacto con alguien que la padezca y posteriormente que la gente es indiferente a las medidas de prevención, no se cuidan, ni cuidan a otros, literalmente como dicen algunos “nos mata su indiferencia” y mientras no se entiendan y apliquen las medidas de prevención, esto no se va a detener.

Hasta ahora, todos hemos sufrido los estragos de esta pandemia, algunos lamentablemente han perdido amigos, familiares, conocidos, otros tantos con más suerte, sólo han tenido que lidiar con los problemas económicos, no obstante, hay también otros que diariamente ven a la muerte cara a cara y la enfrentan para salvar a los demás. Hablamos del personal de salud en la primera línea de batalla, quienes hasta ahora han sido el sector de profesionales más abatido por la enfermedad.

Quintana Roo, líder en decesos de personal médico

Quintana Roo dejó de encabezar listas de popularidad en el turismo a nivel mundial o de bellezas extraordinarias para ahora ser líder en muertes de personal médico, al menos así lo es en toda la península de Yucatán, pues hasta ayer ha registrado el deceso de 12 empleados de este sector.

Según la Secretaría de Salud federal, los estados de Campeche y Yucatán se encuentran entre las 10 entidades con menos decesos entre su personal de salud, mientras que Quintana Roo se encuentra en la décimoprimera posición.

El caso más reciente fue el del doctor Iván Manzanero Pérez, quien trabajaba en la clínica de salud San Martiniano, poblado del municipio de Lázaro Cárdenas, el cual ha registrado 39 casos positivos, cinco recuperados y cuatro defunciones.

El primer caso reportado fue el de Francisco Brito Barrera, un neurocirujano que trabajaba en el Hospital Regional número 17 de IMSS, y quien no estaba en contacto directo con enfermos por Covid-19, pero aun así adquirió la enfermedad y falleció el 26 de abril.

Negligencia en ayuntamiento de Playa

Lamentablemente, la irresponsabilidad en torno a esta pandemia, se extiende incluso a las esferas del gobierno, pues algunos han acusado de negligencia a directivos y funcionarios cercanos a la alcaldesa Laura Beristain Navarrete, por “obligar” a sus empleados trabajar, pese la contingencia sanitaria en Playa del Carmen, donde hasta ahora han muerto tres trabajadores del municipio, dos pertenecientes a la oficina de prensa y el director de Tránsito municipal.

Martha Caballero, de 40 años, que prestaba sus servicios como reportera y Jonathan Arana Chan, de 27, camarógrafo de Comunicación Social del ayuntamiento fallecieron por Covid-19 en mayo, cuando sus amigos y familiares denunciaron que ambos fueron enviados a trabajar sin brindarles garantías de protección sanitaria, aun conociendo el riesgo que representaba exponerse al virus.

Dos días antes de morir, Martha Caballero dejó una carta de despedida a sus familiares, pero también con una denuncia contra su jefe directo en el Ayuntamiento de Solidaridad, Román Contreras Nahón, a quien acusó de no tomar las medidas pertinentes para evitar contagios y aseguró que en esa oficina de gobierno había al menos cuatro infectados más.

Anteriormente, Manuel de Jesús Espinosa Flores “Comandante Puma”, director de Tránsito Municipal de Playa del Carmen, también falleció por coronavirus el día cuatro del mismo mes.

Han muertos 9 choferes de transporte público en Cancún

Según la Dirección de Transporte y Vialidad en Cancún, nueve choferes, entre taxistas y operadores del transporte público en el municipio han fallecido a causa del Covid-19 y ¿hacia donde apunta la culpa? Una vez más, hacia la indiferencia de la población inconsciente e irresponsable que se niega a seguir sencillos protocolos: Uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, aplicación de gel antibacterial y tomar la sana distancia. Eleazar Martínez Vázquez, director de Transporte y Vialidad en Cancún detalló que de los nueve decesos, cinco se contagiaron durante sus labores diarias del servicio, mientras que los cuatro restantes se contagiaron en otras condiciones, ya que fueron enviados a su casa al ubicarse dentro del grupo de riesgo, por padecer diabetes o hipertensión.

Asimismo, agregó que cuatro de los fallecidos eran taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo, mientras que uno más era trabajador de la empresa concesionaria ligada a esta corporación, Transportes Terrestres del Estado (TTE).

Urgen pruebas rápidas para Q. Roo

Con las puertas abiertas al turismo, desde el pasado 8 de junio en la entidad, empresarios, hoteleros, restauranteros y comerciantes de otro tipo se están enfrentando de cara a la realidad, en la que la gente no pone de su parte para garantizar la salud propia y la de los turistas que arriban a los destinos del Caribe mexicano, por lo que se deben aplicar medidas más severas para comenzar con la reactivación de la economía en el estado.

José Luis “Chanito” Toledo, diputado local por Movimiento Ciudadano, propone que se deben adquirir un millón de pruebas rápidas de Covid-19 para ser aplicadas en la Zona Hotelera de Cancún Riviera Maya, el centro de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, a fin de que los turistas tengan la seguridad de que su salud está salvaguardada durante su estancia en los diferentes centros de hospedaje del estado, así como en otros centros de esparcimiento, que puedan vacacionar de manera segura.

Las pruebas, según el diputado, tienen un costo de un millón de dólares aproximadamente y deben de ser adquiridas urgentemente para asegurar y garantizar el regreso seguro, tanto del turismo nacional como internacional, cuyo flujo ya tiene un evidente aumento en la entidad.

De regreso al semáforo rojo

El incremento en el ritmo de contagios podría significar que municipios como Benito Juárez y Othón P. Blanco regresen al semáforo rojo y al confinamiento obligatorio total, advirtió el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

“La curva de contagios está creciendo en Chetumal, esto podría implicar que regresemos al color rojo en el semáforo estatal. No bajemos la guardia. Lo hemos venido diciendo, tal vez puedas engañar a la policía, al gobernador, a los de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero al coronavirus es muy difícil engañarlo; si no tienes nada a qué salir a la calle, quédate en casa”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Chetumal y Tulum, comentó por su parte, que ante el evidente incremento en los contagios y fallecidos por el coronavirus, específicamente en la zona sur del estado, “es urgente que las autoridades de los tres niveles se coordinen, amplíen las medidas de participación ciudadana y entren a una fase de endurecimiento en la vigilancia y supervisión”.

montanezaguilar@gmail.com