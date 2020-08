Labastida-Madrazo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

A TORO PASADO-. Les crean ahora o no, seguro que es lo último, a los ex candidatos presidenciales tricolores Francisco Labastida Ochoa y Roberto Madrazo Pintado, a últimas fechas les ha dado por hablar de su partido, de sus candidatos y de Andrés Manuel López Obrador.

Un denominador común del sinaloense y el tabasqueño es que ambos fueron candidatos priistas a la Presidencia de la República y otro denominador común es que ambos perdieron en 2000 y 2006.

EL PAN LOS DERROTÓ-. Rememorando un poco, debemos remontarnos a finales del siglo pasado, 1999-2000, principios del naciente siglo, y milenio 2005 y 2006, ganándose sus candidaturas tricolores de distinta manera, la de Labastida casi natural y la de Madrazo un poco, o mejor dicho un mucho forzada, por la pelea interna de otros prospectos fallidos.

LABASTIDA-FOX-. A finales del lejano 1999, el PRI tuvo casi como candidato natural a la presidencia al entonces “poderoso” secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, quien yendo un poco hacia atrás sucedió al mexiquense Emilio Chuayffet. A su renuncia a Gobernación, Labastida le dejó el cargo al oaxaqueño Diódoro Carrasco Altamirano.

Al interior del PRI no hubo mayor conflicto ante el “destape” de Labastida en un amplio salón del Fiesta Americana en la avenida Reforma de la capital del país. El local resultó insuficiente por la aglomeración de medios de comunicación que querían entrevistar “al bueno” .Meses después testimoniarían por primera vez la derrota del PRI ante Vicente Fox, más que ante el PAN.

MADRAZO-. Desde 2004, pero sobre todo en 2005 y más en 2006, el PRI sufrió su enésima fractura interna, primero el pleito Madrazo-Elba Esther por la presidencia del partido, tanto que la chiapaneca emigró a formar su partido, PANAL, naciendo el frente TUCOM, todos unidos contra Madrazo. En las urnas así le fue al tabasqueño.

Meses después vino el pleito Madrazo-Montiel, que se extendió hasta el nivel familiar. El ex gobernador mexiquense perdió ante Madrazo pero éste fue derrotado en las urnas por el panista michoacano Felipe Calderón. Los priistas del país, empezando por sus paisanos tabasqueños y mexiquenses, o los han olvidado o poco quieren saber de ellos, deduzca.

Pero ahora resulta que Francisco Labastida, ex secretario de Estado y ex gobernador, sale a los medios para decir que Enrique Peña ha sido el peor Presidente de México, en tanto que el tabasqueño Roberto Madrazo, también ex gobernador y ex dirigente nacional tricolor, critica la cerrazón del actual comité ejecutivo nacional, que asume funciones meta partidistas que antes eran función del Consejo Político.

Ahora todo lo decidirá el presidente Alito, allá los alicaídos priistas. ¿ Y el papel de los pocos gobernadores tricolores?

