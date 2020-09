Operación de Estado

Desde el portal

Ángel Soriano

Si el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña considera que la “operación de Estado” para elegir a la yucateca Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es una clara injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, si considera cierta tal denuncia, el petista peca de ingenuo y puede ser descartado como hombre del sistema.

El sistema político mexicano siempre ha funcionado así: el Poder Ejecutivo ejerce un feroz control del resto de los poderes, incluidos los estados y municipios, aunque éstos han dado muestras ya de independencia partidista y de pleno ejercicio en sus facultades soberanas, pero en general siempre se someten a quien ejerce el poder real en el país. No puede, en consecuencia, un solo diputado y sus asociados pretender mantener la independencia del Legislativo y desconocer las reglas escritas y no escritas. Si acaso se le permitiría participar en el juego democrático, pero sin posibilidades reales de ocupar un cargo que no le corresponde, ni por méritos propios, partidistas o de representación popular.

Por ello es que Fernández Noroña, luego que exhibió también a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero -autorizada como interlocutora del Ejecutivo con el Legislativo y en su relación con los gobernadores-, de haber intervenido en el proceso de elección de la Mesa Directiva, se fue a la montaña a convivir con la naturaleza, pues en la política no tiene nada que hacer, aparte de escándalos.

TURBULENCIAS

No hay semáforo verde

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, desmintió que haya ofrecido semáforo verde para octubre e indicó que se trata de predicciones que en ocasiones se cumplen y en otras no. De ninguna manera son promesas de campaña ni tarot, es una epidemia de la que se conoce poco y para la cual, hasta el momento, no hay vacuna ni medicamento que haya comprobado su eficacia para combatirla, al mismo tiempo que pidió al personal médico no utilizar medicinas que no están autorizadas para atacar al virus…“Poder servir en este país a los que menos tienen es un honor, poder ayudar y dar voz a los que nunca se atendieron. Hoy tenemos una gran oportunidad”, dijo Javier May Rodríguez al asumir la titularidad de la secretaría de Bienestar en sustitución de María Luisa Albores González, que pasó a la Semarnat. El nuevo secretario de Bienestar explicó que durante su gestión como subsecretario construyó junto a su predecesora la tarea de coordinar el programa Sembrando Vida en los territorios más apartados y en los ejidos olvidados, tarea que dijo, continuará ahora con todos los programas que opera la secretaría a su cargo como son: las pensiones para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad, así como el apoyo a las madres y padres trabajadores. “Lo haré con el alto honor de más responsabilidad, siempre con la honestidad de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”…En términos educativos enfrentamos la pandemia con la creatividad e innovación de nuestra comunidad de expertas y de expertos, a través de capacitación al personal docente, así nuestra universidad genera una alternativa para este ciclo escolar, con herramientas pedagógicas y digitales”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, durante la inauguración virtual del diplomado: Diseño de estrategias para la transición de la educación presencial a la educación a distancia, un esfuerzo conjunto de gran alcance que forma parte de las acciones para el diseño de la agenda digital del Gobierno de la República y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)…

