Toño Mauri sale de terapia intensiva, sigue hospitalizado

*** “La verdad sí estuvo en terapia intensiva y ahorita ya se encuentra en cuarto, está mucho mejor, gracias a todos los doctores y enfermeras que lo trataron súper bien”, expresó su hijo de 21 años de edad

“Bendito sea dios mi hermano ya se encuentra mejor, confiamos en que el susto ya haya pasado. Ya nos escribió y se encuentra en notable mejoría. Agradecemos a todos su preocupación, muestras de cariño y afecto para con mi hermano y nuestra familia”, dijo Fefi Mauri, hermana de Toño, a la Revista Clase.

Su hijo Antonio Mauri, también habló sobre el estado de salud del actor: “La verdad sí estuvo en terapia intensiva y ahorita ya se encuentra en cuarto, está mucho mejor, gracias a todos los doctores y enfermeras que dice que desde que llegó lo trataron súper bien y, además, todas las oraciones imagínate lo que le ayudaron”, contó el joven de 21 años.

“Estamos muy agradecidos, la verdad, y ahorita ya está descansando y mejorando cada día”. El también actor compartió esta información en su cuenta de Instagram.

Apenas el martes 30 de junio, había trascendido en los medios de comunicación que luego de que el actor anunciara que él y toda su familia tienen coronavirus, encontraba en terapia intensiva en un hospital de Miami, debido a que la enfermedad progresó y no podía respirar.

Los conductores Gaby Ramírez, Fabián Lavalle, Marta Susana y Esteban Macías, del programa “El Chismorreo” fueron los encargados de dar a conocer la noticia.

“Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de Covid-19 pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar entonces lo hospitalizaron porque lamentablemente sí está delicado”.

Hace unos días, el empresario había declarado: “Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto se cambie y haya que correr”.