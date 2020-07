No se permiten egos, todos somos iguales: Raúl Sandoval

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Nos dice la verdad sobre la situación con Myriam Montemayor,

a quien respeta y quiere como su hermana

Nos da detalles del concierto en línea que se realizará este sábado 25 de julio, a las 21 horas, donde se reencontrarán 8 artistas de la primera generación de “La Academia”, llamado “Juntos desde casa”

Adelanta que próximamente nos presentará un proyecto musical que está haciendo con Bronco

Da gracias a Dios que su mamá se recuperó de COVID-19

La sencillez es la característica de las grandes estrellas, y esa sencillez es lo que distingue a Raúl Sandoval, quien dio muestras de su talento cuando ingresó a la primera generación del reality musical “La Academia”, en el año 2002.

De las entrevistas que he realizado a lo largo de mi carrera, una de mis favoritas es la que le hice a Raúl, un artista que a pesar de las adversidades, ama y disfruta la vida al lado de su bella esposa Fran Meric y de su hijo.

Es una delicia charlar con Raúl, quien ama, respeta y agradece a su público todos los logros obtenidos.

Cuando Raúl trabajaba en el rancho con su abuelo le gustaba escuchar canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, canciones que escuchaba cuando entregaba la comida a domicilio que vendía su abuelo. Después de trabajar en el restaurante y en el rancho, se iba a la preparatoria a estudiar, por lo que siempre fui muy activo, de hecho quería ser maestro de Educación Física porque nunca le ha gustado estar encerrado, sin embargo cuando ingresa al reality musical “La Academia”, estuvo encerrado durante seis meses con 13 de sus compañeros, y ahí inició una gran amistad convertida en hermandad con los integrantes de la primera generación de “La Academia”.

Y hoy, 18 años después, por primera y única ocasión con un show único, grandes interpretaciones y voces poderosas que marcaron una época, la nostalgia regresa con 8 artistas únicos y diferentes: Raúl Sandoval, Toñita, Wendolee, Estrella, María Inés, Laura Caro, Miguel Ángel y José Antonio, con el concierto “Juntos desde casa”, que se realizará este sábado 25 de julio a las 21 horas, cuyos boletos se puede comprar a través de Boletia.com

“Estamos muy emocionados porque la dinámica será divertida y atractiva ya que estaremos dando un plus que en ningún concierto virtual se ha visto que es el mágico chat, donde podemos estar platicando con toda la gente bonita que nos ha seguido y apoyado en estos 18 años. Lo bonito de este concierto en línea es que todos somos solistas, ya que la idea es que mientras uno canta, los otros siete van a estar chateando con el público, esa va a ser la dinámica y solamente tendremos tres canciones grupales.

Me emociona el concierto de este sábado 25 de julio, incluso, me escribieron familias de Australia que ya compraron sus boletos desde que se lanzó esta propuesta y nos está yendo muy bien con la venta de boletos. Quiero subrayar que como ya estamos prácticamente a horas de que se realice este concierto virtual, ya no hagan el pago de sus boletos en las tiendas de autoservicio porque tarda días en pasar el pago, así que mejor paguen su entrada directamente en Boletia porque el concierto es ya este sábado 25 de julio a las 9 pm.

EL CONCIERTO DURARÁ DOS HORAS Y RAÚL

CANTARÁ TODOS SUS ÉXITOS AL ESTILO BANDEÑO

—La gente se pregunta cómo ver el concierto en línea a través de una televisión smart y poder chatear.

Pienso que la manera más sencilla es que si te conectas por medio de tu computadora a la televisión puedes chatear mientras el resto de tu familia está viendo la televisión porque si tratas de poner la clave en dos dispositivos, por ejemplo en la tele y teléfono, no te permitirá hacerlo y se puede bloquear.

—Cuánto va a durar el concierto “Juntoss desde casa”, cómo será la dinámica

Los conciertos en línea tienen un límite de dos horas, obviamente vamos a aprovechar el tiempo al máximo, cada uno va a cantar alrededor de 10 a 12 minutos, más las tres canciones grupales que haremos. En mi caso, decidí cantar algunos popurrís de los temas que más me pide el público y que a la gente le gusta cantar conmigo, voy a tener músicos en vivo que estarán en mi estudio, todos con la sana distancia y lo haremos lo más glamoroso posible para que salgo atractivo.

—¿Te vestirás de charro para este concierto virtual del sábado 25 de julio?

La realidad es que quería cantar con mariachi en vivo, pero por lo de la contingencia no se puede, aparte de que algunas de las canciones no se prestaban a ello, por lo que decidí hacer arreglos bandeño. Portaré unos chalecos espectaculares.

ESTE CONCEPTO PUEDE CRECER Y UN DÍA ESTAR LOS 14

INTEGRANTES DE “LA ACADEMIA, PRIMERA GENERACIÓN”

—¿Seguirán haciendo más conciertos juntos?

Nosotros pretendemos que esto nos lleve a hacer conciertos presenciales más adelante y que también estén otros compañeros que en esta ocasión no pudieron estar como Nadia, Yahir, Víctor García, Héctor Zamorano, quienes deseaban estar, pero no pudieron por cuestiones de agendas y firmas de contratos que tienen, pero pensamos que esto puede crecer y tenemos mucha fe en que con el tiempo y tal vez con las fechas que se vayan dando más adelante llegue el momento en que estemos juntos los 14 ex académicos.

—De quién fue la idea de juntarlos, platícanos este proceso de llevar a cabo el proyecto de reunir en esta ocasión a ocho integrantes de la primer generación de La Academia.

Le mando un aplauso al señor Rodrigo Cuevas (hijo de Aída Cuevas), quien tuvo la idea de reunirnos desde antes que comenzara la pandemia por COVID-19, pero debido a la situación que vivimos no se pudo llevar a cabo, por lo que Rodrigo propuso hacer el concierto virtual y nos pareció a todos un buen comienzo.

“SOY UN CABALLERO Y NUNCA VOY A HABLAR MAL DE NADIE,

MENOS DE UNA MUJER; PERO TODO EL ESCÁNDALO

QUE HA SURGIDO ES POR CUESTIONES DE EGO”

—Existen rumores de que algunas personas no forman parte de este concepto porque quisieron cobrar más que los demás.

Eso lo dije yo como subtexto porque en el proceso de este proyecto sucedieron cosas muy desagradables y lamentables que dividieron, que fue precisamente por situaciones de ego. Yo soy un caballero, nunca voy a hablar mal de una persona y menos de una mujer.

Pasaron muchas cosas, incluso el día que nos íbamos a presentar en el Auditorio Nacional, nos vimos con con retrasos muy duros, desesperantes, y muy difíciles porque esta persona dijo ‘si yo no cierro el concierto no voy a estar en todo el show, solamente voy a venir a hacer mi parte’, al final la producción se cansó y los demás tuvimos que hacer nuestro mayor esfuerzo para suplirla en las partes que le tocaba participar cuando cantábamos en grupo. A mí esas cosas me desgastan mucho porque me parece una falta de respeto y todo por estar peleando un lugar que no se necesita pelear porque el público te da tu lugar. De hecho me atreví a hacer un comentario hace poco en una entrevista, porque ya no aguanto esa presión de que estén diciendo que se está utilizando ese chisme para vender más, nosotros no necesitamos un chisme para vender, lo único que dije es que no se crean todo de esta persona, y no voy a abundar más en este tema. Hubo personas que empezarona decir que se ataca al más exitoso, pero desde mi punto de vista Yahir y Víctor García han sido los más éxitos en cuanto a los temas que han grabado, la cantidad de conciertos que hacen al año y por los costos de sus shows, respectivamente, y nadie tiene un conflicto con ellos.

Para este concierto en línea hay un regla: todos somos iguales, tal vez no todos tengamos el mismo número de seguidores, pero en este concierto todos somos iguales porque somos un grupo que la gente quiere ver por igual porque vamos a vender un producto formado por todos.

Soy un caballero que respeta a las damas, pero se tenía que decir la verdad, ya no me pienso enganchar en este tema.

—¿Han pensado hacer un disco con este concepto de conciertos de la primera generación de La Academia?

Hacer un disco está entre los sueños y tú sabes que los sueños con fe se vuelven sólidos, tenemos fe en que se pueda hacer algo muy bonito. Una vez que se normalice la situación que vivimos por la pandemia queremos volver a tener el ritmo que teníamos, pero obviamente con la conciencia que esto nos ha generado porque si realmente aprendimos de esta caída nos vamos a levantar mejorados y muy positivos. Espero que cuando esto pase poder hacer una gira, estar en diferentes escenarios y hacer un disco.

Independientemente de nuestras carreras, yo no pienso dejar mi carrera, ni como cantante, ni como actor, estoy muy contento por los resultados.

BRONCO Y YO LES TENEMOS UNA SORPRESA MUSICAL

—Qué proyecto tienes como artista independiente.

Estamos produciendo un tema con Bronco, es una sorpresa que tenemos preparada. A partir de la serie con Bronco, en donde encarné a Ramiro, nos invitaron a hacer un show para el cierre precisamente de la serie, me puse a cantar con ellos y Lupe Esparza dijo frente al público que le gustaría que hiciéramos algo juntos, yo pensé que era una broma, y ¡no!, ya pronto les daremos a conocer este tema.

—Estaría padre que se hiciera una bioserie de la primera generación de La Academia, incluyendo qué ha pasado en estos 18 años con cada uno de ustedes.

En su momento Azteca nos propuso hacer una serie de comedia con las cosas chuscas que ocurrieron en La Academia, algo así como tipo “Friends”; pero hacer una bioserie sería una excelente idea.

A RAÍZ DE QUE HACE TIK TOK CON SU ESPOSA FRAN MERIC,

HA RECIBIDO PROPUESTAS DE TRABAJO DE MARCAS COMERCIALES

—Te vemos muy activo en Tik Tok con tu bella esposa, la actriz Fran Meric.

No sabes cómo nos divertimos y cómo me las aplica porque me pone a bailar y a mí no se me da mucho el baile, pero nos divertimos mucho como pareja. También nos encanta botanear y ver una película en Netflix junto con nuestro hijo. Estas últimas tres semanas, afortunadamente hemos estado con trabajo, ya que mi esposa, además de ser actriz es terapeura espiritual y da terapias en línea, por lo que no habíamos podido hacer Tik Tok y ya la gente nos lo estaba pidiendo, por lo que ya empezamos a retomar esos videos. Además de que han surgido marcas que se quieren publicitar con nosotros a través de Tik Tok.

“MI MAMÁ SUFRIÓ COVID-19 Y GRACIAS

A DIOS SE SALVÓ”: RAÚL SANDOVAL

—Cómo has vivido esta cuarentena, qué lección te ha dejado como ser humano.

Al principio me daba mucho miedo porque soy una persona muy activa, cuando dejo de trabajar me deprimo, entonces empecé a generar otras maneras de trabajar, surgieron otras ideas, otra forma de reinventarme. Empecé a hacer mis bohemias por redes sociales porque me di cuenta que la gente se olvida por un momento de sus problemas, y desde hace cuatro meses ya se volvieron una tradición mis bohemias, mi carrera artística está creciendo, no he dejado de hacer casting actorales.

Hay que tener fe en que todo va a estar bien hay que vamos a salir adelante sin descuidarnos, hay que ser precavidos y tener todas las medidas de higiene y desinfección. Extraño mucho no ver a mi madre, antes iba una vez al mes a Mexicali, y ya tiene bastante tiempo que no puedo ir. A mi madre le dio COVID-19, se puso muy grave, la pasó fatal, pero afortunadamente se recuperó. Y que esto que está pasando nos quede una enseñanza de vida.

A mí se me cayeron muchas fechas y cuando no tienes un futuro seguro te tambaleas, pero me pongo en manos de Dios y lo único que nos queda es tratar de ser felices.

—Con quién de tus ex compañeros de “La Academia” tienes una hermandad muy fuerte.

De corazón a corazón nunca nos hemos separado, incluso, a pesar de los escándalos yo a Myriam la quiero muchísimo, la quiero como si fuera mi hermana. Los chismes y escándalos que suceden no me sorprenden porque son cosas que pasan entre hermanos, además yo tengo que respetar su naturaleza, Myriam es un ser humano, tiene su manera de pensar y eso lo respeto. La quiero como si fuera mi hermana, al igual que a los demás porque si les pasa algo los voy a proteger.

Durante la primera generación de “La Academia” estuvimos seis meses encerrados, nos convertimos en familia, aprendí a amarlos. Siento que un día nos vamos a volver a ver los 14 y nos vamos a abrazar y a ver como la familia que somos y tal vez decir ‘qué pendejos fuimos’.

EXTRAÑA LOS TACOS DE MACHACA DE SU NATAL MEXICALI

—¿Has pensado hacer un proyecto musical con tu hermano Erick?

No hemos tenido oportunidad de concretarlo por cuestiones de agenda, además de que mi hermano anda muy concentrado con su negocio, ya que vende tacos de machaca, pero seguro lo tendré de invitado en las bohemias que realizo en mis redes sociales.

—De la comida de tu natal Mexicali, cuál es la que más te gusta.

Los tacos de carne asada, los tacos de machaca. Y cuando nos juntamos todos en familia, comemos comida china porque es muy bien sabido que la comida china de Mexicali es la más rica. Los orientales fueron los primeros pobladores de Mexicali, ya que llegaban con la idea de irse a Estados Unidos y fueron los que más contribuyeron al crecimiento de la ciudad desde sus inicios. Yo nunca he ido a China, pero dicen que la comida china que venden en Mexicali es la mejor del mundo.

—Algo que desees agregar.

Que a todo el público, al que me debo y por quien estoy en este medio, lo espero este sábado 25 de julio, a las 21 horas. Vamos a pasar dos horas de nostalgia y de éxitos musicales. Los quiero.

“Rodrigo Cuevas (hijo de Aída Cuevas), tuvo la idea de reunirnos desde antes que comenzara la pandemia por COVID-19, pero debido a la situación que vivimos no se pudo llevar a cabo, por lo que Rodrigo propuso hacer el concierto virtual y nos pareció a todos un buen comienzo”. Raúl Sandoval

“DESDE MI PUNTO DE VISTA, YAHIR Y VÍCTOR GARCÍA HAN SIDO LOS MÁS EXITOSOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE ‘LA ACADEMIA’” “Hubo personas que empezarona decir que se ataca al más exitoso, pero desde mi punto de vista Yahir y Víctor García han sido los más éxitos en cuanto a los temas que han grabado, la cantidad de conciertos que hacen al año y por los costos de sus shows, respectivamente, y nadie tiene un conflicto con ellos. Para este concierto en línea hay un regla: todos somos iguales, tal vez no todos tengamos el mismo número de seguidores, pero en este concierto todos somos iguales porque somos un grupo que la gente quiere ver por igual porque vamos a vender un producto formado por todos”.

“SIEMPRE VOY A PROTEGER A MYRYAM” “A pesar de los escándalos yo a Myriam la quiero muchísimo, la quiero como si fuera mi hermana. Los chismes y escándalos que suceden no me sorprenden porque son cosas que pasan entre hermanos, además yo tengo que respetar su naturaleza, Myriam es un ser humano, tiene su manera de pensar y eso lo respeto. La quiero como si fuera mi hermana, al igual que a los demás porque si les pasa algo los voy a proteger”.