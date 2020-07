Donaciones, vieja corrupción

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Políticos esconden dinero mal habido

Bartlett, Eréndira, Peña Nieto y otros

Sin congruencia ingresos y propiedades

Íconos de la izquierda son casatenientes

No critiques a tus enemigos, porque a lo mejor aprenden

Juan Goytisolo, escritor español

El poder los hace iguales. Desde las alturas del gobierno, en cualquier nivel, federal, estatal o municipal, se ve diferente la honestidad, la honradez, la ética, la moral y la pulcritud de un político. Sigo, hasta el momento, sin meter las manos por algún político, por que la mentira es la premisa y el cinismo, es la forma de vida.

La izquierda, desde la oposición exige honestidad y en el poder, es corrupta.

Muchos, de la impoluta Cuarta Transformación, se dicen tocados por una inmaculada trayectoria. Todos, absolutamente todos, están manchados por las más notables imperfecciones de las debilidades de los seres humanos.

Estimado lector, esto no te lo platico por una idea de generación espontánea. Es producto del análisis de una izquierda, que no es privativa de México, sino de todo el mundo, no es decente; es corrupta.

En las declaraciones patrimoniales de nuestra clase política, arroja infinidad de propiedades que “fueron declaradas voluntariamente”, pero hay muchas más que no están en sus reportes oficiales. Lo ocultan. Quizá, la mayoría sean producto de una vida de trabajo suya o de sus ancestros. Sin embargo, todo hace sospechar que no es totalmente bienhabida esa fortuna.

El gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es de puro fifí. Todos tienen sus casas (no una, sino varias), joyas, departamentos en México y varias partes del mundo y gastan como potentados, cuando su única fuente de ingresos es y ha sido la administración pública; el manejo del dinero del pueblo.

Claro, que este fenómeno no sólo es recurrente en el gobierno de AMLO, sino en todos gabinetes de priistas y panistas a nivel federal y en los gobiernos estatales y municipales de los últimos 200 años.

Todo ello, viene en razón de que la encargada de la revisión de las cuentas públicas desde el gobierno, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y su esposo, el catedrático universitario, John Akerman, amasaron una fortunilla de varios millones de pesos, fundamentalmente en bienes inmuebles.

Esto resalta en dos aspectos: el primero se dicen socialistas, pero no están dispuestos a compartir su riqueza con los más pobres, y no viven con una medianía republicana. Segundo, su dinero lo lograron, según ellos, en base al salario como catedráticos universitarios. Aquí es importante destacar que el salario de un catedrático no da para comprar varias propiedades. Por ello, ellos mencionan que la mayoría fueron donaciones.

El mismo pretexto que dio el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien nunca ha trabajado fuera del gobierno, tiene más de 30 propiedades y sólo Dios sabe cuánto dinero. El también justificó su fortuna en donaciones.

Estimado lector, llevo muchos años trabajando como periodista y todos los días destrozo mi espalda para escribir todos los compromisos editoriales que tengo. Nadie me ha regalado nada, ni nadie me ha hecho alguna donación.

Ahora, si ese es el camino legítimo para tener una casa, entonces díganme quién me dona una casa o un departamento en París, Miami o cualquier parte del mundo. Acepto hasta en la hermosa provincia mexicana.

Ahora, escribiendo en serio, la verdad es que son justificaciones totalmente irreales. Pero, así se hacen ricos los neoliberales y los que luchan contra el neoliberalismo. Por eso, todos los políticos son iguales. Ahora la igualdad republicana es en la riqueza.

PODEROSOS CABALLEROS: Xavier Nava Palacios podría reelegirse sin problema como alcalde de San Luis Potosí, pero si busca la gubernatura es un buen perfil para encabezar el bloque opositor. Según José Carlos Campos, director de la encuestadora Massive Caller, el alcalde de la capital potosina será una pieza clave del ajedrez político que se jugará el próximo año. El edil figura en varias mediciones como un presidente municipal bien evaluado y cualquier carta que decida jugar será determinante. Nava Palacios es el alcalde número 16 mejor evaluado del país, con una aprobación de 50.5%. *** El próximo 25 de junio, se realizará el foro Planeación para el Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que preside Armando Díaz Infante. Los temas que tocarán la inversión en el sector en la capital del país, así como analizar la “resiliencia de la Ciudad”. Serán aportaciones para lograr la planeación para el desarrollo sustentable de la CDMX. El presidente de IDINSA, Vítor Ortiz Ensástegui, moderará la mesa de Planeación para el desarrollo y reactivación económica, donde estarán Fadlala Akabani, secretario de Economía de la CDMX; la diputada Guadalupe Chavira, así como Pablo Benlliure, Manuel Goya Escobedo, Luis Rojas Nieto, presidente de la CICM, así como Díaz Infante, presidente de la CICM en la CDMX. Buen tema. *** Apenas en diciembre pasado, Enrique Méndez Juárez asumió la dirigencia del Comité Directivo Estatal de Baja California, con miras al proceso electoral de 2021, que será la contienda más grande en la historia de Baja California, porque por primera vez se empatarán los comicios estatales y federales. En privado ha comentado que es como levantar un cadáver. Materialmente imposible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Juntos por la Salud, iniciativa a la que se suma la Fundación Alberto Bailléres, surge de la colaboración del Tec de Monterrey, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación para la Salud y la Fundación BBVA. Se suman además, más de 550 empresas y 24 mil personas físicas. Es un trabajo conjunto del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y gobierno federal para brindar apoyo a la primera línea de defensa contra Covid-19. Ante la situación de emergencia por la que atraviesa el país, la Fundación Alberto Bailléres anunció la donación de 40 millones de pesos, que se tradujeron en 502 respiradores, para 69 hospitales públicos, en 22 estados del país.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos