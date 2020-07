Sergio Mayer le responde a Bárbara Mori

“Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, expresó la bella actriz Bárbara Mori, en una entrevista que le dio a Marimar Vega, por Instagram Live.

Por lo anterior, el programa “De primera mano”, le preguntó a Sergio Mayer, qué opinaba acerca de esta declaración de su ex esposa Bárbara Mori. “No sé si ella perdió mucho tiempo para encontrar la felicidad, para encontrarse a ella misma, yo te puedo decir que esa es su opinión y seré muy respetuoso de lo que ha opinado y de lo que haya vivido en ese momento. Lo más importante es que ahora se haya reconciliado con ella misma, no con nadie, sino con ella misma para poder salir adelante y ser mejor persona. Lo más importante es que es mucho mejor persona y eso habla muy bien de ella y la felicito porque lo ha logrado”.