El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, hace serias acusaciones a sus compañeros de Gabinete que van más allá de las diferencias normales en posiciones políticas o ideológicas, pues se trata de tráfico de influencias y de atentados contra la biodiversidad y la salud de los mexicanos al amparo del poder político o el lucro desde los puestos administrativos.

Conocedor del tema, Villalobos señala al Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, de asociarse con el titular de Agricultura, Víctor Villalobos, para la importación de glifosato que es el principal veneno para la agricultura así como bloquear la mutación del algodón transgénico a la agroecología. En el rubro agrícola es de dónde el prominente empresario Alfonso Romo ha acumulado una cuantiosa fortuna.

No se trata de luchas de poder interno ni de diferencias ideológicas entre liberales y conservadores, sino de la ampliación de redituables negocios familiares, de la explotación de los vastos recursos naturales del país, y de la acumulación de ganancias mediante la alteración de la naturaleza y la introducción de alimentos altamente nocivos para la salud.

Resulta inconveniente que, mientras en Oaxaca el Congreso local auspicia medidas en contra de la venta de alimentos chatarra, en la cúpula del poder en México la disputa sea por la conservación de privilegios y de atentar contra la biodiversidad de México. Más que diferencias propias de la democracia, se trata de serias acusaciones entre altos personajes de la vida nacional que deben ser investigadas y castigadas si es que se desea congruencia y no incongruencia como lo señala el propio Víctor Toledo.

Ana Guevara, en el pico de la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador a su arribo a Sonora reiteró su señalamiento en el sentido de que no tolerará ni protegerá actos de corrupción si es que estos son comprobados, esto luego de que por enésima ocasión fue señalada la titular de Conade, Ana Guevara, de malversación de recursos públicos y de estar implicada en actos de soborno contra una empresa proveedora de alimentos. El jefe del Ejecutivo recordó también que son tiempos electorales y que está próxima a renovarse la gubernatura en donde la deportista encabeza la lista de aspirantes. Otro es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; sin embargo, hay que hacer notar la necesidad de diferencias entre acusaciones penales y aspiraciones políticas pues en el caso de Guevara se han documentado los malos manejos al frente del deporte donde sólo le reportan ganancias personales peor no para el país…Al reunirse con integrantes del Consejo Político Estatal del PRI, encabezado por su dirigente Eduardo Rojas Zavaleta, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que a través del tiempo el PRI se ha debido al pueblo no sólo con palabras, sino con acciones; somos un partido que se ha adaptado al nuevo dinamismo que atraviesa México, pero sin perder nuestros principios, la plataforma de gobierno que será recordada como la generación que encabezó los desastres naturales y la pandemia, pero también como aquéllas y aquéllos que con la frente en alto supimos salir adelante; somos un gobierno que da resultados. “Más allá de la confrontación se han establecido los acuerdos y los puentes para darle atención a las necesidades de la gente, pero especialmente generar la paz y gobernabilidad que es tan importante para nuestro estado”, indicó…

