Tumbling o trampolín, ideal para cardio

Fit Mundo

Laura Malpica

Hola de nuevo, hoy hablaremos de un aparato para hacer cardio que me fascina, que puedes adquirir a muy buen precio y no ocupa tanto espacio en tu hogar: el famoso tumbling o trampolín. Dentro de sus múltiples beneficios está el de brincar sin provocar lesiones en tobillos, rodillas, cadera o espalda, lo que genera que con toda la confianza brinques sin parar.

Lo ideal es hacer una clase o brincar durante 45 minutos para tener resultados óptimos, puedes elegir desde el tamaño hasta el color de tu tumbling, hay muchísimas marcas en el mercado, así que seguro encuentras el indicado e idóneo para ti.

Nunca les he contado, pero yo tengo una lesión fuerte en mi rodilla debido a una competencia y que mi tobillo no es fuerte, por eso sufría mucho para hacer cardio brincando la cuerda o corriendo, cuando descubrí el trampolín me enamoré, porque no experimenté molestias y sí lograba llegar a la frecuencia cardiaca idónea para quemar las calorías requeridas.

En YouTube puedes encontrar miles de clases, pero mis favoritas son con GizelleVejarFit, además de que tiene otras de alta y baja intensidad. Otra de sus ventajas es que te exige mantener el abdomen apretado por lo cual no sólo estarás trabajando la parte baja sino parte de tu core, ¿ya te enamoraste de este pequeño aparato? ¡Yo también! No dudes en probarlo y contarme como te fue. Si lo que buscas es quemar calorías, cuidar tus articulaciones y divertirte no dudes en ocupar el tumbling. Ahora que lo descubrí, dudo que deje de hacerlo, pues es sumamente divertido brincar y brincar, por último te digo que lo pruebes con la canción: ¡Saltando sin parar!

Te mando un fuerte abrazo y desde de todo corazón que tu y los tuyos se encuentren con salud y con tranquilidad en esta pandemia y cuarentena alargada, ya falta muy poquito para convivir todos juntitos de nuevo. Abrazo grande. ¡Nos vemos el siguiente viernes!

