Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna -del 1 al 7 de agosto- el IMSS refuerza acciones para promover la lactancia materna, una importante práctica que previene de múltiples padecimientos al recién nacido, afirma el doctor David Salvador Medina Camarena, titular de la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar, bajo el lema “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”. Esta acepción engloba no sólo la salud infantil mundial, sino también exhorta a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a proveer de este alimento a los menores durante los primeros seis meses de forma exclusiva y complementaria hasta los dos años o más de edad para que crezcan sanos y tengan un desarrollo óptimo. En el caso de latas, biberones y todo lo que se utiliza para una lactancia artificial, dañan al medio ambiente y a la economía familiar, por lo que si se promueve y se practica la lactancia materna se contribuye a la salud del planeta. El Instituto se apoya de las redes institucionales de Facebook: @IMSSmx; Twitter:@ Tu_ IMSS; e Instagram: @imss_mx, para brindar a distancia la asesoría e información que las mujeres embarazadas, padres y familias necesitan. Durante esta semana se hará énfasis para desarrollar ideas creativas en la difusión de la lactancia materna, tanto a mujeres embarazadas como a madres de niños menores de dos años. El papá tiene un papel muy importante en esta tarea porque contribuye a tener la información para que la mamá que está lactando tenga todo el apoyo. Respecto a las mamás que han sido diagnosticadas con Covid, el especialista afirmó que deben continuar lactando, debido a que no está contraindicado: “Al amamantar a su bebé va a transmitirle anticuerpos contra el virus, caso contrario que se pensaba que podría causarles infección, ya que ésta se transmite por vía respiratoria”.

AbbVie, concientiza sobre la hepatitis C, con el objetivo de promover su prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, sumándose al objetivo de la OMS de erradicar este padecimiento. En el mundo se estima que hay 185 millones de personas infectadas con el virus de hepatitis C, de las cuales, 350 mil fallecen cada año. Se trata de un padecimiento silencioso, ya que los primeros síntomas se pueden presentar hasta 20 o 30 años después de haberla adquirido. Ante tal problemática, resulta conveniente fortalecer la prevención, la detección y el control del virus de la hepatitis tipo C, que además es la causa más frecuente de daño hepático en personas con insuficiencia renal crónica, que generalmente se transmite por su exposición a la sangre o derivados de la misma por el tratamiento de hemodiálisis o un trasplante renal. De igual forma, el virus de la hepatitis C, puede causar inflamación de los glomérulos, los cuales son pequeños filtros en los riñones que eliminan el exceso de líquidos, electrolitos y desechos del torrente sanguíneo, lo que puede derivar en insuficiencia renal crónica. Debido a la conexión entre el VHC y la IRC, es recomendable que los pacientes con hepatitis C se realicen exámenes médicos para determinar el estado del funcionamiento de los riñones. Omar Tomey, director médico de AbbVie en México, indica que “la hepatitis C es una enfermedad prevenible. Entre el 60 y el 85% de las infecciones agudas causadas por esta enfermedad se vuelven crónicas, por tanto, la detección oportuna y la administración del tratamiento en etapas tempranas es primordial para disminuir la incidencia del padecimiento, impedir la lesión hepática y prevenir complicaciones asociadas, como es el daño renal que conlleva complicaciones. Las hepatitis virales, son un grupo de enfermedades infecciosas integradas por la hepatitis A, B, C, D, y E, las cuales son transmisibles y provocan afección en el hígado, tanto aguda como crónica. En los casos de los virus A y E generalmente causan infecciones agudas mientras que los virus B, C y D pueden causar infecciones crónicas, y en conjunto causan más de un millón de muertes al año Estas enfermedades provocan síntomas como dolor en la zona abdominal, orina turbia, fatiga, fiebre baja, falta de apetito, náuseas, vómito, y la coloración amarillenta en la piel y en los ojos. Estas enfermedades pueden llegar a transmitirse en quirófanos, en consultorios dentales y en menor proporción en bancos de sangre (hepatitis ocultas) a través de fluidos biológicos y material quirúrgico contaminado.

Otra perla de AMLO: en la mañanera del viernes dijo que él solamente se pondrá el cubrebocas si se acaba la corrupción. ¿Eso significa que no tiene fe de que se termine?