Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernado Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona son los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados una vez que hubo consenso para ello en la Junta de Coordinación Política.

“Decidimos realizar un proceso sin fines partidistas, sin simulación, sin cartas marcadas y sin arreglos en lo oscurito” afirmó el presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo.

A su vez, el líder de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que durante el proceso de selección hubo certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, aseguró que ganó la democracia pues loa ya consejeros del INE no pertenecen a ningún partido político y su único compromiso es con México.

Y por la misma línea se manifestaron los demás coordinadores parlamentarios que concluyó con la ratificación del pleno. Ahora falta que, efectivamente, cumplan con su compromiso con México y estemos ya en el umbral de inaugurar la nueva democracia en México a partir de un árbitro electoral transparente e independiente.

TURBULENCIAS

Arganis sustituye a Jiménez Espríu

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espríu a la secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien será sustituido por el también ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, e indicó que “agradecí el apoyo, profesionalismo y servicio aportado al país”. Como el mismo presidente López Obrador lo comentó, hubo diferencias con el ahora ex secretario sobre la entrega de las aduanas y puertos fronterizos a la secretaría de Marina lo cual no fue posible reconciliar, pues el presidente no iba a dar marcha atrás para satisfacer las inquietudes de su ex colaborador.

Arganis seguramente se estrenará en la gira que emprende este fin de semana por Oaxaca López Obrador en donde uno de sus principales proyectos es la realización de 120 caminos de concreto para enlazar comunidades indígenas y concluir las súper carreteras pendientes hacia el Istmo y la costa oaxaqueña. El tabasqueño llegará al aeropuerto internacional ubicado en el municipio de Xoxocotlán, que ocupa el tercer lugar en brotes de covid-19; irá a la capital del estado que ocupa el primer lugar en la pandemia, e irá al Istmo de Tehuantepec donde los pobladores han establecido filtros para regular el paso hacia las principales ciudades. La presencia de AMLO reactivará inconformidades sociales y sanitarias a lo largo de la ruta de su gira…Y el mismo presidente recomendó a los inconformes con la acción del súperdelegado en Guerrero, Amílcar Sandoval Ballesteros, que si no tienen confianza en que la secretaría de la Función Pública a cargo de Eréndira Sandoval, hermana de Amílcar, que vayan a la Fiscalía de Delitos Electorales, pero que tengan confianza en que no tolerará el uso de recursos públicos con fines electorales, ni el fraude electoral…Para COPARMEX Ciudad de México la presentación de la Reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores del sector privado, realizada ayer por el gobierno de la República en unidad con los trabajadores y el sector empresarial, es una muestra clara y contundente del compromiso, solidaridad y esfuerzo del empresariado nacional por lograr el bien común de todos los mexicanos, iniciando por el de los trabajadores para impulsar el crecimiento nacional…El peso del avión presidencial “José María Morelos”, ya en México y que será conocido por el presidente López Obrador el lunes, es de 124 toneladas, con capacidad máxima de carga es de 47 toneladas, su capacidad de combustible total es 105 mil litros. El avión puede realizar vuelos y operaciones de día y de noche, tiene una autonomía de 14 horas 30 minutos, lo que permite llegar a todos continentes del mundo sin necesidad de escalas…

