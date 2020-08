La Laguna y el federalismo

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en Gómez Palacio la presencia de los gobernadores, de Durango, José Rosas Aispuro y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, surgidos de partidos diferentes a Morena y al PRI, así como de alcaldes de la región y el sector productivo para poner en marcha un programa de rescate de los mantos acuíferos.

La región de La Laguna –Durango y Coahuila-, ha permanecido lejana a las disposiciones del gobierno del Centro. La lucha por el rescate de sus recursos naturales, por la paz y la tranquilidad cuando ha sido secuestrada por la delincuencia común u organizada, y por sentar las bases para el desarrollo de esa próspera región.

Ha registrado, incluso, movimientos separatistas con el objeto de hacerse notar y recibir apoyo federal para resolver problemas sociales de los lugareños, como la contaminación por arsénico de los mantos freáticos, e impulsar la agricultura mediante la solución de añejos problemas agrarios. Hoy, incluso, sus gobernadores participan en una Alianza Federalista con el mismo propósito.

La unidad, por encima de intereses económicos o partidistas es la clave para resolver los problemas sociales, destacó el presidente López Obrador. Y se comprometió a resolver el problema del agua y del transporte que agobian tan emblemática región. Este debe ser un ejemplo para el resto del país: lo importante es resolver los problemas más allá de las alianzas partidistas…

Ni vacuna ni método de aplicación

Ante las expectativas creadas a nivel mundial por encontrar la vacuna que de inmunidad a la población en contra del coronavirus, el zar anticovid de México, Hugo López-Gatell manifestó que aún no hay la vacuna que demuestre su efectividad y que pase el rigor científico de beneficiar a la comunidad, y en tanto no demuestren lo contrario, no se pueden hacer planes de adquisición ni de aplicación hasta en tanto no haya la certeza de que han pasado las pruebas necesarias. Y no es de descartarse los fines especulativos de laboratorios, farmacéuticas, empresas distribuidoras, universidades y otras instituciones que nivel a nivel mundial una forma de negocio… México forma parte de diversos organismos internacionales y ha hecho alianzas con otros países para tener acceso en forma y en forma al medicamento que es esperado por el mundo, pero hasta el momento no lo hay, se ha aclarado puntualmente al advertir a la población que no caiga en falsas expectativas ni en garlitos de quienes pretende aprovecharse de la lamentable situación por la que atraviesa el mundo…Mientras tanto, sigue al alza las cifras de defunciones y pronto llegaremos a los 70 mil e incluso hasta rebasar los 100 mil en una de las epidemias más letales que han afectado a la humanidad… El Congreso Local de Oaxaca hizo un llamado al gobernador Alejandro Murat para que publique la Ley en contra del consumo de alimentos y bebidas “chatarra” en la niñez oaxaqueña, pues por encima de los intereses económicos debe prevalecer la salud de las nuevas generaciones se ha hecho ver al mandatario y se ha puesto de ejemplo otras entidades del país que han acogido con interés la iniciativa del congreso oaxaqueño que lidera el morenista Horacio Sosa Villavicencio.

