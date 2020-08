Toledo, de Semarnap, tunde a la 4T

Comenzamos con la pregunta obligada ¿Cuánto durará en el cargo Víctor Toledo en la Semarnap? Es de pensarse, se fue con todo contra la 4T y acusó a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de ser un bloqueador de los asuntos de las dependencias.

Leyendo la carta de renuncia de Carlos Urzúa que reza: “Discrepancias en materia económica hubo muchas”. El único desacuerdo de fondo, ya desde antes incluso de iniciar el gobierno se sabía que chocaban con Alfonso Romo.

Germán Martínez Cázares en su renuncia al IMSS, argumentó que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen “una injerencia perniciosa en el Instituto, lo cual pone en riesgo la prestación de servicios de salud del mismo”.

Los dos asuntos le dan la razón a Toledo, cuando asevera que en la 4T, el gobierno está lleno de contradicciones, no tiene objetivos claros, hay luchas de poder a su interior, la “grilla” interna a todo lo que da por ganar espacios de mando pues.

Pero con Romo fue muy claro, tanto como para echárselo de enemigo: “Alfonso Romo, me pidió ser “más accesible con Grupo México” y que presionaban mucho a la empresa, responsable del derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora.

Y, agregó para rematar: “Romo es el principal operador para bloquear lo ambiental, la transición energética y la agroecología”. Así de claro.

Pero no conforme Toledo, no se quedó en el escalón de Romo, que de por sí es poderoso, no, se fue hasta con el Presidente; quedó despejado en el siguiente texto:

“La visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética “no está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está en la cabeza del Presidente”. Por ello, no debemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutal”.

Son varios medios los que dieron cuenta, hasta con audio, de la retahíla de conceptos críticos para el régimen y ello debe calar en el interior y ya nos imaginamos el destino del funcionario que, al llegar, tuvo el desplante de la sinceridad al presentarse como el primer funcionario orgullosamente gay del gabinete

Además, dio a conocer que el personal de la dependencia estaría conformada por 50 por ciento gay, hombre y mujeres y el resto de heterosexuales.

