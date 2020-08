Increíble la reacción que causó en redes sociales la nueva campaña de promoción turística del puerto de Acapulco

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Increíble la reacción que causó en redes sociales la nueva campaña de promoción turística del puerto de Acapulco. Creo que ha sido la más corta –24 horas– de la historia de la famosa bahía de Santa Lucía, que recordemos fue el primer destino turístico del país.

La campaña fue presentada el martes pasado por Pedro Haces Sordo, director del Fideicomiso de Turismo (Fidetur) y Abraham Garay Velázquez, director del Fidetur y, el miércoles salió de todas las redes sociales luego de que Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, la calificó –en su cuenta de Twitter– como inoportuna e imprudente.

Denominada Mom I’m in Acapulco (Mamá estoy en Acapulco) el video promocional en redes sociales fue muy criticado, no gustó, y el gobernador aseguró: “lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco; inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos ayudan, no nos perjudiquen. Visitantes, como lo hemos dicho siempre, #CuandoEstoPase, aquí los esperamos”, señaló en su cuenta de Twitter.

Tras las críticas recibidas por parte de diversos usuarios de Twitter, debido que aseguran no sentirse identificados con éstos jóvenes, los videos ya no están disponibles en Youtube, ni en redes sociales.

Los usuarios también criticaron que en ningún momento se muestran las medidas sanitarias que se deben contemplar al visitar un destino turístico en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Ante las críticas que generó la campaña se optó por solicitar a los usuarios de redes sociales que compartieran sus mejores experiencias en este destino turístico, hecho que generó mucho más comentarios en contra.

Cabe destacar que el video Mom I’m in Acapulco fue creado para presentarse durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, en enero pasado para atraer a jóvenes que participan en el MulaFest, festival de tendencias urbanas organizado por el colectivo MULA e IFEMA-Feria de Madrid que reúne a los seguidores del mundo del motor, los tatuajes, arte urbano, roller y breakdance, además de ofrecer programación musical ecléctica. MulaFest tendría lugar del 17 al 19 de abril en la capital española y fue cancelado por la pandemia. En Acapulco, el MulaFest se llevaría a cabo del 17 al 19 de julio y también fue cancelado.

✰✰✰✰✰ Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding; Juan Socas, director de Alianzas Comerciales y Edgar Vargas, director de Marketing y Supply, en conferencia de prensa virtual presentaron nueva herramienta denominada PriceTravel Connect dirigida a los operadores mayoristas con la intención de impulsar las ventas y recuperación de los viajes.

En su oportunidad Jorge Restrepo, explicó que la plataforma ya está funcionando y cuenta con los primeros socios, “estamos muy contentos de haberlo logrado y convertirnos en uno de los mejores canales de distribución para llegar con la mejor tecnología y productos a otros países”, afirmó.

Connect está dirigido a los operadores mayoristas que cuentan con plataforma de servicios, ofrece completo inventario de hoteles con contratación directa en México, Latinoamérica, el Caribe y los principales destinos en el resto del mundo y pronto sumará experiencias pues de momento está en fase 1.

Restrepo, aclaró que los viajes largos a Europa tardarán más en reactivarse. “Lo que hemos detectado es que en las playas mexicanas y ciertos destinos del Caribe y algunos de Estados Unidos, dependerá de la seguridad que exista en ellos para su reactivación.

La plataforma es altamente tecnológica y de última generación. Es resultado de fuerte inversión en desarrollo y capital humano de PriceTravel Holding, dijo Restrepo quien agregó “esta nueva herramienta permitirá fortalecer el modelo comercial y llegar a clientes y mercados globales para alcanzar un crecimiento importante y acelerado de ventas en los próximos meses”.

Coincidieron en señalar que PriceTravel, nunca dejó de vender durante la contingencia, pero lo hacía con miras a finales de este año y principios del 2021. Con la nueva plataforma se posiciona como uno de los líderes en la región y al acceder a mercados internacionales se consolida como una de las compañías más importantes a nivel global.

En su oportunidad, Juan Socas, aseguró que se ha trabajado en la nueva unidad de negocios desde hace meses para el mercado con necesidades diferentes y dijo: “hemos dedicado especial atención a las necesidades de las agencias y socios comerciales, desarrollando herramientas que permitirán gestionar el contenido así como optimizar y monitorear la distribución con los más altos estándares de servicio, para identificar y entregar el producto correcto a cada cliente y en cada mercado”.

Con estas acciones, PriceTravel Holding consolida su modelo de distribución al contar con líneas de negocio B2C llegando al cliente final a través de sus plataformas PriceTravel.com y TiquetesBaratos.com; B2B2C, modelo para socios comerciales que buscan motores de reservaciones; B2B, unidad exclusiva para agencias de viajes con las plataformas Retail Travelinn y PriceAgencies y ahora expande su canal de distribución con PriceTravel Connect para agencias mayoristas.

Por su parte Edgar Vargas, señaló: “este nuevo proyecto eficiente y confiable, nos permitirá contribuir para que los hoteleros encuentren nuevos segmentos de clientes y más mercados de origen para distribuir sus habitaciones; tenemos un fuerte compromiso para impulsar la contratación, distribución y las relaciones comerciales”.

✰✰✰✰✰ Volaris anunció que en este agosto incrementará 100 por ciento sus vuelos a Las Vegas desde Guadalajara y Ciudad de México con oferta de mil 200 asientos.

Miguel Aguíñiga, director de desarrollo de mercados de la aerolínea aseguró: “Las Vegas es uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, por lo que estamos felices de poder retomar operaciones bajo nuestro estricto protocolo de bioseguridad”.

La compañía aérea inició operaciones a ese destino en el año 2011 y desde entonces ha transportado 1.9 millones de pasajeros desde y hacia la capital del de Nevada y es la única en ofrecer la ruta Guadalajara-Las Vegas.

