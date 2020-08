A devolver al pueblo lo robado

Desde el portal

Ángel Soriano

Sólo obtendrán perdón si devuelven al pueblo lo robado estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la reacción de los 15 políticos implicados -entre ellos tres ex presidentes- , en los sobornos que Odebrecht realizó en México a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el objeto de contar con contratos en nuestro país.

Y pese a las pruebas presentadas, “soy panista”, dice Ricardo Caraveo, al ser exhibido recibiendo fajos de dinero, los panistas se quejan del manejo político con propósitos electorales de la denuncia, lo cual habrán de demostrar, como lo ha hecho ya el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien afirma que en 2014 no era diputado federal.

También afirma que siempre impulsó la reforma energética -igual que el resto de los legisladores del PAN, por lo que no había necesidad de recibir dinero alguno para la venta de su conciencia; el ex presidente Felipe Calderón manifiesta que Lozoya es utilizado como instrumento de venganza del presidente López Obrador.

Será, sin duda, la Fiscalía General de la República, quien pruebe quién tiene la razón. Y si hay duda en cuanto al manejo de dinero en efectivo que se reparte en maletas en las oficinas públicas, cuando menos los funcionarios y ex funcionarios deberán aclarar su destino y procedencia y el por qué se hacen ese tipo de transacciones en dependencias oficiales…

TURBULENCIAS

Denunciamos ilícitos. Meade

Y en relación con el mismo caso, el ex secretario de Hacienda y ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó: Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos, indicó en un mensaje por twiter… El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, informó al Cabildo y a la ciudadanía, que a casi cinco meses de que iniciara la pandemia de Covid-19 en la Casa Hogar Municipal, de Santa Rosa Panzacola, se presentó un brote de coronavirus que afectó a 35 usuarios y cobró la vida de tres personas. “Tenemos la conciencia tranquila, hemos hecho hasta lo imposible para que las personas de ese lugar no fueran contagiadas y no se pusiera en peligro su vida. “Quiero decirles que, aunque la respuesta de la Secretaría de Salud fue buena, incluso del mismo secretario, no hubo una capacidad para poder atenderlos, esa es la razón, no nos lo quisieron recibir, por lo que tuvimos que darles un tratamiento ya interno”, expuso García Jarquín en la sesión desarrollada de manera virtual.

