“Narcoestado” y “huachicolero”

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que puede hablarse de un “narcoestado” durante la administración del presidente Felipe Calderón, al conocerse las ligas de su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna y sus comandantes, con la delincuencia organizada, a la que estaban a su servicio para combatir a la competencia en el mercado de las drogas.

Ese caso, junto con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin –quien se queda en casa en tanto sigue su proceso vía teleconferencia- demuestra también la gran corrupción que imperada en el Gobierno –Calderón y Peña Nieto- dedicados al saqueo de los recursos públicos y al servicio de los negocios lícitos e ilícitos.

Las pruebas exhibidas contra el principal titular de la seguridad con Calderón y del manejo torcido de Pemex demuestran que además de ser un “narcoestado”, era un estado “huachicolero”, cuando los ductos eran perforados a placer y obtenían miles de litros de gasolina que vendían diariamente a empresas y particulares a precios accesibles.

Si están las pruebas y los ahora presos, prófugos o en la comodidad de sus residencias, el deber de la autoridad es llamarlos a cuentas e imponer el castigo que corresponde para que, como lo señala el presidente, esto no vuelva a ocurrir y México esté en condiciones de enfrentar más adecuadamente las persistentes epidemias que se ciernen sobre el planeta.

TURBULENCIAS

Covid-19 merma gobierno capitalino

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que se aislará de las funciones públicas luego que su secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, diera positivo a covid-19 e hiciera lo propio. Ambos presidieron actividades oficiales el pasado domingo. Y quien mantiene total aislamiento, ignorándose las razones, es el alcalde de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, quien no sólo no aparece en público, sino que no ha convocado a sesiones de Cabildo y la ciudad se mantiene en caos absoluto no sólo por los efectos del coronavirus, sino por la disputa de los ambulantes de los espacios públicos para la venta de sus mercancías. Y el edil morenista no aparece. Otro que se aisló es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; durante el fin de semana no apareció en las conferencias vespertinas sobre covid-19 y tampoco tuvo giras al interior del país…La Fundación Cultural por el Rescate del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca anunció que convocará a consulta pública el destino del edificio que ocupaba el Registro Civil, y que pertenece al antiguo convento del Carmen Alto, a efecto de evitar que el mismo quede en manos de mercaderes que sólo ven el lucro en el patrimonio cultural de la humanidad…A 21 meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Estado e instituciones relacionadas al campo (Sader, Sedatu, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE), han sido desmantelados con la “política de austeridad” y asfixian a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés denunciaron líderes de la UGOCP, Luis Gómez Garay; Mariana González Torres, del CAP; e Isidro Pedraza Chávez, de la UFIC y el Jefe del Ejecutivo mantiene su negativa a dialogar con las organizaciones campesinas a pesar de los conflictos agrarios latentes, baja producción de alimentos, aumento en importaciones de granos y oleaginosas así como la existencia de un T-MEC que pone a los agricultores en desventaja…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com