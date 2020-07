Repunte de casos de Covid-19, imparable en Cancún y Chetumal

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Solicitan apoyo de ciudadanía para frenar ola de contagios

Estaba revisando las estadísticas sobre el avance del Covid-19 en Quintana Roo y efectivamente anteayer fue el día con la más alta cantidad de contagios en Cancún, el detalle es de que hubo pocos muertos en este municipio, no obstante, se mantiene con un nivel de letalidad del 19.4 por ciento, es decir, el más alto a nivel nacional y uno de los más altos a nivel mundial.

Revisé la cantidad de casos activos y también anteayer llegamos al pico más alto con alrededor de 541, siendo que en el mes de junio por ahí del día 16 y 17 llegamos a tener unos 260 más o menos casos activos y esto si nos referimos solo a Cancún, porque a nivel estatal, ayer se alcanzó la cifra de 1752 casos activos, mientras que la tasa de letalidad en todo el estado es de un promedio general de 14.4%.

En tanto, Chetumal, en apenas dos semanas ha superado su índice de contagios en más del 50%, alcanzando hasta el día de ayer más de 900 casos positivos, casi medio centenar de muertos y una velocidad en el crecimiento de casos, de hasta el 4.9%, a este paso, durante el próximo fin de semana, muy seguramente se estarán rebasando los 5 puntos, lo cual pone al municipio en una situación critica.

A nivel estatal, se puede constatar, que 15 días después de la reapertura al turismo en el estado, el incremento en el numero de contagios se disparó, poniendo en riesgo la reactivación económica, dentro de esta nueva normalidad que nadie ha logrado, o mejor dicho, nadie a querido adoptar, pues seguimos viendo gente sin respetar las normas sanitarias, abarrotando supermercados, tianguis, plazas comerciales y las mismas calles, donde se transita con aglomeraciones.

“Nueva normalidad” golpea y se podría volver al rojo

El color naranja del Semáforo Epidemiológico Estatal fue decretado hace un mes, con ello se arrancó la reactivación económica, no obstante, también fue muy evidente el relajamiento de medidas sanitarias por parte de los ciudadanos, aún con la reiterativa invitación de las autoridades de salud para cuidarse y cuidar a los demás, lo anterior ha significado un incremento promedio de 101.77% en el número de contagios de Covid-19 en el estado y de 50.71% en el número de fallecimientos durante julio, respecto a los casos reportados de marzo a junio.

En el mismo periodo de tiempo, el crecimiento de contagios en los 11 municipios se disparó entre 62.6% y 540%, mientras que las muertes, fueron entre un 15.51% y 500%, según el municipio.

Si tomamos en cuenta todo el desarrollo de la pandemia desde marzo a junio, podemos afirmar que en Cancún y Chetumal, son los más golpeados, no obstante, si nos limitamos a julio, ha sido Lázaro Cárdenas el más afectado, con 540% de incremento de casos, ya que de marzo a junio reportó solo 10 casos y para la primera semana de julio sumó 54, es decir, ahora tiene un total de 64 casos.

Asimismo, en julio, la mayor incidencia de muerte pertenece a Lázaro Cárdenas con un aumento de 500%, considerando que de marzo a junio reportó solo un muerto y en lo que va de julio ya tiene 6. El único municipio que mantiene un nulo incremento de decesos en la última semana es Bacalar, mientras que Isla Mujeres, José María Morelos y Tulum mantienen la misma cifra que en el mes de junio.

Esto pone en evidente riesgo la reactivación en el estado y nos pone al borde del regreso al color rojo en el semáforo epidemiológico, con lo que la economía tendría un nuevo y fatal desplome.

Capacidad hospitalaria casi colapsa

Aun con las cifras anteriores, la capacidad hospitalaria en Quintana Roo, particularmente en Cancún todavía no se encuentra rebasada, pero revisamos el gráfico que publicó la Secretaría de salud y observamos que Chetumal ha llegado al 69 %, cuando la semana pasada se ubicaba en menos del 50%, lo cual debe encender las alarmas, pues con la poca disponibilidad, será difícil dar atención a todos los pacientes que lo necesiten, incluso ya han trascendido historias en las que se argumenta que deben esperar hasta 3 horas para recibir cualquier tipo de atención afuera de los hospitales de la capital, donde las puertas tanto del IMSS como del ISSSTE ya lucen abarrotadas.

Cabe destacar que en Chetumal se está concentrando más del 30 % de los casos activos, es decir, 540, casi igualando la cifra de Cancún, con la diferencia de que en este segundo lugar se cuenta con mayor capacidad hospitalaria.

Según el geoportal público Covid-19 de la Secretaría de Salud y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta semana, Chetumal alcanzó una incidencia de contagio de 18.92 por cada 100 mil habitantes, seguido de Lázaro Cárdenas con 11.37, mientras que la incidencia más baja es en Felipe Carrillo Puerto con 0.53.

Con esto, la ocupación hospitalaria en Chetumal se perfila hacia el colapso, pues promedia según estos datos una ocupación de 69 por ciento: el Hospital Oncológico tiene 49 por ciento, la clínica del ISSSTE 25 por ciento, la clínica del IMSS 90 por ciento, el Hospital General 100 por ciento, el Hospital Naval 80 por ciento y el Hospital Militar 70 por ciento.

Se necesitan acciones responsables de la ciudadanía

Las cifras anteriores hacen evidente que tras el cambio de color en el Semáforo Epidemiológico Estatal a naranja, fue mayor la incidencia de contagios y muertes por coronavirus, principalmente en los más importantes destinos turísticos de Quintana Roo, pero no son propiamente, la apertura al turismo y la reactivación económica los culpables de este efecto sino, más bien, la inconciencia e irresponsabilidad ciudadana al no acatar las medidas preventivas para hacer frente a esta nueva normalidad.

¿Cuál es la nueva normalidad?, pues, es nuestra nueva realidad, la que nos obliga a vivir con un cubrebocas como parte indispensable de nuestra vestimenta diaria, sumado a respetar la sana distancia, el lavado constante de manos, no saturar el transporte publico, tener una mayor y mejor higiene personal, y hasta que no entendamos y apliquemos estas acciones responsables, esta pandemia no tendrá fin.

Por ello, en la última semana, autoridades estatales sanitarias y de Seguridad Pública han emprendido nuevamente las restrictivas de movilidad y operativos para el sector comercial y turístico.

Siguen sin entender en Chetumal

Para controlar los casos en Chetumal, la Secretaría de Seguridad Pública implementó a través de la Guardia Auxiliar Ciudadana (GAC) y la Policía Quintana Roo cuatro puntos de acceso al mercado Lázaro Cárdenas o “mercado nuevo”, restringiendo la entrada a personas con temperatura superior a los 37 grados y orientando a la gente sobre los hábitos de la nueva normalidad.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, indicó que al momento se habían detectado 40 personas con temperatura arriba a los 37 grados y una con 39 grados “¿Que tan grave y riesgosa está la situación en esta zona que en lo que va de la mañana se han detectado 40 personas con temperatura arriba de 37 grados y una con 39? A ver si vamos entendiendo porqué tantas muertes y contagios”, escribió en Twitter.

Aunque la medida es para cuidar de la salud general de los quintanarroenses, causó inconformidad entre los comerciantes, principalmente en la avenida CNC, donde se instaló uno de los filtros de acceso, pues aseguran que eso reducirá sus ventas.

También se ha denunciado que sectores como el transporte público, clubes de playa, hoteles y restaurantes de Cancún y Playa, no han acatado las medidas sanitarias ni respetan los 10 hábitos sanitarios implementados por el gobierno de Carlos Joaquín González, lo que impide avanzar en el Semáforo Epidemiológico, deteniendo la reactivación económica en los 11 municipios.

Plan DNIII, activo en toda la entidad

Durante esta pandemia, el trabajo de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), ha sido bastante plausible, pues no solo sus médicos están combatiendo la enfermedad en diversos hospitales de Quintana Roo, sino que han activado el plan DNIII en todo el estado, apoyando en diferentes tareas para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos.

Entre otras acciones, se han sumado a la tarea de informar a la población sobre la gravedad del asunto, colocando letreros en diferentes zonas, donde invitan a la población a quedarse en casa si no hay necesidad de salir, de lo contrario entonces usar cubrebocas, gel antibacterial, respetar la sana distancia, y no crear aglomeraciones, que podrían derivar en más contagios.

Asimismo, invitan a la población a que si presentan algún síntoma de Covid-19, acudan inmediatamente a las instalaciones de la guarnición militar No. 64, en Cancún, ubicada sobre la Avenida López Portillo en la salida a Mérida.

Cabe mencionar que desde que empezó la contingencia, Sedena se ha encargado de transportar insumos médicos a la entidad, mismos que han sido repartidos en los diferentes hospitales Covid-19 que hacen frente a la enfermedad. La más reciente entrega fue el domingo pasado y constó de Mil 800 kilogramos de insumos, medicamentos, equipo de protección personal y sanitización.

Todo ha sido distribuido por parte de la Sedena entre los tres hospitales Insabi Covid-19, para la atención de los pacientes positivos a la enfermedad, ubicados en Chetumal, Tulum y Cancún.

