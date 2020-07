Casos de Covid-19 en Q. Roo alcanzan acumulado de 5,626

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Se suman 93 activos más y 23 fallecimientos en 24 horas; capacidad hospitalaria, comprometida

Municipios como Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, han alcanzado el 100% de su ocupación hospitalaria, mientras que los índices del resto continúan creciendo aceleradamente, tal es el caso de Chetumal, donde se reportó una ocupación de 70% hasta ayer a mediodía, es decir, que tanto ésta como otras ciudades tienen muy comprometida su capacidad para atender a pacientes con Covid-19, pues de no descender las cifras de contagios, se verán rebasados.

Cozumel registró el 57% de ocupación, mientras que Cancún tiene 39%, en tanto, Bacalar tiene 100%; Felipe Carrillo Puerto, 100%; Isla Mujeres, 0%: José María Morelos, 0%; Puerto Morelos, 0%; Lázaro Cárdenas, 0%; Playa del Carmen, 38% y Tulum, 20%.

Al corte de ayer, la entidad reportó 93 contagios nuevos de Covid-19, así como 23 defunciones más, haciendo un acumulado de 5626 en lo que va de la contingencia, 2 mil 642 recuperados y 765 defunciones, además de que actualmente mil 871 están en aislamiento social y 348 en hospitalización.

Chetumal se encuentra a la cabeza en cuanto a la rapidez en el incremento de contagios, seguido de Cancún, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.

Respecto a los casos activos Chetumal ocupa también la primera posición, seguido de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas, FCP, Bacalar, Isla Mujeres, JMM y Puerto Morelos respectivamente.

Municipios con ocupación hospitalaria más alta

Chetumal: Hospital de Especialidades (oncológico) Sedena tiene ocupación del 53%; Hospital General de Chetumal, 100%; Clínica ISSSTE Chetumal, 100%; Hospital General de Zona con MF No. 1, tiene 86%; Hospital militar de zona Chetumal Sedena, 65%; y el Hospital Naval de Chetumal, 0%.

Bacalar: H.I. Bacalar de la Sesa se encuentra al 100% de su ocupación hospitalaria.

Felipe Carrillo Puerto: Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, también al 100% de su ocupación hospitalaria.

Cancún: Hospital General Regional No. 17, con ocupación al 59%.

Hospital General de Zona No. 3, se encuentra al 72%; la Clínica ISSSTE Cancún, al 89%; Guarnición Militar al 13% y el Hospital General de Cancún Dr. Jesús Kumate Rodríguez, al 30%.

Playa del Carmen.- Hospital General de Playa del Carmen tiene una ocupación del 25% y el Hospital General de Zona No. 18 de 61%

Cozumel.- Hospital General de Subzona Con MF No. 2 tiene ocupación del 50%, mientras que la Clínica ISSSTE Cozumel llegó a 83%; El Hospital General de Cozumel está al 43% y el Hospital Naval de Cozumel, en 0%.

¡No es un juego!: la gente sigue sin tomar en serio la pandemia

Se ha sido reiterativo en el tema de que los contagios de Covid-19 en el estado van al alza, tan es así, que en la zona sur se volvió al semáforo rojo, a fin de evitar la propagación del virus, acciones que son y seguirán inútiles, si la población no se suma al trabajo colectivo para frenar a la pandemia; misma que no han tomado en serio nunca y como ejemplo, la situación del parque público de la Región 248, ubicado sobre avenida Tules, casi esquina con Chac Mool, donde todos los días se observa una gran aglomeración de personas.

Así, desafiando las recomendaciones de las autoridades, personas de todas las edades, incluso algunas que evidentemente pertenecen a la población de riesgo, se concentran desde hace varias semanas en este sitio para practicar algún deporte y hacer ejercicio.

Lo grave de este asunto es, que si bien, esta zona del estado ha estado en semáforo naranja y se permiten ciertas actividades al aire libre, éstas tienen que ser bajo las más estrictas normas de sanidad, pero no lo hacen así, ya que salen sin cubrebocas y no respetan la sana distancia e incluso algunos se burlan de las autoridades, que han llegado en repetidas ocasiones a hacerles la recomendación de retirarse o por lo menos aplicar los protocolos sanitarios.

Se ejercitan, pero se exponen al virus

Cancún aún se encuentra en una situación de riesgo, por lo que están prohibidas las actividades multitudinarias en espacios públicos, prohibición que a los ciudadanos no les ha importado y solamente se exponen al acudir a ejercitarse en esta zona, una verdadera contradicción, porque si de cuidar tu salud se trata, tendrían que empezar por hacer deporte en sus casas, sin arriesgarse a adquirir el Covid-19.

Otros tantos, simplemente llevan a sus hijos a disfrutar de los juegos recreativos, poniéndolos en riesgo a ellos y a los otros niños con los que se encuentran en el parque, que como es característico de los infantes, en seguida hacen amistad con niños de otras familias, lo cual redobla la posibilidad de un contagio, ya que no saben de donde vienen, ni donde estuvieron.

En este caso no se puede culpar a los niños, ya que ellos, van a donde sus padres los llevan y son ellos, los adultos, quienes les están dando el peor de los ejemplos, al no enseñarles a cuidar de su salud, ni a respetar la de los demás.

Hay hasta vendedores ambulantes

Aunado a ello, también los vendedores ambulantes acuden al parque a ofrecer sus productos, no hace falta recalcar que lo hacen sin aplicar ninguna medidas de sanidad, por lo que se convierten en otro foco de riesgo, ya que la mayoría de las cosas que venden son comestibles, entre frituras, dulces y bebidas, que niños, adultos y abuelos consumen sin la menor preocupación.

Esta región es la que mayor número de casos positivos de Covid-19 registra de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud y por ello es considerada como zona de alto riesgo; no obstante, los ciudadanos que van al parque muy quitados de la pena, hacen oídos sordos a las recomendaciones de salud e incluso creen que el virus es inventado.

Los comerciantes argumentan que deben salir a vender o de lo contrario se mueren de hambre y es algo que no se pude discutir, en eso tienen razón, la economía de la mayoría ha sido gravemente afectada, pero lo que no se puede perdonar es que salgan a ganarse el sustento sin cuidarse, ni cuidar de los demás.

Ciudadanos conscientes se quejan

Como en todo, hay opiniones divididas, por un lado los ignorantes que siguen sin creer en el virus y salen sin el más mínimo cuidado y por otro, aquellos que han respetado la cuarentena y ahora salen sólo si tienen necesidad y lo hacen guardando todas las medidas sanitarias, para darse cuenta de que la pandemia no ha cesado gracias a los inconscientes.

Algunos de ellos se manifestaron en redes sociales, donde una usuaria manifestó: “Ese parque nunca a cerrado aun cuando estábamos en semáforo rojo, siempre ha estado abierto y las personas y niños van sin miedo ni protección alguna, exponiéndose y exponiendo a los demás, las autoridades deberían hacer algo”.

Otra usuaria escribió: “Hasta que alguien se muera, uno de ellos, es gente irresponsable, deberían imponer castigos a los que no entienden, deberían pagar una multa. No entienden, piensan que es juego, pero ya son viejos y no razonan. De perdida, unos cubrebocas deberían ponerse los animales…”.

Cierran entrada y salida a vehículos en Felipe Carrillo Puerto

Al ubicarse en rojo dentro del Semáforo Epidemiológico estatal, desde esta semana la entrada y salida de vehículos a esta ciudad ha quedado cerrada, quedando como única vía de comunicación terrestre alterna la de Felipe Carrillo Puerto-Mérida y siempre con el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, pues de lo contrario no se le permitirá a nadie la circulación.

De igual manera, a partir de las 21 horas cada día, será suspendida la movilidad de actividades esenciales, para retomarse hasta las 5 de la mañana del día siguiente; únicamente podrán circular sin restricción: personal médico, vehículos, servicios de emergencia y servicios de abastecimiento, ya que son considerados indispensables dentro de los trabajos de contención de la pandemia.

Aunado a lo anterior, se aclaró que sólo se permite una persona en moto y tres en vehículos automotores, de preferencia sin copiloto, todo esto a fin de disminuir en la medida de lo posible el riesgo de mas contagios y en consecuencia decesos.

Hay que destacar que el uso de cubrebocas es obligatorio en espacios abiertos o cerrados, incluso en los vehículos incluyendo motocicletas; los espacios deportivos se mantendrán cerrados y los servicios públicos administrativos como caja, contraloría registro civil y tránsito, operarán con horarios especiales de atención bajo previa cita.

En el caso de Felipe Carrillo Puerto, se aplican desde esta semana medidas cautelares o administrativas contra quienes hagan caso omiso de los protocolos impuestos para salir lo más pronto posible del semáforo rojo.

Rezago en sector salud de la zona maya

Los habitantes de la Zona Maya en Quintana Roo, corren un riesgo mayor al contraer Covid-19, en comparación con los de otras comunidades, ya que ante la falta de centros médicos y equipo para atender la salud, se ven obligados, ellos y sus familias a viajar a la ciudad, aunque en ese trayecto incluso pueden perder la vida, si es que la nueva enfermedad o cualquier otra ya está muy avanzada.

Según información proporcionada por la Vicefiscalía de la Zona Centro, en lo que va del 2020, el Servicio Médico Forense (Semefo) ha acudido frente a las instalaciones del Hospital General de la ciudad para levantar el cuerpo de tres personas que murieron antes de recibir atención médica, lo cual debería prender las alarmas de las autoridades de salud.

Ángel Sulub, representante del Centro Comunitario Raxalaj Mayab en Felipe Carrillo Puerto, confirmó que la carencia de servicios médicos en las comunidades mayas es preocupante, pues tienen un desabasto de medicamentos, pésima infraestructura, falta de personal profesional y hasta de vehículos para traslado en caso de que algún paciente lo requiera.

Decenas de comunidades, en riesgo

“Son 86 comunidades mayas que están en completo rezago en muchos aspectos, pero uno de los más importantes es el de salud, tienen que salir de sus pueblos, buscar cómo viajar a la ciudad, porque sólo ahí es donde les pueden dar la atención que requieren de manera urgente”, aseveró.

Agregó que “hay ocasiones donde las personas no logran llegar al Hospital General y lamentablemente mueren en el camino. Y es que en el tema de la salud, el tiempo es un factor primordial y si el paciente, viene de comunidades retiradas para una cuestión urgente, no cuentan con vehículo de traslado, por ende, se mueren”, concluyó.

Y hace un llamado a las autoridades correspondientes para voltear a ver las necesidades en cuestión medica, de las 86 zonas mayas que hoy se ven afectadas y en mayor peligro en medio de la contingencia sanitaria.

