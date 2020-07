Quejas por el fallido concierto virtual de Kabah; ni mil personas compraron boleto

El pasado 13 de junio Kabah y Magneto dieron luz verde a la plataforma Econcerts.tv, en donde transmitieron un concierto virtual, el cual tuvo bastantes quejas de sus seguidores que pagaron por ver el streaming live, ya que hubo muchos colados que vieron el concierto sin pagar, y además tuvo demasiadas interrupciones pues hubo quienes se quedaron a medio concierto pues la página los sacaba y ya no podían acceder, incluso hubo quienes pagaron un precio más alto por una after party con Kabah al final del concierto virtual y no la pudieron disfrutar porque el sistema los sacaba.

Por cierto, en el programa Fórmula Especetacular, se dijo que Kabah no vendió ni mil boletos vía streaming.