Transportistas renuentes a medidas: un detenido en Cancún por sobrecupo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Continúan sin acatar medidas sanitarias; van 64 sancionados en el estado

Es inaudito que a estas alturas del partido, ciudadanos, comerciantes y en este caso transportistas sigan sin acatar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia por Covid-19. Es incomprensible, porque la cifra de contagios y decesos continúa creciendo y aunque la entidad se encuentre dividida en rojo para la Zona Norte y naranja para la Zona Sur de acuerdo al semáforo epidemiológico, aún no hay condiciones para salir a la calle como si nada estuviera ocurriendo.

Dado lo anterior el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) llevó a cabo una campaña de desinfección y limpieza de paraderos, pues los concesionarios y choferes de “combis” y taxis en Cancún y Chetumal se resisten a aplicar las medidas sanitarias, lo cual ha derivado, al menos hasta ayer en 64 transportistas sancionados y uno arrestado al sobrepasar el cupo permitido en su unidad, éste último, en Cancún.

Juan Barrera Díaz, director de Supervisión y Vigilancia del Imoveqroo informó que en toda la geografía estatal se ha multado a 64 operadores de transporte colectivo por sobrecupo en las unidades, agregó que las multas por no acatar las medidas sanitarias para prevenir y evitar la propagación del Covid-19, pueden ir de los dos mil 172 pesos a los 30 mil 408 pesos. Pero esto no ha sido suficiente para hacerlos entender.

Segunda etapa de desinfección en Chetumal

Inspectores del Imoveqroo iniciaron la segunda etapa de la campaña de desinfección y limpieza de paraderos en Chetumal, así como la señalización de los asientos que no se deben de ocupar en las unidades, para que se respete la ocupación máxima del 50% es decir, ocho pasajeros y el chofer. Se desinfectaron las unidades del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa).

Barrera Díaz afirma que la meta es desinfectar y señalar los lugares en las aproximadamente 300 “combis” que actualmente circulan en las diversas rutas de Chetumal, por lo que el ejercicio también se realizará en las revisiones y filtros itinerantes.

Añadió que los choferes deben utilizar cubrebocas de manera obligatoria y en todo momento, dentro de la unidad y fuera de ella. Asimismo, no se debe brindar el servicio a personas que no porten cubrebocas y no respeten la sana distancia. Mientras que el consumo de alimentos y bebidas durante la prestación del servicio público está prohibido.

Taxistas ignoran medidas en complicidad con usuarios

Por su parte, los taxistas sólo pueden transportar máximo a dos pasajeros en la parte trasera de la unidad y sin aire acondicionado, restricciones que la mayoría ignoran y esto se pudo constatar porque en la zona donde los inspectores del Imoveqroo realizaron el operativo, se observó a varios violar las medidas sanitarias y muchos de ellos, incluso en complicidad con los pasajeros a quienes les piden agacharse si ven una patrulla cerca, para que no se vea que van más de dos en la unidad.

Muchos taxistas no utilizan cubrebocas o lo usan de manera incorrecta, llevan pasaje en el asiento delantero, abordan personas sin cubrebocas, no tienen marcados los lugares que no se pueden ocupar.

Según lo publicado en el Periódico oficial del Estado, también se prohíbe que los choferes se reúnan mientras esperan al pasaje, pero es algo que tampoco han tomado en cuenta. Por lo que, Juan Barrera Díaz agregó que las supervisiones continuarán y se aplicarán las sanciones administrativas establecidas en las medidas sanitarias a aquellos que no acaten las disposiciones.

Primer chofer arrestado por exceso de pasaje

Como parte de los operativos de la Policía de Reacción Covid-19 en Cancún, fue detenido el primer chofer de “combi”, por incumplir las medidas de sanidad para evitar la propagación del Covid-19, pues el hombre excedió el número de pasajeros y cuando se le realizó la advertencia, ignoró a los oficiales.

El operador de transporte público, excedió el número de pasajeros, por lo que la detención se llevó acabo en un filtro ubicado en el Polígono Sur, donde los uniformados se dieron cuenta que este operador de la unidad 627 circulaba con 16 personas dentro de la unidad, lo cual infringe el límite permitido de pasajeros.

Al proceder con la revisión de la unidad, las autoridades se percataron de que el número de pasajeros era mayor, de modo que el sujeto identificado como R.M.C tuvo que devolver el costo total de los pasajes a cada uno de los usuarios, para luego ser detenido bajo los cargos de incumplimiento al Bando de la Policía y Buen Gobierno.

El sujeto detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Centro de Retención Municipal, donde le es asignada su penitencia correspondiente al delito infringido, ya que sus acciones ponen en riesgo a los pasajeros que transportaba y a el mismo al exponerse a un contagio de Covid-19.

El gobernador Carlos Joaquín supera contagio

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer a través de sus redes sociales que logró superar el contagio a Covid-19. “Les comento que me he hecho la prueba de #Covid-19 después de dos semanas y he resultado negativo. Agradezco las muestras de afecto. Gracias a los médicos de@SESA_QRO quienes me apoyaron durante estos días”.

El pasado 16 de julio el mandatario estatal había informado que dio positivo al nuevo cornavirus, por lo que tomó la mejor decisión de aislarse y continuar trabajando desde su casa, donde atendió los asuntos relacionados con su administración estatal.

“Debido a mis acciones como gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a Covid-19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del Gobierno de Quintana Roo”, escribió, en su momento.

Afortunadamente, para el gobernador y su administración, logró salir con éxito de esta enfermedad que por otro lado no ha logrado superarse en el estado y que lo ha dejado con serio problemas económicos.

Al menos 10 comunidades mayas sin médicos

Como si la pandemia fuera un problema menor o no fuera suficiente, ahora la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria N° 3 en Felipe Carrillo Puerto, Denise Soto Martínez, ha reconocido que más de 10 centros de Salud de comunidades de la zona maya de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, no tienen doctores, es decir, que si alguna persona de estas regiones necesita atención medica, deberá viajar por horas al hospital mas cercano, y si se tratara de un paciente con Covid-19, esto podría representar un mayor riesgo tanto de contagio para otras personas, como hasta la misma muerte para el paciente.

Soto Martínez aseguró que la Secretaría de Salud ya trabaja sobre el tema. “La pandemia de Covid-19 ha provocado que estos centros de salud tengan problemas con abastecimiento de medicamentos, sin embargo de manera gradual, han sido atendidos para que las familias tengan la atención necesaria”, aseguró.

Confirmó que en el caso de las comunidades de Tepich y Señor han tenido el problema de la falta de médicos, quienes se han justificado, debido a que han solicitado licencia por ser vulnerables a contraer la enfermedad, no obstante, afirma que “la situación se esta atendiendo, para que las comunidades mayas cuenten, lo más pronto posible, con un doctor. Porque no se puede estar así en medio de una pandemia”, dijo.

Esta semana, la autoridad de la población de Señor, Eugenio Canté Balam, dio a conocer el aumento de casos sospechosos de Covid-19 en dicha comunidad, mientras que los habitantes de la población maya de Tepich manifestaron que la ausencia del servicio médico, es desde principios de este año, incluso antes de comenzar la pandemia.

