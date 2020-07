Reunión AMLO-Trump, ¿a quién beneficia?

Punto por punto

Augusto Corro

Economía, narcotráfico, migración podrían ser los tres problemas que podrían tratar los presidentes Andrés Manuel López Obador y Donald Trump. El mandatario mexicano y su colega estadounidense se reunirán ese miércoles y jueves, en Washington. El pretexto de la visita es para celebrar la entrada en vigor del tratado comercial T-MEC. Sin embargo, son varios los temas que serán analizados, pues ambos países se encuentran en situaciones complejas derivadas de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y sus repercusiones en la economía y en la vida de los habitantes de las dos naciones. En el vecino país, cada día es mayor el número de decesos, igual que en México. El problema ya afectó considerablemente la economía de México y EU, aunque el daño es grave para los mexicanos. Aquí, en nuestro país, ya arrastrábamos desajustes en la economía que se agudizaron con la llegada del virus. Se cerraron miles de fuentes de trabajo y se disparó el desempleo. Este es uno de los retos que enfrenta el actual gobierno obradorista, urgido de crear empleos para millones de personas. De ahí que es necesario que el presidente López Obrador se entreviste con Trump para reforzar el trato comercial entre los dos países, pues EU es el socio comercial más importante de México. Sin duda, el tratado comercial dará más seguridad y certidumbre a la inversión extranjera y como consecuencia habrá más empleos.

En el renglón del narcotráfico, México vive sus peores momentos. Los cárteles de la droga saben que el gobierno mexicano no tiene una estrategia para combatirlos y aprovechan esta oportunidad para mantener la espiral de violencia que tiene hartos a los mexicanos en todo el país. Las matanzas continúan en todas partes. En los últimos días, el estado de Guanajuato se convirtió en un infierno. Las autoridades no actúan y la pesadilla se hace insoportable. En el último hecho, 26 jóvenes fueron asesinados en un centro de rehabilitación, en lo que se consideró una venganza entre delincuentes de diferentes cárteles. Además, la policía no encuentra la manera de contrarrestar las acciones de los agresores, que en los últimos meses ya mataron más de 50 uniformados. En la Ciudad de México, los capitalinos ya fueron alcanzados por la violencia. El jefe de la policía, Omar García Harfuch, fue emboscado cuando salía de su residencia. Lograr salvar la vida, pero tres personas murieron en el atentado fallido. Ya en una ocasión, el presidente Trump pensó en calificar a los narcos mexicanos como terroristas, con las complicaciones que lleva la persecución de ese delito en EU. El asunto quedó pendiente. ¿Platicarán los presidentes de la amenaza que representas los diferentes cárteles? ¿Del Cártel de Sinaloa, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, o del Cártel de Santa Rosa de Lima? ¿Tocarán el asunto del juicio de Genaro García Luna, preso por el delito de lavado de dinero y su apoyo al Cártel de Sinaloa? En este mismo paquete estaría incluido el tema de García Luna y su ex jefe Felipe Calderón Hinojosa, que en lugar de combatir a los narcos, los apoyaba.

En materia migratoria, quizá no tendrán que ir a fondo. El gobierno de López Obrador lleva a la práctica todo lo que le ordena Trump. Con la amenaza del incremento a los aranceles de productos mexicanos si no controlaba el flujo migratorio, México, dócil, reforzó las fronteras sur y norte para evitar el paso de indocumentados que pretendían llegar a EU a través de nuestro territorio. Disminuyeron las caravanas de migrantes ante la complacencia del gobierno de Trump. No se aplicaron las sanciones, pero sí se agudizó el maltrato a los miles de personas que intentaban entrar a México ilegalmente. En el presente, es importante saber cuál será la política del magnate de la construcción con los millones de mexicanos radicados en EU. Es temporada de elecciones en EU y Trump busca continuar cuatro años más en el poder. ¿La visita de López Obrador mejorará la imagen de Trump que tienen los migrantes mexicanos? No transcurrirá mucho tiempo para saber cuáles fueron los puntos tratados por ambos presidentes. ¿Usted qué opina amable lector?

PUNTOS SUSPENSIVOS… El impulso de un gran frente amplio, coalición o alianza que convoque a todas las fuerzas progresistas debe garantizar el funcionamiento de los órganos autónomos, preservar el equilibrio de poderes y evitar que se instale un régimen autoritario, declaró Nora Arias Contreras, la dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México. La mencionada Nora Arias Contreras participó en el Foro “Hacia la Construcción de un Frente Amplio por la Democracia en la Ciudad de México: Las experiencias de Uruguay, Argentina y Chile”, organizado por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal)… Es necesario reforzar las campañas para que la población cumpla con la aplicación de las medidas sanitarias, pues respetarlas ayudará a contener la agresión de la pandemia del coronavirus (Covid-19) que en el último informe se reportaron las siguientes cifras: 30mil 366 decesos; 252 mil 165 contagios y 26 mil 75 activos. El manejo del semáforo sanitario difícilmente funciona como lo plantean las autoridades. En un sinnúmero de casos, las personas no usan el cubrebocas, no guardan la distancia reglamentaria y no les preocupan las aglomeraciones, como las registradas en el primer cuadro capitalino.

