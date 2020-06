Julián Gil hace público que le quieren quitar la patria potestad de su hijo

El actor se conectó por más de dos horas desde su Instagram, reuniendo en su live a más de 11 mil personas y acusó a Alma Pellón, la abogada de Marjorie de Sousa, de un complot nefasto para quitarle a Matías

Exhibió los audios para evidenciar como a los dos meses de nacido de su hijo Matías ya le estaban pidiendo 400 mil pesos de pensión mensual, lo que el abogado del actor consideró injusto y por eso decidieron emprender la primera demanda

Julián Gil se lanzó en contra de Marjorie de Sousa luego de que la actriz publicara un comunicado con relación a su hijo Matías Gregorio.

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías”, escribió la venezolana haciendo referencia a un juicio al que Gil no se presentó.

De la misma manera, Marjorie aseguró haber sido rehén de una estrategia mediática a pesar de que nunca explicó la situación legal de la que estaba hablando, pero quien sí reveló dicho asunto fue el actor argentino.

Visiblemente molesto y destacando que tuvo que romper su promesa de no volver a hablar del menor de sus hijos por el comunicado que envió De Sousa, el histrión explicó su postura a través de una transmisión vía Instagram.

“He estado peleando por poder de alguna manera convivir con mi hijo. Había decidido no hablar… No puedo entender la desfachatez, descaro, la falta de moral y falta de amor hacia Matías, donde giran un comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto desde en enero sobre una demanda para quitarme la patria potestad”.

Subrayando que la artista no tuvo “los ovarios” de especificar el asunto al que se refería con su mensaje, Julián comentó que cuando una madre decide emprender un proceso de esta magnitud es porque el padre comete acciones que ponen en riesgo la integridad del menor, “que el padre esté preso, sea adicto al vicio de drogas, alcohol o sea un violador”.

Pero el tema no paró ahí, tras destacar que Marjorie le quitará la patria potestad del niño por “manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestos a hacer”, Julián Gil también reveló que tuvo que irse de México debido a que ha recibido amenazas.

“Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión”, contó.