“Concierto a la carta” es el nombre del concepto con el que el productor Alejandro Gou hará debutar a Enrique Guzmán en los formatos de conciertos en línea.

En este streaming live, el cantante interpretará las canciones que le pida su público, y que seguramente sonarán “Tu cabeza en mi hombro”, “Te seguiré”, “Dame felicidad” y más éxitos, logrando así una noche inolvidable llena de recuerdos y música, el próximo 29 de agosto a las 20 horas, cuyo concierto se estará llevando en vivo desde el Centro Cultural Teatro I y podrá verse en todo el mundo a través de la plataforma eticket live, donde también se pueden adquirir las entradas.

Por cierto que para que Enrique Guzmán cante en su concierto en línea las canciones que el público le pida, ya se pueden hacer las peticiones a través de las cuentas oficiales del cantante: twitter, Facebook, instagram.

Siguiendo la línea de las presentaciones virtuales se dijo dispuesto a continuar y adelantó que cuenta con la grabación de un concierto que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional con público y que podría transmitirse.

Para Enrique Guzmán, entre las cosas positivas de hacer esta clase de conciertos es que ya no habrá límites ni fronteras, porque podrá ser visto en muchos países y que lo mismo pueden ser cientos como miles de personas.

Aunque el cantante asegura que sí habrá algo que extrañará.“El aplauso de la gente, el murmullo que se oye al fondo del teatro antes de empezar, que te hace saber que el público está ahí”.

Pero este concierto no sólo tiene la finalidad de llevar entretenimiento a la gente, también será para ayudar a todo el personal que trabaja en el recinto y con Enrique Guzmán.

“Ellos han pasado por las mismas que estoy pasándola yo. Necesitan trabajar, por eso en este concierto sí los voy a llevar a todos, a mis músicos, mis coros, toda la gente que trabaja conmigo estará ese día”.

El cantante explicó que esta cuarentena lo tomó a él económicamente bien, a excepción del problema que aún tiene con Hacienda que mantiene congeladas sus cuentas, pero que espera resolver pronto cuando la institución regrese a la actividad a finales de mes.

Además de ofrecer este concierto, el cantante y actor se dice feliz de volver con “Jesucristo Súper Estrella”, que ya anunció tres fechas para el 5, 6 y 7 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1.

En la conferencia de prensa que ofreció vía zoom, el cantante tuvo que responder a los cuestionamientos de la prensa en torno a su relación con su nieta Frida Sofía. “Ella está usando a la familia como arma, pero yo no voy a formar parte de eso. Si insulta a su mamá ella se queda callada y ya, es lo mismo, yo la quiero también mucho pero si va a hacer ese tipo de conexiones con su familia pues a mí no me llama mucho la atención

En sus más de seis décadas de carrera artística, el intérprete de “La plaga” señala que el mundo del espectáculo jamás había pasado por una situación así, vivir un paro total en todas sus actividades.