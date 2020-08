Las telenovelas está de luto, muere Mónica Miguel

La actriz y directora de escena falleció a los 81 años de edad; la productora Carla Estrada llora su partida

La actriz y directora escénica Mónica Miguel falleció en los primeros 15 minutos del miércoles 12 de agosto en la ciudad de México, así lo dio a conocer la Organización Nayarita para Desarrollar el Arte (ONDA Nayarit) a través de sus redes sociales.

“Con profunda pena notificamos el fallecimiento de la actriz, intérprete y directora de escena Mónica Miguel. Descanse en paz. Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad para su familia”, informó la asociación liderada por el director Octavio Campa Hernández, quien tiene vínculo familiar con la actriz.

Asimismo, trascendió que fue Carmen Pineda Miguel, quien confirmó el deceso de su hermana, y será en las próximas horas cuando se informe sobre los servicios funerarios para la oriunda de Nayarit.

“Este 12 de agosto, las telenovelas se vistieron de luto, falleció la actriz Mónica Miguel. Dedicó parte de su vida al entretenimiento, sus últimas apariciones fueron en la novela ‘Médicos, línea de vida’ y en la serie ‘Silvia Pinal frente a ti’. Descanse en paz, Mónica Miguel”, escribió en sus redes sociales Televisa Espectáculos.

Mónica Miguel (Gloria Chávez Miguel) nació el 13 de marzo de 1939 en la ciudad de Tepic, Nayarit e inició en el teatro en los años 70.

Entre los trabajos más reconocidos de Mónica Miguel destaca su labor en “Quinceañera”, “Amor de nadie”, “Los parientes pobres”, “María Isabel”, “El privilegio de amar”, Amor real”, “Alborada”, “Médicos. Línea de vida”, entre otras.

“Con profundo dolor despierto con la noticia del fallecimiento de mi querída maestra Mónica Miguel. Solo los que hemos trabajado con ella sabemos lo mucho que las novelas mexicanas le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tantísimo en escena y por fuera, mucho de lo que sé cuando se tiene que trabajar en medio de tanta inmediatez es gracias a ella.

Siempre al pendiente exigiéndome, aun estuviera en otros proyectos. Siempre animándome cuando al inicio no me quedaba en los personajes principales y me daban otro de reparto.Exigía un proceso y una armonía y eso se lo deberemos siempre. Estoy segurísima que está disfrutando de este, su nuevo viaje. La voy a extrañar mucho. La imagino declamando maestra orgullosa siempre de su querido Nayarit … la voy a extrañar. Brava Mónica”, escribió la actriz Ana Brenda Contreras, tras enterarse del deceso.

El brazo derecho de Carla Estrada A Mónica Miguel se le recuerda en Televisa no solo como actriz, sino como una destacada directora de escena, especialmente de las producciones deCarla Estrada. “El privilegio de amar”, “Alborada”, “Pasión”y“Sortilegio”,fueron algunos de los proyectos en que apoyó la puesta en escena.