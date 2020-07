Carlos Macías le quita máscara a deudores que no le pagan regalías de sus canciones

El pasado 4 de julio, el cantautor ofreció su primer concierto vía streaming, el cual tuvo una gran aceptación del público, sin embargo asegura que el contacto humano en los shows es más que vital. “La diferencia con los espectáculos en vivo es tremenda. La sensación no es la misma, pero tendremos que adaptarnos a esta nueva modalidad, sobre todo, en mi caso que son conciertos bohemios en los que las personas se toman su copita y cantan conmigo”.

Dijo que está más que listo para un próximo lanzamiento en un dueto que hará con Cristian Castro, de quien afirmó es una de las voces más bellas del mundo del espectáculo. De hecho, escribió un tema para la abuela de Cristián Castro, Doña Socorro, quien falleció hace poco.

Aseguró, que está contento de trabajar con él ya que a diferencia de otras personas la familia Castro se caracteriza por ser responsable con los autores, esto, debido a que hay artistas que no pagan regalías del trabajo que él hace.

“Soy mucho de la verdad por delante, hace unos siete años le di un tema a Cañaveral, ‘Para toda la vida’, lo metieron en el CD, en el DVD, en ambos en vivo desde el Auditorio Nacional y hasta ahora no tengo en mi cuenta ni un centavo de regalías, se grabó, la cantaron en el Teletón y nada, la canción la administran ellos directamente. Otro caso fue Kika Edgar, a quien quiero mucho y sé que no es su culpa, ella me grabó ‘Basta’ y ‘No me hagas llorar’, su editora Universal no me ha dado ni un solo peso de regalías, ni por el CD ni por el DVD”, indicó.

Apuntó que cuando los compositores firman una canción a una compañía lo hacen a ciegas ya que desconocen cuánto se vende, por lo que no tienen nunca un aproximado de sus ganancias. “Esto nos lleva a mejor prevenir y realizar uno mismo sus propias versiones”.

De su cargo como secretario de Turismo de Chiapa de Corzo, Chiapas, no quiso ahondar, solamente se limitó a decir “Soy consciente de que no sólo soy un artista, sino que tengo un cargo político (en Chiapa de Corzo), el cual posiblemente deje, porque la libertad de pensamiento, alma y espíritu no tiene ningún precio”.

Ocho son las producciones musicales que tiene Carlos Macías en el mercado. La mayoría de sus discos, son canciones inéditas de su inspiración, aunque su más reciente disco se llama “Lástima que sean ajenas”, en el que rinde un homenaje a compositores como Camilo Blanes, Fato, Armando Manzanero, Rudy Pérez, Álvaro Carrillo, Alejandro Sanz, Alberto Aguilera, José Alfredo Jiménez y muchos más”.

