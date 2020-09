Axel Muñiz estrenó “Cosita” con un estilo auténtico y fresco

Bajo el sello de Warner Music

En el sencillo contó con la colaboración de Juan Vegas, Martínez y Jaycob Duque

Arturo Arellano

Axel Muñiz presentó recientemente su nuevo sencillo, titulado “Cosita”, en el que tuvo la colaboración de Juan Vegas, Martínez y Jaycob Duque, con quienes logró un tema en un estilo autentico y fresco, forjando su propio camino y su propia trayectoria, situación nada sencilla cuando se viene de una dinastía musical tan exitosa.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante detalló que “este sencillo lo lancé en colaboración con grandes artistas que también son de Warner Music, ha gustado muchísimo. ‘Cosita’ es un tema que me encantó, nació en un taller de composición en Medellín, Colombia y fue una experiencia increíble, he ido encontrado el sonido que me gusta y me hace sentir cómodo. En el taller nos juntamos en grupos y fue como nació el tema para una persona que te mueve el mundo, que te cambia la vida y a la que quieres tener para siempre”.

Sobre el video contó: “lo hicimos con un holograma, que va muy de acuerdo con lo que vivimos hoy en día, que es imaginarse con esa persona que conociste y te hizo sentir muchas cosas. La gente se ha identificado y me lo han externado en comentarios, eso me tiene muy orgulloso. A pesar de que la canción no se escribió pensando en una persona en específica sí lo fue en una situación y es esa precisamente, cuando conoces a una persona y de pronto no puedes estar cerca de ella”.

Sobre la tradición musical que lleva a cuestas manifestó que “hay que trabajar muy fuerte, hacerte de tu propio público, componer, proponer cosas nuevas, hacer tu propio camino. Pero siempre agradecido con mi familia por el apoyo, por el impulso, los consejos, por darme la oportunidad de subirme a un escenario por primera vez” y no descartó la posibilidad de volver a colaborar con su padre “Coque” Muñiz y su abuelo Marco Antonio Muñiz. “Me encantaría poder subirme al escenario de nuevo con ellos, ojalá que se dé la oportunidad, siempre es muy satisfactorio poder cantar en familia”.

Lo mismo destacó que “cada que saco nueva canción se las muestro, ellos me dan su opinión, son los primeros en escuchar lo nuevo que estoy haciendo. Sus comentarios son de apoyo, me dicen lo bueno, lo malo y eso es una gran ayuda”.

Enfrentando el confinamiento con paciencia, Axl detalló que “he aprovechado para estar con mi familia, de pronto cuando estás de gira, solo llegas saludas y te vas, pero ahora hemos podido estar más cerca. Ya pasando esto volveremos a los conciertos, esperamos que sean en vivo y presenciales, mientras tanto prepararemos algo para cantarles en línea”.

Retomando el tema del sencillo adelantó que “este tema ‘Cosita’ es el primero de lo que será el nuevo disco, el primero, lo que me tiene emocionado e ilusionado. Porque mi forma de expresarme siempre va a ser a través de una canción, ojalá que la gente me siga apoyando y les guste lo que hago. Lo mas satisfactorio es cuando viene la gente y me cuenta que con alguna de mis canciones le declaró su amor a alguien especial o que simplemente se sienten identificados, finalmente, mi objetivo es ese, que mi música marque a las personas”, concluyó.

“Cosita” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, lo mismo que el videoclip en el que se hace acompañar de talentosos artistas invitados, logrando en complicidad una fórmula que ha conquistado a miles.

