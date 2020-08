Presidentes saqueadores

Desde el portal

Ángel Soriano

No debe juzgárseles como ex presidentes saqueadores, sino como presidentes que en pleno uso de sus facultades constitucionales y amplísimo poder como jefes de Estado y comandantes supremos de las Fuerzas Armadas mantuvieron sometido al país para extraer sus recursos naturales y presupuesto público en sus tres niveles de gobierno para hacer vastos negocios de familiares y seguidores.

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con su propósito de limpiar al país de corrupción, indudablemente que tiene que empezar por los hombres que ejercieron el poder en las últimas décadas y quienes no tenían ninguna oposición en el frente, ni en los medios ni en las cámaras, ni en la sociedad ni en los partidos políticos.

Hoy, las cosas son diferentes. No sólo hay múltiples canales de expresión ciudadana, sino organismos y organizaciones que encauzan las inquietudes de todos los sectores, una sociedad que desde la comodidad de su confinamiento puede ejercer una amplia –y hasta ofensiva crítica- hacia el poder público sin reparar en las consecuencias.

Sin duda que para combatir el virus de la corrupción se requiere no sólo de la colaboración, sino de la entrega de sus vastos bienes, de los ex presidentes. Y, como lo señala el tabasqueño, el que nada debe nada teme. Si la justicia es pareja, deberá empezarse por llamar a los ex mandatarios y a sus secuaces para que aporten lo que tienen para enfrentar la pandemia que arrasa al mundo.

TURBULENCIAS

Desmantelan Hospital General contra Covid-19

Guadalupe Guerrero Avendaño, directora general del Hospital General “Eduardo Liceaga”, construido en 1905, anunció la desconversión del nosocomio al reducir de 222 camas para covid a 202 y reiniciar sus operaciones en 85 especialidades que se atienden en sus 65 edificios construidos sobre 12.9 hectáreas. Esto ocurre mientras en diversas regiones del país, e incluso demarcaciones de la ciudad de México, menudean las protestas en clínicas y hospitales públicos por falta de atención médica. Guerrero Avendaño asegura que durante la contingencia nunca ha hecho falta un solo ventilador y se ha atendido a todos de manera eficiente…La directora general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aída Ruiz García, informó que 169 oaxaqueños han fallecido en los EU a consecuencia del coronavirus e indicó que el IOAM habilitó el correo: ioam.juridico.2004@gmail.com y el número 951 127 5499 para brindar acompañamiento y asesoría jurídica a la comunidad migrante que lo requiera; para el caso de que alguna familia haya sufrido la irreparable pérdida de un ser querido, pueden comunicarse al correo: ioam. traslados20@ gmail. com, o bien, al número telefónico 951 242 51 14…En los próximos meses tendremos rebrotes y bajadas, subidas y bajadas en la curva de la epidemia, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y zar anticovid-Hugo López Gatell al advertir que de ninguna manera la pandemia ha terminado, sino que ésta sigue activa. No es función epidemiológica tener un recuento puntual de la estadística, sino evitar que se rebase la capacidad hospitalaria y atender a todos, señala…La Alianza Federalista advierte que sólo acudirá a San Luis Potosí a la reunión de la Conago con el presidente López Obrador, el 19, si es que se incluye la revisión del Pacto Fiscal de la Federación con los estados y se establecen los mecanismos adecuados para un reparto equitativo de los recursos públicos, de lo contrario no acudirán…

